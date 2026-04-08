Z Białego Domu płyną nowe wieści o przyszłości USA w NATO. Shutterstock.com

Donald Trump otwarcie krytykuje NATO, a w jednej ze swoich wypowiedzi nazwał Sojusz "papierowym tygrysem". Ale to był dopiero początek. Jak przekazała rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt, Trump rozważa wyjście USA z NATO. Ma on w planach rozmowę na ten temat z sekretarzem generalnym Markiem Rutte.

W ostatnim czasie Donald Trump niejednokrotnie ostro wypowiadał się na temat NATO. W rozmowie z The Telegraph mówił nawet, że rozważa wyjście USA z Sojuszu, obwiniając go o swoje niepowodzenia. – Tak, powiedziałbym, że nie ma co do tego wątpliwości. NATO nigdy mnie nie przekonywało. Zawsze wiedziałem, że to papierowy tygrys, Putin zresztą też o tym wie – twierdził, a o szczegółach mogliście przeczytać w naTemat.

Donald Trump niejednokrotnie przekonywał, że Stany Zjednoczone nie potrzebują wsparcia Europy choćby w opanowaniu sytuacji w Iranie. Prezydent USA przedstawia kruchy rozejm jako własny sukces, choć analitycy mają na ten temat rozbieżne opinie. A teraz z Białego Domu płyną nowe doniesienia, które przedstawiła jego rzeczniczka prasowa Karoline Leavitt. – NATO przeszło próbę i zawiodło – zacytowała słowa Donalda Trumpa.

Konferencję przeprowadzono tuż przed zaplanowanym na środę spotkaniem amerykańskiego prezydenta z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte, do którego ma dojść w Białym Domu (dokładna godzina nie jest znana). Dziennikarze pytali rzecz jasna, czy Trump rozważa wyjście USA z Sojuszu. Leavitt odpowiedziała wprost:

– Prezydent już prowadził o tym dyskusje i myślę, że za kilka godzin będzie o tym rozmawiał z sekretarzem generalnym Rutte. Prezydent ze zniecierpliwieniem czeka na szczerą i otwartą rozmowę.

Jednocześnie rzeczniczka prasowa Białego Domu nie wykluczyła, że więcej na ten temat opowie sam Donald Trump, gdy spotkanie z Markiem Rutte dobiegnie końca. Patrząc na aktywność polityka zza oceanu na platformie społecznościowej Truth Social, można spodziewać się, że może zamieścić tam swój komentarz na ten temat.

Wyjście USA z NATO. Problemem mogą być procedury

Jak dotąd żadne państwo nie opuściło NATO. W USA również obowiązują przepisy, które zabraniają prezydentowi samodzielne wycofanie kraju z Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zawarto je w National Defense Authorization Act (NDAA). Do wyjścia USA z NATO konieczne jest uzyskanie zgody Kongresu.

Formalnie państwo może wycofać się z Sojuszu, a całą procedurę określono w Traktacie Północnoatlantyckim. Art. 13 stanowi, że każdy członek może wycofać się z NATO, składając zawiadomienie do depozytariusza traktatu, czyli rządu USA. Ten zaś ma poinformować o tym pozostałe państwa członkowskie. Wystąpienie z Sojuszu następuje po roku od momentu złożenia wspomnianego zawiadomienia.

Trump i republikanie krytykują NATO

– Jeśli chcecie znać prawdę, to wszystko zaczęło się od Grenlandii. Chcemy Grenlandii. Oni nie chcą nam jej dać. I powiedziałem: papa – mówił Donald Trump w poniedziałek, 6 kwietnia, na zakończenie konferencji prasowej.

NATO krytykował także sekretarz stanu Marco Rubio, który w rozmowie z Al Jazeerą mówił: – Jeśli NATO polega na tym, by bronić Europę w razie ataku, a oni odmawiają nam dostępu do baz, gdy ich potrzebujemy, to nie jest to zbyt udana współpraca. Ciężko jest się w nią angażować i mówić, że jest dobra dla Stanów Zjednoczonych.