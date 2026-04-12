Rekordowo wysoka frekwencja w wyborach na Węgrzech. Przed lokalami stoją długie kolejki Fot. @geertjanhahn/X

Węgrzy wydają się wyjątkowo zdeterminowani, aby oddać głos podczas niedzielnych wyborów. Frekwencja już o godzinie 15:00 była bardzo bliska tej z 2022 roku. Przed lokalami wyborczymi cały czas ustawiały się ogromne kolejki.

REKLAMA

Wybory na Węgrzech rozpoczęły się o godzinie 6:00. W ich trakcie wyborcy zdecydują, czy dadzą kolejną szansę rządzącemu od 16 lat prorosyjskiemu Fideszowi i Victorowi Orbanowi, czy podążą proeuropejską ścieżką pod rządami Tiszy i Petera Magyara. Bardzo zmotywowane są oba obozy polityczne.

Wybory na Węgrzech z historycznym zainteresowaniem

Lokale wyborcze na Węgrzech zostały otwarte o godzinie 6:00, a już o 11:00 frekwencja wyniosła aż 37,98 proc. Z każdą kolejną godziną wynik ten bardzo szybko rósł. Do godziny 15:00 głos oddało 66 proc. osób uprawionych do głosowania. Dla porównania w 2022 roku przy uranach wyborczych pojawiło się 70,2 proc. wyborców.

REKLAMA

Węgrzy muszą się jednak pospieszyć. Oficjalnie lokale wyborcze będą otwarte do godziny 19:00. Głosowanie zostanie przedłużone, jeżeli przed lokalem wyborczym będzie stała kolejka. Jednak po 19:00 nie będzie można już stawać w ogonku oczekujących.

Dodajmy też, że na Węgrzech nie obowiązuje cisza wyborcza. Agitacja jest zatem możliwa także podczas trwania głosowania, ale nie w odległości mniejszej niż 150 metrów od lokalu wyborczego. Tę okazję wykorzystali politycy dwóch partii walczących o zwycięstwo.

– Europa zmierza ku poważnemu kryzysowi. Potrzebujemy silnej jedności narodowej, żeby stawić czoła nadchodzącym kryzysom – mówił po oddaniu głosu Victor Orban. Podkreślił, że zmierza po zwycięstwo. – Musimy odblokować zamrożone środki unijne – podkreślał natomiast Peter Magyar. W swoim wystąpieniu wspomniał także o Polakach.

REKLAMA

Wstępne wyniki wyborów na Węgrzech już w niedzielę wieczorem. Oficjalne dużo później

Na Węgrzech w odróżnieniu od Polski nie przeprowadza się sondaży exit poll. Zamiast tego już ok. godziny 20-21 zostaną podane cząstkowe wyniki wyborów 2026. Będzie to połączenie podliczonych do tego momentu głosów, a także stworzonej na ich podstawie prognozy.

Kluczowe w kwestii tego, kto przejmie władzę na Węgrzech, mogą okazać się głosy Węgrów oddane poza granicami państwa. Kraj ten liczy ok. 14,5 mln mieszkańców, z czego aż 2,5 mln przebywa na emigracji. Ich głosy zostaną zliczone najpóźniej do soboty 18 kwietnia. Od razu po tym dowiemy się, kto będzie sprawował tam władzę przez najbliższe 4 lata.

REKLAMA