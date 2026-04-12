Już dawno temu Peter Magyar z triumfującej dziś na Węgrzech partii TISZA zapowiedział, że pod jego rządami poszukiwani przez polskie organy ścigania Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski nie będą mieli czego szukać na madziarskiej ziemi. Po niedzielnym upadku orbanowskiej władzy jeden z polskich zbiegów zabrał głos.
– Nowy rząd powstanie za jakiś miesiąc. To nie rząd decyduje o wszystkim, jak Peter Magyar sugeruje. To nie on będzie odwoził nas w kajdankach do Warszawy, tylko to decyduje sąd – pocieszał sam siebie Marcin Romanowski na antenie otwarcie sympatyzującej z Prawem i Sprawiedliwością stacji Republika.
– Nie będę ułatwiał szajce 13 grudnia działania i nie będę zdradzał nowego adresu czy planu działania – dodał były wiceminister sprawiedliwości, który na Węgry zbiegł przed polskimi organami ścigania poszukującymi go w związku z licznymi zarzutami dotyczącymi afery z Funduszem Sprawiedliwości.
Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski muszą obawiać się o swój azyl w Budapeszcie, gdyż Peter Magyar już dawno temu oznajmił, że "pod rządami TISZY Węgry nie będą zapewniać schronienia, nie mówiąc już o azylu, zagranicznym przestępcom".
– Gdybym miał dać mu jakąś radę, to tę, że im bliżej wyborów na Węgrzech, tym bardziej powinien zwiększyć wysiłki, by znaleźć nowy kraj, w którym się ukryje. Wiążą nas międzynarodowe traktaty, które są bardzo jasne – powtórzył później Magyar w rozmowie z "Gazetą Wyborczą", zwracając się wprost do Romanowskiego.
