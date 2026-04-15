Kielce wyburzą blok przy Młodej 4. W jego miejscu ma powstać nowe osiedle komunalne. Fot. Jarosław Sitakiewicz, Urząd Miasta Kielce

Kielce definitywnie zamykają sprawę bloku z wielkiej płyty przy ul. Młodej 4. Miasto ogłosiło dwuetapowy konkurs architektoniczny na nowe osiedle społeczne, które ma powstać w miejscu 10-piętrowego budynku od lat kojarzonego z problemami społecznymi i złym stanem otoczenia.

Budynek przy ul. Młodej 4 w Kielcach nie będzie modernizowany ani przywracany do użytkowania. Prezydentka Kielc Agata Wojda powiedziała, że po latach dyskusji o ekspertyzach i możliwej modernizacji miasto zdecydowało, że obiekt zostanie rozebrany. Równolegle ruszył dwuetapowy konkurs architektoniczny na zagospodarowanie całego terenu, prowadzony przez Miejski Zarząd Budynków przy współpracy z kieleckim oddziałem SARP.

– Wiemy, że w ostatnich latach toczyła się dyskusja na temat stanu technicznego tego obiektu, przeprowadzania ekspertyz, możliwości jego modernizacji i ponownego wykorzystania. Mamy podjętą decyzję i ten budynek będzie do rozbiórki – powiedziała Agata Wojda, prezydentka Kielc.

W miejsce dawnego wieżowca ma powstać ponad 100 mieszkań

Nowa inwestycja ma być znacznie większa, niż samo zastąpienie jednego budynku drugim. Przy ul. Młodej ma powstać duży zespół budynków wielorodzinnych o łącznej powierzchni przekraczającej 5 tys. m kw. Miasto zakłada budowę aż ponad 100 mieszkań w formule najmu samorządowego. Oprócz lokali mieszkalnych planowane są także garaże podziemne z miejscami pełniącymi funkcję doraźnego schronienia, komórki lokatorskie, parkingi i lokale usługowe.

Władze Kielc podkreślają, że nie ma to być kolejny schematyczny projekt komunalny, lecz osiedle o bardziej zróżnicowanej funkcji społecznej. Wiceprezydentka Aneta Boroń zapowiedziała mieszany model najmu. Oznacza to, że mieszkania mają trafiać nie tylko do osób oczekujących na lokale komunalne, lecz także do młodych ludzi, studentów i specjalistów potrzebnych na lokalnym rynku pracy. Miasto chce w ten sposób połączyć funkcję mieszkaniową z próbą zmiany społecznego charakteru tego miejsca.

Młoda 4 była jednym z najbardziej obciążonych adresów w mieście

Blok przy ul. Młodej 4 od lat miał bardzo zły wizerunek. Budynek z wielkiej płyty oddano do użytku w 1982 roku, miał ponad 150 lokali i przez lata był kojarzony z burdami, pożarami oraz wandalizmem. Ostatecznie obiekt opustoszał, a ostatni mieszkańcy wyprowadzili się już wcześniej. Dziś budynek pozostaje nieużytkowany.

Agata Wojda mówi, że Młoda 4 ma zmienić swoją historię i stać się przykładem odpowiedzialnej polityki mieszkaniowej. Teren opisywany jest nie tylko jako miejsce do zabudowy, ale jako fragment miasta wymagający odwrócenia wieloletniego, negatywnego skojarzenia.

