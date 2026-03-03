Właściciele mieszkań w blokach muszą płacić podatek od nieruchomości. Dlaczego? Fot. evgeniykleymenov / Shutterstock

Płacenie za mieszkanie w bloku kojarzy się tylko z comiesięcznym czynszem i rachunkami. Bycie właścicielem lokalu wiąże się jednak nie tylko z samą opłatą za cztery ściany, ale i z podatkiem za teren, na którym stoi budynek. Ile trzeba przelać pieniędzy gminie w 2026 roku?

Właściciele nieruchomości mają sporo nowych obowiązków, a niektóre dopiero przed nimi, jak np. zbliżający się wymóg wpisu do centralnej ewidencji lokali. Są też i stare, które wciąż budzą zdziwienie. Jednym z nich jest opłata, którą wiele niesłusznie przypisuje wyłącznie posiadaczom domów jednorodzinnych.

Podatek od nieruchomości 2026. Kto musi go zapłacić?

Posiadacze mieszkań w blokach często myślą, że muszą tylko płacić wspólnocie lub spółdzielni. Tymczasem mają jeszcze jedną, mniej oczywistą opłatę. Interia przypomina, że są też zobowiązani do opłacania podatku od gruntu, na którym stoi ich budynek. I nie jest to dobrowolna składka.

"Wielu mieszkańców bloków jest przekonanych, że podatek od nieruchomości dotyczy wyłącznie właścicieli domów jednorodzinnych. W rzeczywistości obowiązek ten obejmuje także osoby posiadające mieszkania w budynkach wielorodzinnych. Co istotne, podatek dotyczy nie tylko samego lokalu, ale również części gruntu, na którym stoi budynek" – wyjaśnia portal.

Podatek ten spoczywa wyłącznie na osobach widniejących w księdze wieczystej jako właściciele. Jeśli więc tylko wynajmujesz mieszkanie, nie musisz płacić tego podatku. Najemcy są zwolnieni z tej opłaty, ponieważ nie posiadają praw własnościowych do gruntu.

Dlaczego właściciel mieszkania płaci za grunt?

Kupując mieszkanie w bloku, stajemy się kimś więcej niż tylko właścicielami przestrzeni między sufitem a podłogą. Akt notarialny pokazuje, że nabywamy również ułamkową część wszystkiego, co wspólne. Chodzi tu np. o klatki schodowe, ale przede wszystkim o działkę, na której stoi cały obiekt.

To właśnie ten nietypowy udział w nieruchomości powoduje, że trzeba się wybrać do urzędu z gotówką lub przelać pieniądze na konto gminy. Im większy metraż zajmuje mieszkanie, tym większy jest procentowy udział w gruncie. To bezpośrednio przekłada się na ostateczną kwotę do zapłaty (o tym za chwilę).

Ile wynosi podatek od gruntu w 2026 roku?

Niestety, pomimo że teoretycznie jesteś współwłaścicielem terenu, to nie możesz sobie ot tak postawić np. płotu na działce przy bloku. Płacić jednak trzeba. Stawki nie są identyczne dla każdego mieszkańca Polski.

Minister finansów wyznacza jedynie górne limity, których samorządy nie mogą przekroczyć, ale ostateczne słowo należy do lokalnych radnych. To oni decydują, jak głęboko sięgną do portfeli podatników w danej miejscowości.