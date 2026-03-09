PKP S.A. sprzedaje mieszkania w różnych lokalizacjach i standardach. Ceny są konkurencyjne w porównaniu z deweloperskimi Fot. www.pkp.pl

PKP S.A. kojarzy się nam przede wszystkim z pociągami, ale to też jeden z największych właścicieli nieruchomości w kraju. Spółka ma obecnie na sprzedaż setki działek, domów i mieszkań, a ich ceny wywoławcze są często znacznie niższe niż rynkowe stawki. Jak można je kupić?

REKLAMA

Państwowe spółki i instytucje mają ogromne zasoby nieruchomości, które najpierw służyły głównie ich pracownikom. W naTemat już pisaliśmy, że swoje lokale w niezwykle niskich cenach wyprzedaje np. Agencja Mienia Wojskowego. Podobną i równie atrakcyjną wyprzedaż prowadzą też Polskie Koleje Państwowe.

Tanie mieszkania od PKP to okazja na rynku nieruchomości

Kolejowa spółka regularnie wyprzedaje swoje nieruchomości. W całej Polsce na nowych właścicieli czeka blisko 700 wolnych lokali. To mieszkania z drugiej ręki, często w starych kamienicach, ale ich największą zaletą są ceny.

REKLAMA

W czasach rekordowych stawek u deweloperów tanie mieszkania od PKP stanowią kuszącą alternatywę, do której nie trzeba brać kredytu na 40 lat. Znajdziemy je zarówno w potężnych aglomeracjach, jak i w mniejszych miasteczkach.

"Ceny mieszkań są naprawdę konkurencyjne. Najtańsze lokale można nabyć już za 17 tys. zł. To cena orientacyjna dla zainteresowanych kupnem 23-metrowego mieszkania w Czerwonce na Mazurach" – chwali się spółka.

Fot. PKP S.A.

Przetargi na mieszkania PKP w różnych regionach Polski

Oferty sprzedaży są bardzo zróżnicowane. Za ułamek kwoty potrzebnej na kawalerkę w Warszawie można kupić własne mieszkanie w mniejszej miejscowości. Lokale pod lepszymi adresami w miastach kosztują oczywiście więcej, ale wciąż potrafią miło zaskoczyć.

REKLAMA

Poniżej lista przykładowych lokali mieszkalnych PKP (skupiliśmy się na samych lokalach, ale są też działki i domy, które znajdziecie na oficjalnej tronie) wraz z cenami wywoławczymi:

Wałbrzych (dolnośląskie), ul. Beethovena 16/1 – 53 000 zł Drawsko Pomorskie (zachodniopomorskie), ul. Kolejowa 4/1 – 62 000 zł Pionki (mazowieckie), ul. Niepodległości 29 – 72 000 zł Bojadła (lubuskie), ul. Kolejowa 12 – 77 000 zł Lubliniec (śląskie), ul. Przemysłowa 1/6 – 82 000 zł Koszęcin (śląskie), ul. Kolejowa 5/3 – 84 000 zł Mościsko (dolnośląskie), ul. Kolejowa 28/1 – 98 000 zł Bierutów (dolnośląskie), ul. Świętego Jana 7 – 112 800 zł Chełm (lubelskie), ul. Żwirki i Wigury 16 – 115 000 zł Pieńsk (dolnośląskie), ul. Dąbrowskiego 39c/4 – 126 000 zł Śrem (wielkopolskie), ul. Zachodnia 27/7 – 135 000 zł Radom (mazowieckie), ul. Mazowieckiego 4 – 170 000 zł Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie), ul. Grunwaldzka 104/1 – 210 000 zł Nysa (opolskie), ul. W. Pawlik 12/10 – 235 000 zł Wrocław (dolnośląskie), ul. Na Polance 6B/25 – 302 000 zł

REKLAMA

Jak kupić kolejowe mieszkanie od PKP?

Kupno takiego mieszania odbywa się na nieco innych zasadach niż u klasycznego pośrednika. Trzeba wziąć udział w licytacji. Nie należy się jednak bać skomplikowanych procedur.

"Nieruchomości PKP S.A. jako majątek Skarbu Państwa sprzedawany jest w trybie przetargów publicznych otwartych, w których może wziąć udział każdy" – wyjaśnia spółka w swoim poradniku.

Wystarczy znaleźć wymarzone mieszkanie na stronie PKP S.A. Następnie trzeba wpłacić wadium w wyznaczonym terminie i złożyć swoją ofertę. Kwoty początkowe ustalają rzeczoznawcy i opierają się na aktualnej wartości rynkowej danego miejsca. Po wygraniu przetargu całą kwotę trzeba uiścić jeszcze przed wizytą u notariusza, bo spółka nie zgadza się na płatność w ratach.