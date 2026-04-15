Krwawy deszcz będzie uciążliwy zwłaszcza dla kierowców. Co powinni zrobić z samochodami? Fot. Mazur Travel / Shutterstock

W środę nad Polską pojawią się opady potocznie nazywane brudnym czy nawet krwawym deszczem. To nic innego jak połączenie kropel z nieba z pyłem saharyjskim, który dotarł do naszego kraju. Zjawisko to przyniesie uciążliwe skutki, a niektóre regiony odczują je bardziej.

W naTemat informowaliśmy, że pył saharyjski już dotarł do Polski. Teraz jednak drobinki z Afryki spotkają się z przechodzącym frontem atmosferycznym, niosącym deszcz. W efekcie stworzą wyjątkowo nieprzyjemną, brudną mieszankę. Czy ta nietypowa anomalia pogodowa stanowi jakieś zagrożenie?

Gdzie spadnie brudny deszcz? Prognoza opadów na 15 kwietnia

Z najnowszych modeli pogodowych udostępnionych przez IMGW wynika, że to właśnie dziś (15 kwietnia) zjawisko to będzie u nas najbardziej odczuwalne. Z mapy opracowanej na podstawie danych ECMWF jasno widać, które regiony zmokną najmocniej.

Fot. IMGW

W środę 15 kwietnia największe opady deszczu wystąpią na południu i południowym wschodzie kraju. W południowych województwach sumy mogą osiągnąć od 4,6 do blisko 6 milimetrów wody. Z kolei w centrum i na północy wartości te będą znacznie niższe, sięgając zaledwie ułamków milimetra.

Prognozy na kolejne dni pokazują uspokojenie sytuacji (poza tym będzie ciepło w ciągu dnia). W czwartek 16 kwietnia popada ledwie symbolicznie, ale w piątek miejscami na północnym wschodzie model pokazuje mocniejsze ulewy.

Skąd się wziął pył saharyjski nad Polską i czy jest groźny?

Serwis Ventusky raportuje, że nad Europę napłynęła ogromna chmura piasku prosto z Afryki. Zjawisko to potrafi całkowicie zmienić wygląd horyzontu. "Już teraz pył saharyjski pomaga generować dużą ilość wysokiego zachmurzenia o charakterystycznej ziarnistej strukturze" – wskazują analitycy portalu Ventusky.

Za całe zamieszanie odpowiada specyficzny układ ciśnień nad kontynentem. Głęboki niż w rejonie Morza Śródziemnego i silny wyż azorski stworzyły idealny korytarz. Porywisty wiatr podrywa ziarna pustynnego piasku, a następnie transportuje masę ciepłego powietrza na dystansie wielu tysięcy kilometrów.

Na szczęście afrykański pył unosi się wysoko, najczęściej na pułapie od 3 do 5 kilometrów nad ziemią. Dzięki temu nie musimy obawiać się o swoje płuca. W minionych latach bywało tak, że urządzenia notowały potężne zanieczyszczenia, sięgające nawet 400 proc. powyżej normy. Tym razem powietrze przy powierzchni ziemi pozostaje stosunkowo czyste.

Uciążliwy pył znad Sahary zabrudzi samochody i okna

Samo oddychanie jest bezpieczne, ale opadanie drobinek z wodą może być niezwykle irytujące. Brudny osad (lekko czerwonawy od barwy pyłu, dlatego właśnie "krwawy") pojawi się w zagrożonych rejonach na wszystkim, co znajduje się na zewnątrz.

Jeśli planowaliście dziś wiosenne porządki i mycie okien, to odłóżcie to na później, bo wasza praca błyskawicznie pójdzie na marne. Z kolei zmotoryzowani powinni zachować szczególną ostrożność. Taka błotnista, pełna drobin maź potrafi bardzo łatwo zarysować delikatny lakier samochodowy podczas prób ręcznego, domowego przecierania.

