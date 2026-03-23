Kary za wypalanie traw. Nawet 30 tys. zł grzywny
Co grozi za wypalanie traw? W 2026 r. zaostrzono przepisy i kary Fot. Dagmara_K / Shutterstock

Nie wszyscy cieszą się z początku wiosny. Strażacy co roku o tej porze muszą toczyć nierówną walkę z pożarami spowodowanymi wypalaniem traw i nieużytków. Dlaczego mimo ostrzeżeń, tragedii i surowszych kar ludzie to dalej robią?

Nie chodzi tylko o to, że wypalanie trawy jest szybsze, łatwiejsze i tańsze od zwykłego koszenia. Jednym z motywów jest głęboko zakorzenione przekonanie, że ogień poprawia jakość ziemi pod uprawy i potem wszystko rośnie lepiej. To szkodliwy mit, który właśnie szkodzi ekosystemowi. Pomijając oczywiście stwarzanie ryzyka pożaru.

Wypalanie traw nie wpływa żyzność gleby

Wypalanie traw w żaden sposób nie użyźnia ziemi, a wręcz ją wyjaławia. Portal Bankier.pl tłumaczy, że niszczona jest wtedy cenna warstwa próchnicy, a uszkodzona gleba potrzebuje potem wielu lat na regenerację.

"Ogień niszczy nie tylko suchą roślinność, ale również ogromną część życia ukrytego w glebie i tuż nad jej powierzchnią. Giną mikroorganizmy, bezkręgowce, a także zwierzęta mniej ruchliwe lub zaskoczone przez ogień: płazy, gady, drobne ssaki, a czasem także ptaki związane z takimi siedliskami" – wyjaśnia cytowany w serwisie Bankier prof. Piotr Tryjanowski w serwisie Bankier.

Zobacz także

logo
Wypalasz trawę, od 2026 roku zapłacisz słoną karę. I bardzo dobrze
logo
Wiosenne kontrole działek. Za co najczęściej dostaniesz mandat?
logo
Olej do zlewu to błąd, którym łamiesz prawo. Kary mogą zrujnować życie
logo
Nie wyrzucaj starych ubrań do zwykłego kosza. Błąd kosztuje nawet 5000 zł
logo
Nowy przepis pozwoli wlepić 3000 zł mandatu. Wchodzi w życie już 30 marca
logo
5000 zł kary za zrobienie prania. Cisza nocna nie ma tu nic do rzeczy

Biolog zauważa, że po spaleniu faktycznie zostaje popiół "zawierający część składników mineralnych, ale jest to efekt krótkotrwały i powierzchowny". W dłużej perspektywie gleba traci "część swojego życia biologicznego, a więc tego, co naprawdę odpowiada za jej żyzność i odporność".

Mit bierze się też z porównań do kontrolowanych pożarów w celu ochrony przyrody czy pożarów powstających w lasach Australii czy obu Ameryk, które są zjawiskiem naturalnym, a nawet potrzebnym do utrzymania równowagi ekosystemów. To jednak nie to samo, co podpalanie traw bez planowania, wiedzy i w przypadkowych miejscach.

Przerażające statystyki pożarów traw i nieużytków

Skala zjawiska w Polsce mimo ostrzeżeń i tragedii wciąż jest ogromna. Państwowa Straż Pożarna co roku z początkiem marca startuje z kampanią uświadamiającą "Stop pożarom traw", ale z opublikowanych danych wynika, że problem regularnie powraca.

Tylko w 2025 roku odnotowano w Polsce ponad 35 tysięcy pożarów traw i nieużytków. To skok w porównaniu z latami 2023 i 2024, kiedy ta liczba oscylowała bezpieczniej w okolicach 21 tysięcy, ale trudno tu mówić o jakimś trendzie wzrostowym. Dla porównania w 2019 roku strażacy gasili płonące łąki blisko 56 tysięcy razy.

Pożary nie są groźne tylko dla roślin i zwierząt, ale i ludzi. Zeszły rok przyniósł aż 86 rannych oraz 7 ofiar śmiertelnych. Najbardziej tragiczny pod tym względem rok 2023, w którym w wyniku podobnych zdarzeń zginęły w naszym kraju aż 22 osoby. Większa liczba pożarów nie ma większą liczbę ofiar.

Kary za wypalanie traw w 2026 roku wzrosły kilkukrotnie

Ustawa o ochronie przyrody wprowadziła zakaz wypalania traw i ten proceder od początku był surowo karany mandatami. Jednak, jak widać po statystykach, to nadal było za mało by zniechęcić ludzi. 2 stycznia weszła nowelizacja, która zaostrzyła kary:

  • podniesiono górną granicy grzywny za sprowadzenie zagrożenia pożarowego z 5 tys. zł do 30 tys. zł,
  • podwyższono maksymalną wysokości mandatu karnego z 500 zł do 5 tys. zł, a w przypadku popełnienia kilku wykroczeń jednym czynem: z 1000 zł do 6 tys. zł.

    • Teraz już interwencja zawsze skończy się mandatem, grzywną lub karą ograniczenia wolności. Nie będzie już tylko pogadanki z policją, jak kiedyś. "Ustawa znosi karę nagany, uznaną za nieskuteczną wychowawczo i prewencyjnie, i wprowadza karę ograniczenia wolności jako jedną z możliwych sankcji" – czytamy na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

    Jeżeli wywołany pożar wymknie się całkowicie spod kontroli i zagrozi życiu wielu osób lub zniszczy mienie wielkich rozmiarów, do gry wkracza Kodeks karny. Sprawca musi liczyć się z więzieniem, a maksymalny wyrok może wynieść w takich przypadkach nawet 10 lat za kratkami.

    Z kolei Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina jeszcze, że w ramach kary za wypalanie łąk może obciąć unijne dopłaty bezpośrednie nawet o 25 proc., a w skrajnych przypadkach całkowicie pozbawić rolnika tego rodzaju finansowania.