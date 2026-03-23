Co grozi za wypalanie traw? W 2026 r. zaostrzono przepisy i kary

Nie wszyscy cieszą się z początku wiosny. Strażacy co roku o tej porze muszą toczyć nierówną walkę z pożarami spowodowanymi wypalaniem traw i nieużytków. Dlaczego mimo ostrzeżeń, tragedii i surowszych kar ludzie to dalej robią?

REKLAMA

Nie chodzi tylko o to, że wypalanie trawy jest szybsze, łatwiejsze i tańsze od zwykłego koszenia. Jednym z motywów jest głęboko zakorzenione przekonanie, że ogień poprawia jakość ziemi pod uprawy i potem wszystko rośnie lepiej. To szkodliwy mit, który właśnie szkodzi ekosystemowi. Pomijając oczywiście stwarzanie ryzyka pożaru.

Wypalanie traw nie wpływa żyzność gleby

Wypalanie traw w żaden sposób nie użyźnia ziemi, a wręcz ją wyjaławia. Portal Bankier.pl tłumaczy, że niszczona jest wtedy cenna warstwa próchnicy, a uszkodzona gleba potrzebuje potem wielu lat na regenerację.

REKLAMA

"Ogień niszczy nie tylko suchą roślinność, ale również ogromną część życia ukrytego w glebie i tuż nad jej powierzchnią. Giną mikroorganizmy, bezkręgowce, a także zwierzęta mniej ruchliwe lub zaskoczone przez ogień: płazy, gady, drobne ssaki, a czasem także ptaki związane z takimi siedliskami" – wyjaśnia cytowany w serwisie Bankier prof. Piotr Tryjanowski w serwisie Bankier.

Biolog zauważa, że po spaleniu faktycznie zostaje popiół "zawierający część składników mineralnych, ale jest to efekt krótkotrwały i powierzchowny". W dłużej perspektywie gleba traci "część swojego życia biologicznego, a więc tego, co naprawdę odpowiada za jej żyzność i odporność".

REKLAMA

Mit bierze się też z porównań do kontrolowanych pożarów w celu ochrony przyrody czy pożarów powstających w lasach Australii czy obu Ameryk, które są zjawiskiem naturalnym, a nawet potrzebnym do utrzymania równowagi ekosystemów. To jednak nie to samo, co podpalanie traw bez planowania, wiedzy i w przypadkowych miejscach.

Przerażające statystyki pożarów traw i nieużytków

Skala zjawiska w Polsce mimo ostrzeżeń i tragedii wciąż jest ogromna. Państwowa Straż Pożarna co roku z początkiem marca startuje z kampanią uświadamiającą "Stop pożarom traw", ale z opublikowanych danych wynika, że problem regularnie powraca.

REKLAMA

Tylko w 2025 roku odnotowano w Polsce ponad 35 tysięcy pożarów traw i nieużytków. To skok w porównaniu z latami 2023 i 2024, kiedy ta liczba oscylowała bezpieczniej w okolicach 21 tysięcy, ale trudno tu mówić o jakimś trendzie wzrostowym. Dla porównania w 2019 roku strażacy gasili płonące łąki blisko 56 tysięcy razy.

Pożary nie są groźne tylko dla roślin i zwierząt, ale i ludzi. Zeszły rok przyniósł aż 86 rannych oraz 7 ofiar śmiertelnych. Najbardziej tragiczny pod tym względem rok 2023, w którym w wyniku podobnych zdarzeń zginęły w naszym kraju aż 22 osoby. Większa liczba pożarów nie ma większą liczbę ofiar.

Kary za wypalanie traw w 2026 roku wzrosły kilkukrotnie

Ustawa o ochronie przyrody wprowadziła zakaz wypalania traw i ten proceder od początku był surowo karany mandatami. Jednak, jak widać po statystykach, to nadal było za mało by zniechęcić ludzi. 2 stycznia weszła nowelizacja, która zaostrzyła kary:

podniesiono górną granicy grzywny za sprowadzenie zagrożenia pożarowego z 5 tys. zł do 30 tys. zł , podwyższono maksymalną wysokości mandatu karnego z 500 zł do 5 tys. zł , a w przypadku popełnienia kilku wykroczeń jednym czynem: z 1000 zł do 6 tys. zł .

REKLAMA

Teraz już interwencja zawsze skończy się mandatem, grzywną lub karą ograniczenia wolności. Nie będzie już tylko pogadanki z policją, jak kiedyś. "Ustawa znosi karę nagany, uznaną za nieskuteczną wychowawczo i prewencyjnie, i wprowadza karę ograniczenia wolności jako jedną z możliwych sankcji" – czytamy na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli wywołany pożar wymknie się całkowicie spod kontroli i zagrozi życiu wielu osób lub zniszczy mienie wielkich rozmiarów, do gry wkracza Kodeks karny. Sprawca musi liczyć się z więzieniem, a maksymalny wyrok może wynieść w takich przypadkach nawet 10 lat za kratkami.

REKLAMA