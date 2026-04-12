Pogoda w majówkę może być niespodzianką. Niekoniecznie dobrą Fot. Mari.fotoArt/Shutterstock

Majówka to jeden z ulubionych długich weekendów Polaków. I nie chodzi tylko o to, że przy dobrym układzie można odpoczywać nawet przez 5 dni z rzędu. Okres ten kojarzy się z długo wyczekiwanymi słońcem i ciepłem. Jak będzie w tym roku? Cóż, grill może się przydać.

REKLAMA

Prognozy długoterminowe mają do to siebie, że rzadko się sprawdzają. Niemniej chcąc zarezerwować wyjazd czy zorganizować spotkanie ze znajomymi sprawdzamy już na miesiąc przed jakiej pogody możemy się spodziewać. Majówka to nieoficjalny początek sezonu grillowego i ogólnie spędzania czasu na zewnątrz. W tym roku oprócz grilla może się jednak przydać parasol.

Długoterminowa prognoza pogody na majówkę. 3 scenariusze, ale żaden nie przewiduje upałów

REKLAMA

IMGW udostępniło długoterminową prognozę na tydzień 27 kwietnia-3 maja i nie napawa ona wielkim optymizmem. Wynika z niej bowiem, że w najbardziej optymistycznym wariancie średnia dobowa temperatura w Polsce wyniesie wówczas ok. 16-17 st. C na przeważającym obszarze kraju. W ciągu dnia będziemy mogli zatem liczyć na jakieś 20-22 st. C. Wyraźnie chłodniej będzie jednak nad morzem, gdzie średnia wyniesie ok. 11-12 st. C, czyli wyraźnie mniej niż 20 st. C w ciągu dnia.

Scenariusz optymistyczny zakłada, że temperatur z przedziału 20-23 st. C możemy w Polsce spodziewać się już w drugiej połowie kwietnia Fot. IMGW

Wariant pośredni oznacza natomiast średnie temperatury na poziomie 11-12 st. C na przeważającej części kraju w ujęciu dobowym. W ciągu dnia da to wartości z przedziału 15-17 st. C. Trzeci wariant to natomiast średnia temperatura minimalna na poziomie zaledwie 7-8 st. C, co w ciągu dnia da zaledwie 11-13 st. C.

REKLAMA

Niezależnie od scenariusza to wybrzeże Bałtyku, a także obszary górskie będą najchłodniejszymi. Nie napawa to optymizmem zwłaszcza krajowych turystów, którzy lubią wiosną udawać się na górskie wędrówki, albo długie spacery nad morzem. Długoterminowe prognozy, choć dość rozbieżne, wskazują też, że na upały raczej nie mamy co liczyć. Wyraźne przekroczenia 20 st. C w ciągu dnia będą możliwe dopiero w połowie maja, a i to tylko w wariancie bardziej optymistycznym.

Pogoda w majówkę może zaskoczyć opadami deszczu

Wysoka temperatura bywa przyjemnym dodatkiem do majówkowego wypadu. Problem jednak w tym, że ważniejsze od niej są ewentualne opady. Niestety tych w tym roku może być naprawdę sporo.

REKLAMA

Wg modeli przeanalizowanych przez IMGW prawdopodobieństwo deszczu przekraczającego 10 mm (czyli takiego odczuwalnego, które dobrze nawodni ogródki) wynosi aż 52-62 proc. na przeważającym obszarze kraju. Parasole i kurtki przeciwdeszczowe mogą być wyjątkowo przydatne w górach. Zwłaszcza na Podhalu jest aż 78 proc. szans na opady przekraczające 10 mm i 58 proc. na takie powyżej 20 mm. Te drugie uchodzą już za całkiem przyzwoitą ulewę.

Majówka może być deszczowa. Podobnie jak kolejne dni maja Fot. IMGW