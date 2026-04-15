Koniec blokady w służbach? 96 funkcjonariuszy ABW z awansami od prezydenta.

Po kilku miesiącach sporu między Pałacem Prezydenckim a rządem Karol Nawrocki zdecydował o podpisaniu nominacji oficerskich dla 96 funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Rafał Leśkiewicz powiedział w Polsat News, że prezydent postanowieniem z 14 kwietnia mianował na pierwszy stopień oficerski 96 funkcjonariuszy ABW. To oznacza formalne odblokowanie części awansów, które od końca 2025 roku pozostawały zamrożone.

Rzecznik prasowy prezydenta zaznaczył, że decyzja nie była nagła ani przypadkowa. Ma to być rezultat spotkania z 15 stycznia z udziałem ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza, ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka oraz szefów ABW, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego. Wówczas prezydent otrzymał raporty i informacje, które miały stać się podstawą do rozpatrzenia ponownie złożonych wniosków o nominacje.

To przełom po wielomiesięcznym konflikcie z rządem

Spór o nominacje oficerskie trwał od jesieni 2025 roku. Premier Donald Tusk zarzucał prezydentowi uporczywą odmowę podpisywania wniosków dotyczących młodych funkcjonariuszy służb specjalnych i odznaczeń dla osób zaangażowanych w bezpieczeństwo państwa. Szef rządu mówił wtedy o działaniu wymierzonym w system bezpieczeństwa, a sam temat stał się jednym z najbardziej widocznych punktów napięcia na linii rząd-prezydent.

Z kolei Pałac Prezydencki tłumaczył wówczas, że Karol Nawrocki ma prawo oczekiwać pełnych informacji o służbach, ich funkcjonariuszach i modelu awansów, zanim złoży podpis pod aktami nominacyjnymi. W styczniu Leśkiewicz mówił w TVN24, że prezydent będzie chciał pytać o ścieżkę zawodową funkcjonariuszy, szkolenia i sam model nadawania pierwszych stopni oficerskich. Dopiero po uzyskaniu tych danych miał podejmować decyzje.

Procedurę miało odblokować styczniowe spotkanie

15 stycznia w Pałacu Prezydenckim odbyło się blisko 3-godzinne spotkanie prezydenta z przedstawicielami rządu i szefami służb. Rozmowy dotyczyły bezpieczeństwa państwa oraz kwestii nominacji oficerskich. Po spotkaniu Leśkiewicz przekazał, że prezydent otrzymał raporty o najważniejszych zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zapowiedział, że ponownie złożone wnioski o nominacje będą rozpatrywane w oparciu o zebrane informacje.

Dzisiejsza decyzja wygląda więc jak realizacja tamtej zapowiedzi. Rzecznik prezydenta wyraźnie połączył podpis pod 96 nominacjami z ustaleniami ze stycznia. Pałac chce więc przedstawiać tę decyzję nie jako polityczne ustępstwo wobec rządu, lecz jako finał procedury, która miała zostać domknięta po uzyskaniu dodatkowych danych od ministrów i szefów służb.

Nie tylko ABW. Prezydent nadał też 109 odznaczeń

Oprócz awansów w ABW Leśkiewicz poinformował również o 109 odznaczeniach państwowych dla funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i Służby Wywiadu Wojskowego. Chodzi o kolejną część spraw personalnych i honorowych, które przez wcześniejszy konflikt także były politycznie obciążone. Na wniosek szefa AW prezydent nadał 22 Medale za Długoletnią Służbę i 39 Krzyży Zasługi funkcjonariuszom tej agencji.