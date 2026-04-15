Nawrocki zareagował na decyzję NSA ws. Cenckiewicza. Fot. KPRP

Karol Nawrocki nie kryje zadowolenia z wyroku NSA w sprawie Sławomira Cenckiewicza i jego dostępu do informacji niejawnych. Prezydent pogratulował już szefowi BBN. Z Pałacu Prezydenckiego popłynęły dwa mocne zdania.

Po tym, jak Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne złożone wcześniej przez Kancelarię Premiera do wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie Sławomira Cenckiewicza, prezydent RP opublikował w sieci wpis.

Nawrocki ws. Cenckiewicza

Stwierdził, że dzisiejszy wyrok to "zwycięstwo prawdy nad kłamstwem". "Ciesząc się z rozstrzygnięcia i gratulując Panu profesorowi Cenckiewiczowi, ubolewam, że żyjemy w czasach, gdy rządzący w imię walki politycznej, przy braku argumentów sięgają po najbardziej podłe metody" – napisał na platformie X Nawrocki.

Sam zainteresowany już też zareagował na decyzję sądu. "Pełne zwycięstwo nad reżimem bezprawia! Dziękuję NSA!" – napisał. I zapowiedział, że wyda specjalne oświadczenie w sprawie "odzyskanych poświadczeń bezpieczeństwa, które bezprawnie odebrano w lipcu 2024 r. decyzją Jarosława Stróżyka i Karoliny Kisłowskiej".

Z kolei Jacek Dobrzyński zwrócił uwagę na to, że Cenckiewicz automatycznie nie odzyskał dostępu do informacji niejawnych. Wprost przeciwnie. "Kontrolne postępowanie sprawdzające musi być prowadzone zgodnie ze wskazówkami sądów" – przyznał na platformie X rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych.

I wytłumaczył, że w okresie od wydania wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego do dnia zakończenia kontrolnego postępowania sprawdzającego Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Cenckiewicz nie posiada dostępu do informacji niejawnych i nie ma prawa posługiwać się wydanymi mu poświadczeniami bezpieczeństwa.

O co chodzi w batalii sądowej Cenckiewicza?

Przypomnijmy, że cała batalia sądowa zaczęła się od decyzji szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. Jarosława Stróżyka z lipca 2024 r. o cofnięciu Cenckiewiczowi poświadczeń bezpieczeństwa, wymaganych do dostępu do informacji niejawnych.

Tę decyzję utrzymał w mocy Prezes Rady Ministrów. Jednak niedługo później sam Cenckiewicz zaskarżył ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a ten w czerwcu 2025 r. zdecydował o uchyleniu.

Kolejnym krokiem było wniesienie skarg kasacyjnych przez Kancelarię Premiera do NSA od wyroków WSA z czerwca. Jacek Dobrzyński przekazał wtedy, że rząd nie zgadza się na argumentację przedstawioną w uzasadnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu. Teraz decyzja – już prawomocna – zapadła na korzyść Cenckiewicza, bo NSA oddalił wspomniane skargi.