Były działacz PiS i aktor Bartłomiej Morawski wciąż poszukiwny przez policję. Fot. YouTube.com; Interpol. Montaż: naTemat.pl

Ta historia wstrząsnęła Polską. Bartłomiej Morawski, aktor znany z roli m.in. w serialu "Na Wspólnej" i były działacz PiS, jesienią 2025 roku został objęty czerwoną notą Interpolu. Rok wcześniej usłyszał wyrok za napaść na 16-latkę. Od tego czasu ślad po nim zaginął. Mężczyza wciąż jest poszukiwany. Jak słyszymy, policja działa w jego sprawie międzynarodowo.

– Sprawą zajmują się policjanci z Wydziału ds. Poszukiwań Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, tzw. potocznie Łowcy Cieni. Cały czas pracują nad tą sprawą i współpracują z policjami zagranicznymi. Ze względu na dobro prowadzonych czynności nie możemy o nich szczegółowo informować – mówi naTemat komisarz Agnieszka Żyłka, rzeczniczka prasowa Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu.

Nazwisko Bartłomieja Morawskiego cały czas widnieje w policyjnej bazie osób poszukiwanych. Wraz z informacją, że podstawą do poszukiwań jest Art. 197 § 1, który mówi o "doprowadzaniu innej osoby przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem do obcowania płciowego (zg*ałcenie)".

Jego status ciągle jest więc taki sam. Odkąd zapadł się pod ziemię po tym, jak usłyszał wyrok 5 lat więzienia za gwa*t na 16-latce, nic się nie zmieniło. – Jego status jest aktualny. Działamy międzynarodowo – informuje tylko kom. Żyłka.

Morawski zapadł się pod ziemię. Ma wyrok, jest podejrzany w innych sprawach

Sprawa Morawskiego poruszyła opinię publiczną w Polsce. To aktor znany m.in. z roli w serialu "Na Wspólnej" oraz z reklam, również z tego, że w 2005 roku zasłynął tym, że wystąpił w spocie wyborczym PiS jako "Pan Witek", a potem – w kolejnych latach – dwukrotnie – choć bez efektu – kandydował do Sejmu z list partii Jarosława Kaczyńskiego.

W ostatnich latach jego sława jest jednak zupełnie inna. W 2024 roku Morawski został prawomocnie skazany przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Usłyszał wyrok 5 lat więzienia za gwa*t na 16-latce. Jest też podejrzany o popełnienie kolejnych 14 przestępstw seksualnych – cztery z nich mają dotyczyć nieletnich dziewcząt poniżej 15. roku życia.

Morawski odpowiadał z wolnej stopy i po wyroku ślad po nim zaginął. Jak opisywaliśmy wtedy w naTemat, akt oskarżenia został skierowany do sądu we wrześniu 2022 roku. Były aktor przebywał wtedy w tymczasowym areszcie, jednak w styczniu 2023 roku sąd zadecydował o uchyleniu tego środka zapobiegawczego.

– Prokurator złożyła zażalenie, lecz Sąd Apelacyjny w Warszawie nie uwzględnił go. Początkowo Morawski stawiał się na rozprawach i składał wraz z obrońcami wnioski dowodowe, ale po skazaniu go w innej sprawie na pięć lat więzienia zniknął – mówił "Faktowi" rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, Piotr Antoni Skiba.

W grudniu 2024 roku za Morawskim wystawiono europejski nakaz aresztowania. A jesienią 2025 roku Morawski został objęty czerwoną notą Interpolu.

Nieoficjalnie spekulowano, że miał przebywać na Cyprze

Według medialnych doniesień Morawski miał uciec za granicę. Nieoficjalnie pojawiły się pogłoski, że były działacz PiS mógł przebywać na Cyprze. "Gazeta Prawna" informowała, że według niektórych źródeł chodziło o turecką część Cypru.

"Funkcjonariusze mają świadomość, że przemieszcza się on między Niemcami, Turcją i Cyprem. Morawski ma ponoć także obywatelstwo kanadyjskie, co może utrudnić jego ekstradycję w przypadku ucieczki do Kanady" – relacjonowała.

Morawski, rocznik 1967, był zameldowany w Krapkowicach na Opolszczyźnie. Z tym miastem związany jest jeden z głośnych incydentów z jego udziałem.

Morawski przerwał wówczas występ dziecięcego duetu, który wykonywał niemieckojęzyczny utwór na kiermaszu. Ówczesny kandydat na posła PiS powiedział w ich stronę "...tu jest Polska", zakazując im dalszego występu. Niemiecka mniejszość szybko zareagowała.