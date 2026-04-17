Toyota Yaris Cross już tak nie wygląda. Materiały prasowe Toyota

Yaris Cross, niezaprzeczalny bestseller Toyoty w Europie, przeszedł właśnie gruntowne odświeżenie. Ma nowe nadwozie, nowocześniejszy środek i mocniejszą hybrydę. Szykuj się, że już pod koniec lata któryś z sąsiadów będzie ci się nią chwalił.

Zapewne jeśli wyjdziesz teraz na balkon i spojrzysz na parking pod blokiem, istnieje niemal stuprocentowa szansa, że zobaczysz tam chociaż jedną Toyotę. A jeśli mieszkasz w dużym mieście, to prawdopodobnie będzie to Toyota Yaris Cross.

Ten model to fenomen. Od debiutu w 2021 roku rozbił bank, a statystyki za 2025 rok tylko to potwierdzają, czyli ponad 200 000 sprzedanych sztuk w Europie sprawiło, że to obecnie najchętniej wybierany model japońskiej marki.

Ale Japończycy nie lubią stać w miejscu. Zgodnie z filozofią "Kaizen", czyli ciągłego doskonalenia, właśnie zaserwowali nam największą modernizację w historii tego modelu.

Nowa twarz miejskiego hitu

Najwięcej dzieje się z przodu. Nowa Toyota Yaris Cross zyskała zupełnie przeprojektowany pas przedni, który nadaje jej znacznie więcej pewności siebie. Nowa atrapa chłodnicy o strukturze plastra miodu, polakierowana pod kolor nadwozia, w połączeniu z czarnym dołem zderzaka i poszerzonymi nadkolami sprawia, że ten miejski crossover wygląda teraz jak miniaturowy SUV z wyższego segmentu.

Do tego dochodzą nowe "oczy". Reflektory LED mają teraz ostrzejszy kształt, a światła do jazdy dziennej są z nimi zintegrowane już w standardzie. Jeśli lubicie się wyróżniać, na listę opcji wpadły dwa nowe kolory. Mój faworyt? "Precious Bronze" w połączeniu z czarnym dachem. Wygląda świetnie. Dla fanów klasyki przygotowano też nowy lakier "Celestite Grey".

Wnętrze, w którym zapomnisz, że to segment B

Wchodzimy do środka i tutaj niespodzianka. Toyota mocno podciągnęła jakość materiałów. W wersji Executive znajdziecie tapicerkę "SakuraTouch". Brzmi egzotycznie? To materiał z recyklingu, który przy produkcji generuje o 95 proc. mniej CO2 niż tradycyjna skóra. Jest miły w dotyku, wytrzymały i ekologiczny, no czego chcieć więcej?

W wersji Style dostajemy fotele z lepszym trzymaniem bocznym (wcześniej tylko w najdroższych odmianach), a platynowe wykończenie deski rozdzielczej dodaje kabinie sznytu.

Co ważne dla gadżeciarzy: bezprzewodowa ładowarka do smartfona oraz system Toyota Smart Connect z nawigacją w chmurze i bezprzewodowym Apple CarPlay/Android Auto są na pokładzie. A, i jeszcze jedno, mamy tu elektrycznie składane lusterka, które są teraz w standardzie każdej wersji. Mała rzecz, a cieszy przy parkowaniu w ciasnych alejkach.

Dynamika, której brakowało

Największy gamechanger kryje się jednak pod maską. Do znanej i sprawdzonej hybrydy o mocy 116 KM dołącza mocniejszy wariant. Układ 1.5 Hybrid 130 KM to dokładnie to, na co czekali kierowcy częściej wyjeżdżający poza miasto.

Dzięki mocniejszemu silnikowi elektrycznemu, auto zbiera się do setki w 10,7 sekundy, a moment obrotowy wzrósł do 185 Nm.

Co najlepsze, spalanie nadal oscyluje w granicach 4,4–5,1 l/100 km. To jest właśnie magia Toyoty, czyli dostajesz więcej mocy, a pod dystrybutorem nadal płacisz tyle samo.

Dla tych, którzy zimą nie chcą utknąć na zaśnieżonym podjeździe, dostępny jest inteligentny napęd na wszystkie koła AWD-i. To unikalne rozwiązanie w tej klasie aut, które realnie poprawia bezpieczeństwo na śliskiej nawierzchni.

A jeśli uważacie, że zwykły Yaris Cross jest zbyt grzeczny, wersja GR SPORT jest dla was. Dostajecie tu 18-calowe felgi i agresywniejszy zderzak, ale też przeprojektowane zawieszenie. Auto ma dzięki temu prowadzić się sztywniej, precyzyjniej i po prostu dawać więcej frajdy z jazdy. W środku z kolei znajdziecie fotele z materiału Ultrasuede z czerwonymi przeszyciami.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Toyota nie byłaby sobą, gdyby nie dołożyła czegoś w kwestii ochrony. Pakiet Toyota T-MATE zawiera najnowsze systemy Toyota Safety Sense, które widzą więcej i reagują szybciej.

Samochód potrafi sam zahamować przed przeszkodą, utrzymać pas ruchu, a nawet monitorować martwe pole (standard od wersji Style). To taki elektroniczny anioł stróż, który nigdy nie zasypia.

Nowa Toyota Yaris Cross będzie oferowana w pięciu wersjach: Active, Comfort, Style, Executive oraz GR SPORT. Jeśli planujecie zmianę auta, zaznaczcie sobie maj w kalendarzu, bo to właśnie wtedy rusza przedsprzedaż w Polsce. Dlatego pierwsze egzemplarze pojawią się na drogach zapewne pod koniec wakacji.