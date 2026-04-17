Koniec Ostatniego Pokolenia. Co dalej z aktywistami klimatycznymi? Fot. Grand Warszawski / Shutterstock

Ostatnie Pokolenie niespodziewanie zakończyło swoją działalność. Słynna grupa aktywistów klimatycznych ogłosiła jednocześnie pełny sukces swojego projektu. Zapytaliśmy więc wprost, czy to oznacza, że zmiany klimatyczne właśnie dobiegły końca?

Ostatnie Pokolenie ogłasza koniec i wielki sukces. Co jest na liście?

Z przesłanego do nas komunikatu prasowego wynika, że "Po dwóch latach najgłośniejszych w historii Polski protestów klimatycznych Ostatnie Pokolenie wypełniło swoją misję i ogłasza koniec działań".

Przedstawiciele ruchu podkreślają, że ich działania przyniosły wymierne i trwałe efekty. Wymienili też swoje największe zwycięstwa, które cytuję poniżej:

Rząd ogłosił miliardowe inwestycje w kolej – po raz pierwszy od lat temat transportu publicznego stał się rzeczywistym priorytetem politycznym. Postulaty z ulicznych transparentów trafiły do tekstu rządowej ustawy procedowanej w Sejmie . Projekt ustawy o odbudowie polskiej kolei i transportu autobusowego – Lex Ostatnie Pokolenie – we wtorek 14 kwietnia został przegłosowany na pierwszym czytaniu na sejmowej komisji infrastruktury i będzie iść dalej ścieżką legislacyjną. To bezprecedensowe zwycięstwo. Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad tanim, zintegrowanym, ogólnopolskim biletem na transport publiczny . Sojusz Ostatniego Pokolenia ze Związkiem Zawodowym Maszynistów pokazał, że walka o klimat i prawa pracownicze to jeden front, nie dwa oddzielne światy.

– Udowodniliśmy, że opór działa – jesteśmy pewni, że powróci (w nowych formach), w imię walki o człowieczeństwo. Rozpoczynamy proces refleksji i przygotowywania strategii działania w coraz bardziej niestabilnym świecie. Wszyscy jesteśmy Ostatnim Pokoleniem – powiedział cytowany w komunikacie Stanisław Kur z Ostatniego Pokolenia.

Czy kryzys klimatyczny minął? Pytamy Ostatnie Pokolenie

Oficjalny komunikat był na tyle zaskakujący w obliczu trwającego przecież kryzysu klimatycznego, że w naszej redakcji zabrzmiał jak potencjalny fake news lub próba podszycia się pod ruch.

Zadzwoniłem pod numer podany w mailu, aby upewnić się, czy nie mamy do czynienia z celową prowokacją. Julia Keane jedna z założycielek Ostatniego Pokolenia, potwierdziła, że to wszystko prawda. Zadałem też prowokacyjne pytanie, które z pewnością u większości z nas kłębią się w głowie: czy to oznacza, że zmiany klimatu zostały już powstrzymane?

Ha, ha, bardzo śmieszne. Nie, sytuacja wygląda tak: Ostatnie Pokolenie jako kampania – a słowo "kampania" z założenia implikuje pewną krótkotrwałość projektu – miało postulaty transportowe, które w dużej mierze zostały zrealizowane lub są na dobrej drodze do realizacji. Julia Keane Ostatnie Pokolenie

– Rząd przeznaczył miliardowe inwestycje w kolej i autobusy, co stało się priorytetem politycznym. Wiemy, że nasze działania się do tego dołożyły. Nasza ustawa "Lex Ostatnie Pokolenie" jest obecnie w Sejmie; we wtorek przeszła przez komisję, została przegłosowana i idzie dalej w procesie legislacyjnym. Ponadto istnieje ustawa rządowa, która kopiuje dokładnie rozwiązania z "Lex Ostatnie Pokolenie", przenosząc pieniądze z autostrad na pociągi, redukując wydatki na drogi, a zwiększając na transport publiczny." – wymienia aktywistka.

Idzie nowa rewolucja. Co dalej planują aktywiści?

Zakończenie obecnego formatu nie oznacza wcale, że młodzi ludzie rezygnują z dalszego oporu. Protesty z pewnością powrócą w zupełnie nowych, nieznanych dotąd formach.

Widzimy po prostu, że kryzys klimatyczny, jak i inne problemy świata – od rozdmuchanych elit po wojny i ludzkość pędzącą ku samounicestwieniu – nie zniknęły, a wręcz się pogorszyły. Wiemy, że musimy teraz znaleźć nowe formy działania, prawdopodobnie w ramach jeszcze bardziej ambitnego projektu, aby sobie z tym poradzić w tych szybko zmieniających się czasach. W tym momencie, jako kampania, udajemy się na czas strategicznej refleksji i namysłu. Wiemy jednak, że wrócimy z czymś kolejnym, aby odpowiadać na wyzwania, które stoją przed ludzkością. Julia Keane Ostatnie Pokolenie

