Polskie MSZ wydało nowy komunikat ws. wyjazdów do jednego z popularniejszych krajów w Europie Fot. vshq/Shutterstock

Sezon turystyczny powoli się rozkręca, ale dla jednego z europejskich krajów nie było to wymarzone otwarcie. W marcu nagle stracił on aż 30 proc. podróżnych, a Ryanair i Wizz Air odwołały tam część letnich połączeń. Nasze MSZ zmieniło natomiast stopień ostrzeżeń dla tego kierunku, co daje nadzieję na nowe otwarcie.

Marzec to jeden z trudniejszych miesięcy dla turystyki. Z jednej strony pogoda w wielu krajach Europy zachęca już do spędzania czasu na zewnątrz, z drugiej brak świąt i długich weekendów raczej nie napędza sprzedaży w biurach podróży. Trzeci miesiąc 2026 roku na długo zapamięta Cypr. Rok do roku stracił on bowiem 30 proc. odwiedzających.

Turyści nagle zniknęli z Cypru. Polacy utrzymali się w gronie liderów

W piątek 17 kwietnia CYSTAT, czyli cypryjski urząd statystyczny, przekazał oficjalne dane dotyczące podróży na Cypr w marcu 2026 roku. Liczby potwierdzają to, czego obawiało się wiele osób – z powodu kryzysu na Bliskim Wschodzie część podróżnych zrezygnowała z wyjazdów na Wyspę Afrodyty.

W trzecim miesiącu 2026 roku Cypr odwiedziło 139 198 zagranicznych podróżnych. Przed rokiem o tej samej porze Wyspa Afrodyty cieszyła się z przyjazdu 200 736 turystów. Tegoroczny wynik jest zatem niższy o 30,7 proc.

Najliczniejszą grupą podróżnych na Cyprze byli Brytyjczycy. 45 763 to jednak wynik o 25,6 proc. gorszy od tego sprzed roku. Drugie miejsce zajęli Polacy. Urokami wyspy cieszyło się w marcu 17 604 podróżnych, czyli o 11,2 proc. mniej niż rok wcześniej. A dodajmy, że liczba naszych turystów zaledwie miesiąc wcześniej urosła na Cyprze o 33 proc. Podium w marcu uzupełnili Niemcy z wynikiem 14 999 odwiedzających (spadek o 6,7 proc.). Na czwartym miejscu znaleźli się Grecy (9 009 odwiedzających i spadek o 31 proc.).

Bolesną kwestią dla Cypru jest także gwałtowne zmniejszenie liczby podróżnych z Izraela. Kraj ten od kilku lat znajduje się w gronie najważniejszych rynków dla Wyspy Afrodyty, ale z powodu eskalacji konfliktu z Iranem ich turyści nie mieli jak wyjechać. Liczba ich turystów spadła do zaledwie 1 537 odwiedzin. To wynik o 94,6 proc. gorszy od tego sprzed roku.

Polskie MSZ zmieniło zdanie ws. Cypru. Nowy pilny komunikat

Mniejsza liczba rezerwacji wyjazdów na Cypr to efekt konfliktu na Bliskim Wschodzie i jednego incydentu z irańskim dronem w wojskowej bazie Wielkiej Brytanii znajdującej się na wyspie. To wystarczyło, aby podróżni nabrali obaw, mimo iż kraj pozostaje bezpieczny dla odwiedzających.

Stanowisko to potwierdza także polskie MSZ. W piątek 17 kwietnia w specjalnym komunikacie poinformowano o obniżeniu poziomu ostrzeżeń dla podróżnych na Cypr z drugiego do pierwszego. Nasza dyplomacja radzi zachować na wyspie zwykłą ostrożność. Szczególna ostrożność jest natomiast zalecana na północy wyspy, czyli na obszarze znajdującym się pod turecką okupacją, a także w brytyjskich bazach wojskowych Akrotiri i Dhekelia. W komunikacie nie ma już mowy o możliwych zakłóceniach lotów.