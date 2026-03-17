Polacy napędzają turystykę na Cyprze. W lutym byliśmy jednym z najważniejszych rynków Fot. kirill_makarov/Shutterstock

Polacy są podróżnikami. Z każdym rokiem wyjeżdżamy coraz częściej. Nic więc dziwnego, że szukamy mniej klasycznych destynacji. Jak się okazało, zimą jednym z najpopularniejszych kierunków była Wyspa Afrodyty. W lutym tylko jedna nacja latała tam częściej od nas.

Polacy zimą uciekają w miejsca pełne słońca i wysokich temperatur. Stąd popularność takich kierunków jak Egipt, Tajlandia, Wietnam czy Zjednoczone Emiraty Arabskie. Nie wszyscy chcieli jednak spędzać wiele godzin w samolocie. W tej sytuacji niespodziewanie bardzo szybko skoczyła liczba rezerwacji urlopów na Cyprze. Wzrost wyniósł aż 33 proc.

Polacy liderami na Cyprze. Rośniemy tam błyskawicznie

Cypryjski Urząd Statystyczny we wtorek 17 marca opublikował najnowsze dane dotyczące liczby podróżnych w lutym 2026 roku. W tym czasie urokami Cypru cieszyło się 146 516 zagranicznych podróżnych. Przed rokiem było to 133 760 turystów. Wzrost wyniósł zatem 9,5 proc.

Najliczniejszą nacją na Cyprze w lutym byli Brytyjczycy. Urlop na wyspie spędziło wówczas 28 217 obywateli tego kraju. Drugie miejsce zajęli natomiast Polacy. W ubiegłym miesiącu poleciało tam 27 003 naszych podróżnych. Jest to wzrost aż o 33,9 proc. w porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku. Dodajmy też, że w styczniu to Polacy byli najliczniejszą grupą turystów wybierających Wyspę Afrodyty.

Na dalszych miejscach w lutym znaleźli się podróżni z Izraela (18 530 turystów). Tuż za podium znaleźli się natomiast Grecy (13 604) i Niemcy (9 723).

Cypr idealnym miejscem na wiosenne wyjazdy. Pozostaje kierunkiem bezpiecznym

Świetne wyniki w styczniu i lutym były dobrą prognozą dla Cypru także na kolejne miesiące. Niestety wybuch konfliktu w regionie Bliskiego Wschodu rykoszetem odbił się także na tamtejszej turystyce. Ryanair utrzymał swoje połączenia, z lotów nie zrezygnował także Wizz Air. Jednak część innych przewoźników przez kilka dni nie operowała do Larnaki i Pafos. Dodatkowo tamtejsza branża zgłaszała, że rezerwacji na marzec i kwiecień jest wyraźnie mniej.

Warto jednak podkreślić, że po dwóch incydentach (jedno uderzenie szczątków drona i jedna ewakuacja lotniska) na wyspie nie doszło do kolejnych utrudnień. W region dotarły sojusznicze wojska, żeby utwierdzić turystów i mieszkańców w przekonaniu, że wakacje na Cyprze są bezpieczne. Polskie MSZ wydało dla tego kraju ostrzeżenia drugiego stopnia związane z możliwymi zakłóceniami lotów. Te jednak odbywają się regularnie i bez większych utrudnień.