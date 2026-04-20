Emmanuel Macron na zaproszenie Donalda Tusk przyleci w poniedziałkowy poranek do Gdańska. Ma ku temu specjalną okazję. Chodzi m.in. o rocznicę podpisania traktatu w Nancy i uroczystość wręczenia Nagrody im. Bronisława Geremka prezydentowi Francji. Plan wizyty jest jednak o wiele dłuższy. Nie ma w nim jednak spotkania z prezydentem RP.
Już jakiś czas temu premier Polski Donald Tusk wysłał specjalne zaproszenie Emmanuelowi Macronowi, aby ten przyleciał do Gdańska. Przypomnijmy, że będzie jego trzecia wizyta w Polsce, ale pierwsza w mieście na Pomorzu.
Tematem rozmów ma być polsko-francuska współpraca ws. obronności i nie tylko
Według polskich i francuskich mediów prezydent Francji pojawi się w kraju nad Wisłą przy okazji zbliżającej się rocznicy podpisania polsko-francuskiego traktatu w Nancy, który dotyczył m.in. wzajemnych gwarancji bezpieczeństwa dla Polski i Francji oraz współpracy w zakresie przemysłu obronnego, gospodarki, rolnictwa i nauki.
Macronowi towarzyszyć będą ministrowie: obrony Catherine Vautrin, spraw zagranicznych Jean-Noël Barrot, kultury Catherine Pegard i odpowiedzialna za sprawy energetyki w ministerstwie gospodarki Maud Bregeon. A z nimi mają przylecieć także poszczególni przedstawiciele biznesu.
Poza uroczystościami publicznymi za kuluarami mają odbyć się rozmowy o proponowanej przez Francję wojskowej doktrynie europejskiego odstraszania nuklearnego i możliwej współpracy przy budowie drugiej elektrowni jądrowej w Polsce.
Dokładny plan wizyty Macrona w Polsce
Oficjalny plan odwiedzin Macrona w Gdańsku rozpoczyna się o godz. 11:00. Wtedy prezydent Francji ma odwiedzić francuski cmentarz wojskowy na Siedlcach, gdzie znajduje się ok. 1500 grobów Francuzów, głównie jeńców z okresu I i II wojny światowej, ale też poległych żołnierzy napoleońskich. Co ciekawe, to największa tego typu nekropolia poza Francją.
Następnie o godz. 12:30 Macron ma przybyć do centrum Gdańska (spodziewane są wówczas utrudnienia w ruchu; niektóre ulica na czas przejazdu kolumny prezydenckiej mogą być zamknięte).
Według planu przejdzie ulicą Długą do Domu Uphagena, gdzie odbędzie się spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem. Kolejnym punktem (o godz. 14:30) jest wspólne zdjęcie strony francuskiej i polskiej przed Dworem Artusa.
Po godz. 16:00 prezydent Macron i premier Tusk planują wystąpić na konferencji prasowej w Ratuszu Miasta. W planach jest również wspólne złożenie kwiatów pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców.
Spotkanie z Lechem Wałęsą. Ale z Nawrockim już nie...
Prezydent Francji ma też zwiedzić wystawę Europejskiego Centrum Solidarności, gdzie spotka się z Lechem Wałęsą. Dodajmy, że nie ma na razie mowy o rozmowach Macrona z Karolem Nawrockim.
Zwieńczeniem wizyty ma być przyznanie pierwszej nagrody imienia Bronisława Geremka Emmanuelowi Macronowi za szczególne zasługi dla relacji polsko-francuskich.
Jak donoszą polskie media, francuski prezydent nie spotka się ze swoim polskim odpowiednikiem. Polsat News dowiedział się, że chociaż Pałac Prezydencki zabiegał o zorganizowanie takiego spotkania, to jego przeciwnikiem był szef polskiego rządu.
– Była silna chęć ze strony Pałacu Prezydenckiego, aby oczywiście do takiego spotkania doszło, co jest naturalne, skoro przyjeżdża prezydent Francji, skoro rozmawiamy o kwestiach traktatowych, wzajemnych gwarancji – usłyszeliśmy w programie "Z drugiej strony".
– Bardzo zależało Donaldowi Tuskowi na tym, żeby nie doszło do spotkania prezydenta Karola Nawrockiego i Emmanuela Macrona – mówił dziennikarz Grzegorz Urbanek.