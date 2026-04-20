Macron przyleci do Gdańska na zaproszenie Tuska.

Emmanuel Macron na zaproszenie Donalda Tusk przyleci w poniedziałkowy poranek do Gdańska. Ma ku temu specjalną okazję. Chodzi m.in. o rocznicę podpisania traktatu w Nancy i uroczystość wręczenia Nagrody im. Bronisława Geremka prezydentowi Francji. Plan wizyty jest jednak o wiele dłuższy. Nie ma w nim jednak spotkania z prezydentem RP.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Już jakiś czas temu premier Polski Donald Tusk wysłał specjalne zaproszenie Emmanuelowi Macronowi, aby ten przyleciał do Gdańska. Przypomnijmy, że będzie jego trzecia wizyta w Polsce, ale pierwsza w mieście na Pomorzu.

Tematem rozmów ma być polsko-francuska współpraca ws. obronności i nie tylko

Według polskich i francuskich mediów prezydent Francji pojawi się w kraju nad Wisłą przy okazji zbliżającej się rocznicy podpisania polsko-francuskiego traktatu w Nancy, który dotyczył m.in. wzajemnych gwarancji bezpieczeństwa dla Polski i Francji oraz współpracy w zakresie przemysłu obronnego, gospodarki, rolnictwa i nauki.

REKLAMA

Macronowi towarzyszyć będą ministrowie: obrony Catherine Vautrin, spraw zagranicznych Jean-Noël Barrot, kultury Catherine Pegard i odpowiedzialna za sprawy energetyki w ministerstwie gospodarki Maud Bregeon. A z nimi mają przylecieć także poszczególni przedstawiciele biznesu.

Poza uroczystościami publicznymi za kuluarami mają odbyć się rozmowy o proponowanej przez Francję wojskowej doktrynie europejskiego odstraszania nuklearnego i możliwej współpracy przy budowie drugiej elektrowni jądrowej w Polsce.

Dokładny plan wizyty Macrona w Polsce

Oficjalny plan odwiedzin Macrona w Gdańsku rozpoczyna się o godz. 11:00. Wtedy prezydent Francji ma odwiedzić francuski cmentarz wojskowy na Siedlcach, gdzie znajduje się ok. 1500 grobów Francuzów, głównie jeńców z okresu I i II wojny światowej, ale też poległych żołnierzy napoleońskich. Co ciekawe, to największa tego typu nekropolia poza Francją.

REKLAMA

Następnie o godz. 12:30 Macron ma przybyć do centrum Gdańska (spodziewane są wówczas utrudnienia w ruchu; niektóre ulica na czas przejazdu kolumny prezydenckiej mogą być zamknięte).

Według planu przejdzie ulicą Długą do Domu Uphagena, gdzie odbędzie się spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem. Kolejnym punktem (o godz. 14:30) jest wspólne zdjęcie strony francuskiej i polskiej przed Dworem Artusa.

Po godz. 16:00 prezydent Macron i premier Tusk planują wystąpić na konferencji prasowej w Ratuszu Miasta. W planach jest również wspólne złożenie kwiatów pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców.

REKLAMA

Spotkanie z Lechem Wałęsą. Ale z Nawrockim już nie...

Prezydent Francji ma też zwiedzić wystawę Europejskiego Centrum Solidarności, gdzie spotka się z Lechem Wałęsą. Dodajmy, że nie ma na razie mowy o rozmowach Macrona z Karolem Nawrockim.

Zwieńczeniem wizyty ma być przyznanie pierwszej nagrody imienia Bronisława Geremka Emmanuelowi Macronowi za szczególne zasługi dla relacji polsko-francuskich.

Jak donoszą polskie media, francuski prezydent nie spotka się ze swoim polskim odpowiednikiem. Polsat News dowiedział się, że chociaż Pałac Prezydencki zabiegał o zorganizowanie takiego spotkania, to jego przeciwnikiem był szef polskiego rządu.

– Była silna chęć ze strony Pałacu Prezydenckiego, aby oczywiście do takiego spotkania doszło, co jest naturalne, skoro przyjeżdża prezydent Francji, skoro rozmawiamy o kwestiach traktatowych, wzajemnych gwarancji – usłyszeliśmy w programie "Z drugiej strony".