Wielu z nas ma od rana trudności z płaceniem karta w sklepie. Co się dzieje? Fot. Olga Oggi / Shutterstock

Problemy z płaceniem kartą ma od rana wielu Polaków. U zródła jest awaria systemu obsługi kart płatniczych Polcard. To jeden z największych operatorów terminali w Polsce. Możemy je spotkać w wielu sklepach. Na zakupy dzisiaj lepiej wybrać się z gotówką.

"Skala problemu jest bardzo duża. Polcard obsługuje na przykład terminale do płacenia kartami w Żabkach. Może być więc tak, że nie da się w tych sklepach zapłacić za zakupy kartą, niezależnie od tego, czy mamy kartę VISA czy Mastercard i niezależnie od tego, jakiego banku klientem jesteśmy" – informuje dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda.

Problemy są nie tylko w sklepach. Internauci na stronie do zgłaszania awarii jaką jest DownDetector, informują też o problemach z płaceniem przez BLIK, a także m.in. na Allegro. Widać to na poszczególnych wykresach (stan na godzinę ok. 10:40, 20 kwietnia). Generalnie awaria dotyczy wszystkich obszarów, gdzie funkcjonują płatności bezgotówkowe.

Fot. DownDetector