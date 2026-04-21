Władze Tyrolu wprowadziły restrykcyjne ograniczenia dla osób, które podróżują przez ten region tranzytem i zjeżdżają z głównych tras na lokalne drogi. Niestety nie wszyscy wiedzą, że jest to zakazane, co pokazują najnowsze dane udostępnione przez ADAC. Wychodzi na to, że tylko w sezonie zimowym austriacka policja wlepiła ponad 400 tysięcy mandatów niepoinformowanym kierowcom.

Słuchajcie, to nie są żarty i nie chodzi o kamerki samochodowe. W samym tylko minionym sezonie zimowym tyrolskie władze zarejestrowały dokładnie 411 000 kierowców, którzy próbowali oszukać system i np. omijać korki lokalnymi drogami. Najgorzej było na legendarnym Fernpass: tam aż 173 tysiące aut próbowało uciec w bok.

Przyznam, że ta skala mnie zaskoczyła. To nie jest grupa kilku cwaniaków, to cała armia ludzi, dla których zakazy jazdy w Tyrolu były tylko sugestią, a nie twardym prawem. To pokazuje, że nie wszyscy wiedzą o tak drakońskich sposobach ograniczania ruchu na drogach lokalnych i w małych miastach, które wpowadził Tyrol.

A Austriacy nie zamierzają odpuszczać. Jeśli myślisz, że jakoś to będzie, to statystyki pokazują, że prawdopodobieństwo mandatu jest teraz wyższe niż kiedykolwiek.

Nawigacja kłamie, a Ty lądujesz... na trasie biegowej

To brzmi jak żart, ale René Zumtobel, tyrolski radny ds. transportu, opowiada historie, które tylko potwierdzają moją teorię. Okazuje się, że przez te osiem lat obowiązywania blokad (tak, osiem!), wielu turystów z czystej niewiedzy lub ślepej wiary w nawigację lądowało na drogach leśnych, a nawet... na trasach dla narciarzy biegowych.

Wyobraź sobie, że jedziesz swoim nowym BMW i nagle stajesz oko w oko z gościem na nartach, który patrzy na ciebie, jakbyś urwał się z choinki. Dzięki technologii, Google czy Waze mają wkrótce przestać pokazywać te alternatywne trasy w Tyrolu jako opcje ucieczki, ale umówmy się, zanim to zacznie działać perfekcyjnie, minie jeszcze sporo czasu. Na razie najlepiej ufać znakom, a nie ekranowi smartfona.

Ale też żeby była jasność, bo zakazy jazdy dla ruchu tranzytowego w Tyrolu to nie jest całkowite zamknięcie regionu. Jeśli masz zarezerwowany hotel w danej dolinie, jedziesz do znajomych w Innsbrucku albo po prostu twoim celem jest konkretna miejscowość przy trasie, no to droga wolna.

Jest jednak jeden haczyk, o którym wielu zapomina. Podczas kontroli musisz to udowodnić. Austriaccy policjanci nie są typem ludzi, którzy wierzą na gębę. Jeśli zjeżdżasz z głównej trasy, miej pod ręką wydruk lub PDF z potwierdzeniem rezerwacji.

Bez tego ryzykujesz nie tylko wysoką grzywnę, ale też przymusowy powrót na zakorkowaną autostradę. I uwierz mi, ten spacer wstydu pod okiem mundurowych boli najbardziej.

ADAC grzmi, a korki jak były, tak są

Niemiecki automobilklub ADAC od lat krytykuje te restrykcje, twierdząc, że to uderzenie w wolność podróżowania. I ja ich trochę rozumiem. Z perspektywy kierowcy bycie uwięzionym na autostradzie, gdy obok widzisz pustą drogę lokalną, jest frustrujące.

Ale z drugiej strony wyobraź sobie, że mieszkasz w takim uroczym tyrolskim miasteczku i nagle pod twoim oknem przetaczają się tysiące aut, bo każdy chce być pięć minut szybciej.

Prawda jest brutalna: mandaty w Austrii to tylko jedna strona medalu. Druga to fakt, że te boczne drogi i tak natychmiast się zapychają. Zjeżdżając z autostrady, zazwyczaj wcale nie oszczędzasz czasu, a jedynie przenosisz swój stres w inne miejsce.

Co musisz wiedzieć przed wyjazdem do Tyrolu w 2026 roku? Że zakazy obowiązują głównie w soboty, niedziele i święta w godzinach 7:00-19:00. Dotyczą wszystkich, którzy nie mają celu podróży w zamkniętych strefach. Za złamanie zakazu grożą wysokie kary finansowe i natychmiastowy nakaz powrotu na trasę główną. Jak wysokie? 220 euro (ok. 950 zł), a jak nie zgodzisz się przyjąć mandatu, to i wyższe.

