3 czerwca wejdą jeszcze surowsze przepisy dla piratów drogowych. Co się zmieni? Fot. Tomasz Warszewski / Shutterstock

Rządzący szykują kolejne zmiany w prawie o ruchu drogowym jeszcze, które wejdą w życie jeszcze przed wakacjami. W planach są wyższe kary za przekraczanie prędkości, a także likwidacja możliwości redukcji punktów karnych w przypadku najgroźniejszych wykroczeń. Których dokładnie?

Zaledwie w marcu weszło mnóstwo kar i zakazów, które m.in. pozwalają zabrać prawko na trzy miesiące za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h na terenie niezabudowanym oraz driftowanie, a już za chwilę nastąpi kolejna rewolucja. Nowe regulacje mają siać prawdziwy postrach wśród piratów drogowych.

Surowsze kary za przekroczenie prędkości od 3 czerwca

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego. Dokument trafił do uzgodnień międzyresortowych.

"Zgodnie z założeniem ustawodawcy, ewidencja kierujących naruszających przepisy ruchu drogowego realizuje cel polegający na dyscyplinowaniu i wdrażaniu kierujących pojazdami do przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym oraz zapobieganiu wielokrotnemu ich naruszaniu" – czytamy w obszernym uzasadnieniu.

Czekają nas zmiany w górnych widełkach taryfikatora mandatowego. Z informacji MSWiA wynika, że kary za przekroczenie prędkości będą o wiele surowsze. Nowy system punktowy prezentuje się następująco:

Jazda o 41-50 km/h za szybko – 13 punktów karnych (wzrost z 11). Przekroczenie limitu o 51 km/h i więcej – maksymalna kara 15 punktów (obecnie 13).

Kasowanie punktów karnych będzie czasem niemożliwe. Co się zmieni?

Limit punktów karnych to 24 (i 20 dla młodych kierowców). Po roku od opłacenia mandatu są z automatu kasowane. Nie trzeba jednak tyle czekać, bo obecnie można je szybko zredukować na kursach reedukacyjnych. Wkrótce płatne szkolenia przestaną być sposobem na wyczyszczenie konta.

W czerwcu ta opcja zniknie bezpowrotnie dla sprawców najpoważniejszych przewinień (o tym za chwilę). Zatem jeśli zdobędą np. 15 punktów karnych, to będą nimi obciążeni przez okrągły rok. Jeśli nie zmienią nawyków, to kolejna taka wpadka i tracą prawo jazdy (odzyskają je po zdaniu egzaminu sprawdzającego).

Resort chce również ukrócić absurdalne sytuacje związane z systemem zliczania punktów. Obecnie piraci drogowi mogą liczyć na swoje szczęście, bo jeśli urzędnik zwlekał z wystawieniem decyzji o zabraniu prawa jazdy, stare punkty mogły wygasnąć, czyszcząc konto tuż przed nałożeniem sankcji. Nowa ustawa to zmieni.

"Ze względu na sposób sumowania punktów mniej groźne przewinienia były karane ostrzej niż poważne przestępstwa. O skierowaniu na egzamin sprawdzający za przekroczenie maksymalnej liczby punktów karnych będzie decydował stan z dnia przekroczenia limitu, a nie dzień wypisania pisma przez urzędnika" – czytamy na stronie.

Za co nie zredukujesz punktów karnych? Lista zmian

Ministerstwo przygotowało katalog wykroczeń, dla których szkolenia redukujące staną się niedostępne. Brak możliwości usunięcia punktów będzie obejmować te przewinienia:

Jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Spowodowanie wypadku. Niebezpieczne wyprzedzanie. Przekroczenie prędkości. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu.

Dodatkowo policja otrzyma więcej opcji kontrolowania młodych kierowców przez pierwsze 2 lata od zdania egzaminu (m.in. niższe limity prędkości i absolutne zero promili alkoholu).