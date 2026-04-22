Wyprzedaży nie ma, a najpopularniejsza Toyota w Polsce tanieje Fot. Adam Nowiński / naTemat.pl

Zasady gry na polskim rynku motoryzacyjnym wydają się proste: chcesz taniej, czekaj do zimy na czyszczenie placów. Albo pogódź się z tym, że ceny będą tylko rosły. Tymczasem Toyota właśnie postanowiła wywrócić ten stolik. Mamy kwiecień i wjechala przecena na Corollę. I to niemała.

Toyota Corolla to w Polsce, ale też w całej Europie fenomen, którego nie potrafi ugryźć żadna konkurencja. Od 2021 roku ten kompakt nie schodzi z najwyższego stopnia podium.

Co więcej, mimo że rynek bywa kapryśny, Corolla w pierwszym kwartale 2026 roku zaliczyła 13-procentowy wzrost rejestracji. Ponad 6,5 tysiąca wydanych aut w trzy miesiące? Takie liczby u innych budzą zazdrość, a u Japończyków... chęć pójścia dalej.

Nowe ceny na rok 2026. Jak to policzyli?

Zamiast czekać na ruchy konkurencji, Toyota ogłosiła specjalną ofertę, która obejmuje auta z 2026 roku. Strategia jest genialna w swojej prostocie: obniżają ceny na to, co Polacy kochają najbardziej. Promocja objęła flagowe nadwozia, czyli Hatchback oraz TS Kombi, w dodatku w wersjach, które najczęściej wyjeżdżają z salonów: Comfort, Style oraz usportowionej GR SPORT.

Jeśli zsumujemy klasyczny rabat oraz tzw. Ekobonus 1,5 proc., okaże się, że w portfelu może zostać nawet 8500 zł. W świecie, gdzie wszystko drożeje w oczach, taki ruch to mocny sygnał dla klientów, którzy dotąd wahali się z podpisaniem zamówienia. Efekt? Toyota Corolla Hatchback startuje teraz od poziomu 122 000 zł, a niezwykle pakowna Corolla TS Kombi od 126 000 zł.

Pod maską nie ma niespodzianek i bardzo dobrze, bo to, co tam siedzi, to obecnie rynkowy "benchmark". Mamy do wyboru dwie pełne hybrydy piątej generacji. Słabszy, ale niezwykle oszczędny układ 1.8 Hybrid o mocy 140 KM to wybór rozsądku. Pali średnio od 4,4 l/100 km, co przy dzisiejszych cenach paliw brzmi jak zbawienie.

Dla tych, którzy lubią mieć pod nogą nieco więcej zapasu, przygotowano napęd 2.0 Hybrid o mocy 178 KM. Tutaj osiągi są już więcej niż przyzwoite, a spalanie wzrasta symbolicznie do około 4,6 l/100 km.

Co ważne, obie jednostki są dostępne w promocyjnych cenach, więc dylemat "moc czy oszczędność" staje się znacznie łatwiejszy do rozstrzygnięcia.

Wyposażenie bez lipy

Kupując auto w wersji Comfort (czyli tej podstawowej w promocji), wcale nie czujemy się jak ubogi krewny. Standardem jest już wirtualny kokpit 12,3 cala oraz system multimedialny Toyota Smart Connect z ekranem o przekątnej 10,5 cala.

Do tego skórzane wykończenia kierownicy i pakiet systemów bezpieczeństwa Toyota T-MATE, który w 2026 roku jest już niemal tak zaawansowany, że auto pilnuje nas na każdym kroku.

Największe wrażenie robi jednak oferta na wersję GR SPORT. To odmiana dla tych, którzy chcą, żeby ich hybryda wyglądała agresywnie, czyli 18-calowe felgi, czarny dach i wnętrze z pazurem.

Wybierając wariant z silnikiem 2.0 Hybrid, można zyskać wspomniane 8400-8500 zł. Cena? Od 157 000 zł za Hatchbacka. Jak na "full opcję" w tym segmencie, to propozycja, obok której trudno przejść obojętnie.