Prawica żyje bojkotem TVN24. Stacja podpadła widzom, w sieci aż się gotuje Fot. Shutterstock

"Dość!", "Bojkotuję TVN24!" – roznosi się na politycznym X. Bojkot planowany jest na 23 kwietnia. Powód? To jak stacja potraktowała wystąpienie Andrzeja Seweryna podczas wizyty prezydenta Francji w Polsce. "Przerwała je, aby pokazać posła Michała Wójcika" – oburzają się widzowie. Ich emocje szybko podchwyciły prawicowe media.

"Tego jeszcze nie grali! "Silni Razem" wściekli na TVN24. Zapowiadają bojkot stacji, ponieważ... przerwano transmisję wystąpienia Seweryna" – kpi prawicowy portal wPolityce.pl. Niezależna ogłasza, że "Zwolennicy koalicji 13 grudnia ogłosili bojkot TVN". A "Tygodnik Solidarność" pisze o "wielkiej akcji zwolenników Donalda Tuska". O co chodzi?

Polacy zapowiadają bojktot TVN24

O poniedziałek 20 kwietnia, gdy w Polsce gościł prezydent Emmanuel Macron. Podczas wizyty w Gdańsku prezydent Francji wręczył nagrodę Andrzejowi Sewerynowi, który został laureatem pierwszej edycji Nagrody im. Bronisława Geremka. Podczas wystąpienia aktora, stacja TVN24 przerwała jednak transmisję, by pokazać "Fakty po Faktach, a w nich rozmowę z europosłem KO Michałem Wawrykiewiczem oraz posłem PiS Michałem Wójcikiem.

Prowadząca Katarzyna Kolenda-Zaleska pogratulowała Sewerynowi i przekazała, że dalszą część transmisji można było obejrzeć na TVN24+.

Tego wielu widzów jednak nie wytrzymało. W mediach społecznościowych rozpętała się burza. Pod adresem TVN padają bardzo ostre słowa.

"Z żalem żegnam się z TVN24", "Wójcik zamiast A. Seweryna. To przelało czarę goryczy. TVN skręca, nie od wczoraj, na prawo. Przestałam oglądać", "Wójcik w środę, Wójcik w sobotę", "Od rana do wieczora tylko PiS, PiS, PiS" – posypały się komentarze.

Na X pojawił się hasztag #BojkotTVN i #CzarnyTydzieńBezTVN. Internauci ogłaszają: "Czwartek 23 kwietnia do piątku 24 kwietnia. Ogólnopolski bojkot TVN24".

"Jak będziemy chcieli oglądać Sasina, Zalewską, Budę, to włączymy Republikę", "To świadomy protest wobec mediów, które zamiast rzetelnie informować, coraz częściej próbują wciskać nam pisowską propagandę" – w mediach społecznościowych jest zalew podobnych reakcji.

Sprawa przejęcia Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance

Przypomnijmy. O TVN jest ostatnio głośno m.in. za sprawą związaną ze zmianą właściciela, gdyż korporacja Paramount Skydance ma przejąć Warner Bros. Discovery, czyli właściciela m.in. polskiej stacji TVN. Od tygodni słychać, że trwa finalizowanie przedsięwzięcia, co budzi kontrowersje i niepokój.

O tym, że Paramount Skydance, wspierane przez miliardera Larry'ego Ellisona i jego syna Davida, przygotowuje ofertę zakupu Warner Bros Discovery wiadomo od jesieni. "Los TVN w rękach sojuszników Trumpa" – tak zostało to odebrane.

Jeśli transakcja dojdzie do skutku Paramount Skydance Corporation zostanie właścicielem także CNN. Już dziś z kanałów informacyjnych ma w rękach stację CBS News. Poza tym imperium już obejmuje lub obejmie studia filmowe: Warner Bros. Discovery, Paramount i Skydance. A także: HBO, Showtime, TNT, TBS. I takie znane kanały jak MTV, Comedy Central, Nickelodeon, Cartoon Network, HGTV, Food Network, Discovery Channel, czy TLC i TVN.