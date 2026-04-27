Bedoes w kawalerce Łatwoganga podczas prowadzenia charytatywnego streama. Na telefonie Chris Martin z Coldplay Fot. Łatwogang / YouTube

Zakończyła się wielka charytatywna inicjatywa Łatwoganga, która pobiła wszelkie możliwe rekordy i oczekiwania. Tuż przed wielkim finałem do akcji dołączył Chris Martin z zespołu Coldplay. Światowej sławy muzyk nagrał krótki utwór po polsku.

Zbiórka Łatwoganga zakończyła się wczoraj (26 kwietnia) o godz. 21:37 z wynikiem 250 mln zł na koncie fundacji Cancer Fights. Zbiórka zjednoczyła setki tysięcy widzów z całego kraju, udowadniając, że można robić streamy, które nie są "pato", że ta dzisiejsza młodzież nie jest zła, a Polacy jak już połączą się w jednym wspólnym celu, to są nie do zatrzymania.

Przez kawalerkę influencera przewinęła się plejada gwiazd internetu, muzyki i sportu. Mało kto zakładał, że do akcji włączy się też postać ze światowej czołówki. W niedzielę, krótko przed zatrzymaniem licznika, widzów zaskoczył lider zespołu Coldplay. Muzyk, słynący z akcji dobroczynnych, przesłał krótkie wideo.

Wokalista nagrał piosenkę, w której śpiewa w naszym języku. Użył słowa "śrubowanie", co nawiązywało do hasła twórcy transmisji o ciągłym podnoszeniu ostatecznego wyniku. Z ust artysty wybrzmiało to jak urocze "siurubujemy". "Przepraszam za mój język polski" – skwitował na końcu nagrania Brytyjczyk.

Zaskakujący materiał odtworzono z ekranu telefonu prosto do obiektywu kamery internetowej. Łatwogang zapewnił widzów, że wideo jest autentyczne i nie zostało wygenerowane przez sztuczną inteligencję.

Kim jest Łatwogang? Piotr Garkowski stał się legendą

Za pseudonimem, o którym mówi dziś cała Polska, kryje się Piotr Garkowski. To 23-latek z Radomia, który swoją społeczność zbudował na platformie TikTok, gdzie obserwuje go blisko 2,7 mln użytkowników. Rozpoznawalność zdobył dzięki ekstremalnym wyzwaniom i absurdalnemu poczuciu humoru.

Wielokrotnie pokazywał, że potrafi przesuwać granice. Zorganizował wyprawę rowerową z Polski do Afryki, zbudował plażę we własnym pokoju i poleciał do Australii przebrany za kangura, a zdjęcie jego stopy pobiło rekord największej ilości lajków na polskim Instagramie.

To nie jego pierwszy kontakt ze światową gwiazdą. Jakiś czas temu Łatwogang i Ed Sheeran nagrali polskojęzyczną wersję utworu "Azizam". Twórca globalnych hitów dał się również namówić na przejażdżkę rowerem po ulicach Wrocławia.

Od czego się zaczęła zbiórka na fundację Cancer Fighters?

Początkiem akcji charytatywnej była współpraca Bedoesa 2115 z 11-letnią Mają, podopieczną wspieranej organizacji. Dziewczynka zmagająca się z białaczką nagrała z raperem "dissa na raka". Piosenka zmotywowała influencera Łatwoganga do uruchomienia transmisji na żywo, na której chciał jej słuchać nieprzerwanie przez 9 dni (dochód z wyświetleń też idzie na fundację).