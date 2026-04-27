Butelka naturalnego octu do czyszczenia Kristal Lawenda z Action za 3,98 zł
Przezroczysta, litrowa butelka z octem do czyszczenia o zapachu lawendy marki Kristal, dostępnym w sklepach Action Fot. naTemat

Action ma ponadczasowy hit, który ułatwia domowe porządki i nie tylko. To z pozoru zwykły ocet, jednak dzięki dodaniu nut zapachowych zyskuje zupełnie nowe zastosowania. Sprawdzi się w łazience, kuchni, a nawet w ogrodzie.

Większość z nas doskonale zna właściwości czyszczące tradycyjnego octu spirytusowego. Jego skuteczność i uniwersalność jest bezdyskusyjna, ale zapach potrafi zniechęcić do częstego używania. Rozwiązaniem tego problemu okazał się ocet z... perfumami.

Ocet do czyszczenia z Action ułatwi domowe porządki

W stałym asortymencie Action jest naturalny ocet do czyszczenia Kristal. Jak wynika z opisu producenta, jest to "ekstra mocny" środek przeznaczony do użytku wewnątrz oraz na zewnątrz. Usuwa kamień, a przy tym szybko odświeża myte powierzchnie. W ofercie znajdziemy dwie wersje zapachowe: eukaliptusową oraz lawendową.

To właśnie ten drugi wariant cieszy się ogromnym zainteresowaniem kupujących. Za litrową butelkę zapłacimy zaledwie 3,98 zł, czyli tylko nieco więcej niż zwykły ocet, ale o wiele taniej niż droga chemię gospodarczą. Pozwala to na spore oszczędności w domowym budżecie.

Opinie o occie z Action nie pozostawiają złudzeń

Część osób powie, że to po prostu zwykły ocet. To tyle i aż tyle. W internecie nie brakuje głosów zachwytu nad tym produktem. Użytkowniczki facebookowej grupy Action Polska Zakupy wymieniają się doświadczeniami związanymi z jego użyciem. Wiele z nich szczególnie chwali go przy codziennym praniu.

"Ja polecam do pralki, mega czyści i nie śmierdzi" – napisała jedna z internautek. Z kolei inna napisała, że wlewa go zamiast tradycyjnego płynu do płukania, a ręczniki stają się po nim bardzo miękkie i nie szarzeją. Teoretycznie jednak na etykiecie jest napisane, że nie nadaje się do materiałów, ale wiele osób się tym nie przejmuje.

Płyn okazuje się również ekologiczną bronią w walce z nieproszonymi gośćmi. "Otóż ocet jest fantastyczny do odstraszania lisów, które sobie pięknie kradły kury u mojej mamy" – czytamy w kolejnym komentarzu. Polki z powodzeniem używają go także do odstraszania kotów znaczących teren na tarasach oraz uciążliwych owadów.

Wszechstronne zastosowanie octu zapachowego

Trzeba jednak pamiętać o najważniejszej różnicy. W przeciwieństwie do klasycznej wersji ze sklepu spożywczego, zapachowy wariant z Action nie nadaje się do spożycia. Ze względu na zawartość perfum odradza się również czyszczenie nim sprzętów mających kontakt z żywnością czy wodą, takich jak czajniki elektryczne.

Do czego zatem warto wykorzystać ten specyfik?

  • mycie podłóg i paneli bez powstawania smug
  • czyszczenie kabin prysznicowych oraz zmatowiałych kafelek
  • mycie okien i luster
  • zmiękczanie tkanin w pralce automatycznej
  • odstraszanie dzikich zwierząt i uciążliwych owadów
  • usuwanie chwastów rosnących pomiędzy kostką brukową

    • Jak widać, ten niepozorny środek potrafi zastąpić kilkanaście innych specjalistycznych produktów, więc oszczędzamy też sporo miejsca w łazience. Domowe sprzątanie staje się nie tylko wydajniejsze i tańsze, ale i przyjemniejsze dla nosa.