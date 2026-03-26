Ocet bije na głowę drogie detergenty. To prawdziwy pogromca kamienia i brudu

Tanio, ekologicznie i uniwersalnie. Lepiej być nie może. Ocet to niedoceniony naturalny środek czyszczący, który świetnie sprawdzi się w codziennych porządkach. To także płyn do zadań specjalnych – dowiedz się, co jeszcze skrywa ten "game-changer" znany nam od starożytności i które powierzchnie wymagają ostrożności.

Ocet kosztuje ułamek tego, co markowe środki czyszczące. A często potrafi tyle samo co one. Jest też zdecydowanie bardziej ekologiczny dzięki swojej biodegradowalności. Oto kilka sposobów wykorzystania octu, by ułatwić sobie codzienne sprzątanie.

Po pierwsze ocet to wspaniały odkamieniacz. Z powodzeniem zastąpi drogie środki odkamieniające. Nadaje się do czyszczenia pryszniców, czajników i bębnów pralek. Zazwyczaj stosowany jest w proporcji 1:1 z wodą.

Powierzchnie, które chcemy wyczyścić, możemy nakryć nasączoną gąbką lub szmatką na 15 minut. Czajnik możemy zapełnić mieszanką wody i octu i ją zagotować. Podobnie z pralką – do niej wlewamy sam ocet i włączamy puste pranie (najlepiej nastawione na wysoką temperaturę). Tym sposobem nie tylko odkamienimy pralkę, ale też pozbędziemy się nieprzyjemnych zapachów.

Ocet świetnie się sprawdzi do codziennego czyszczenia płaskich powierzchni

Ocet świetnie nadaje się do mycia szyb i luster. Tu musimy skorzystać z nieco lżejszej mieszanki, np. 100 ml octu i szklanka (od 250 ml do 300 ml) wody. Mieszaninę stosujemy jak każdy inny środek do czyszczenia tego typu powierzchni. Nakładamy i wycieramy.

Podobnie możemy zrobić w przypadku blatów. Choć tu możemy skorzystać z jeszcze bardziej rozcieńczonej mikstury. Ocet nadaje się również do czyszczenia glazury. W przypadku fug należy uwzględnić pewną kwestię. Fugi są mniej odporne na wpływ octu niż wcześniej wymienione powierzchnie. Jego częste stosowanie może osłabiać ich strukturę. Jednocześnie jest on bardzo skuteczny w pozbywaniu się brudu, który osadza się na fugach. Dlatego uznaje się, że można go używać, ale z umiarem – np. rotując czyszczenie fug octem z czyszczeniem innymi środkami.

Jaki ocet do sprzątania? Na to musisz uważać

Nie każda powierzchnia może być czyszczona za pomocą octu. Przede wszystkim unikaj go, jeśli chcesz wyczyścić powłoki z naturalnego kamienia. Ocet może także negatywnie działać na lakierowane drewno i aluminium. Od stosowania octu na tych powierzchniach mogą pojawić się matowe przebarwienia.

Octu nie należy wykorzystywać do czyszczenia elektroniki. Ekrany lepiej myć dedykowanymi środkami, które zawierają wodę destylowaną, delikatne detergenty lub odrobinę izopropanolu. Choć niektóre poradniki rekomendują używanie octu do czyszczenia AGD, lepiej sobie odpuścić jego wykorzystanie. Grozi ono powstaniem zacieków, odbarwieniem gumowych uszczelek, a nawet poważnymi uszkodzeniami ekranu.

