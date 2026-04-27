W ostatnim czasie pojawiły się doniesienia o tym, że Zbigniew Ziobro ma planować wyjazd z Węgier do Turcji. O tę kwestię został zapytany wicepremier Radosław Sikorski. Ostro skwitował byłego ministra sprawiedliwości i wspomniał o jego... "psim obowiązku".

Szef polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych na ostatniej konferencji prasowej (po spotkaniu z przedstawicielami rządu Irlandii) usłyszał od dziennikarzy pytanie o doniesienia w sprawie Zbigniewa Ziobry i tego, że były minister chce ponoć uciec do Turcji.

– Mnie spekulacji nie wolno komentować. Nie wiem, co zamierza pan Ziobro, wiem, że jego psim obowiązkiem jest stanięcie przed polskim prokuratorem – skwitował Radosław Sikorski.

I skrytykował też wspieranie przed wyborami na Węgrzech ówczesnego premiera Viktora Orbána przez prezydenta Karola Nawrockiego i polityków PiS: – Dzisiaj nie znają człowieka, a pielgrzymowali do Budapesztu i wbrew zwyczajowi międzynarodowemu ingerowali w węgierskie procesy wyborcze. (...) To nie jest w polskim interesie, żeby jechał prezydent Polski, popierał jednego polityka w innym kraju, po czym tydzień temu się okazywało, że ten polityk ma bardzo niskie poparcie. Wystarczyło słuchać rady MSZ.

Przypomnijmy, że Zbigniew Ziobro uzyskał kilka miesięcy temu azyl polityczny na Węgrzech. A ostatnio spotkał go na ulicach Budapesztu reporter TVN24. Na pytania o ucieczkę z Polski były minister odpowiadał, że "nie uciekł", tylko "już tam był". Nie chciał jednak powiedzieć, gdzie planuje wyjechać po przegranych przez Viktora Orbána wyborach.

Ziobro będzie musiał szukać dla siebie nowej przystani, jeśli nie zdecyduje się wrócić do Polski, bowiem no wyborach na Węgrzech władzę obejmie TISZA, na której czele stoi Péter Magyar.

– Myślę, że bardzo jasno mówiłem na ten temat wcześniej, kiedy zasugerowałem, że nie powinni kupować żadnych mebli na Węgrzech, nie powinni chodzić do IKEI, bo tutaj długo nie zabawią. My na Węgrzech nie będziemy azylem dla międzynarodowych przestępców – odparł przyszły szef węgierskiego rządu, dopytywany o los dwóch polskich polityków.

Ziobro chce uciec do Turcji?

Ostatnio dziennikarze podcastu "W związku ze śledztwem" ujawnili, że na liście ewentualnych miejsc wyjazdu Ziobry miała pojawić się Turcja. Mariusz Gierszewski zwrócił uwagę, że ten wybór nie jest przypadkowy. W Turcji prężnie działa środowisko Polaków powiązanych z prawicą, co mogłoby zapewnić politykowi PiS niezbędne zaplecze, ponieważ wielu prezesów spółek kupiło tam apartamenty. A Dominika Długosz dodała, że polityk mógłby liczyć na gościnność znajomych.

– Miałby się gdzie zatrzymać, jeśli koledzy zechcą go przytulić i udostępnić mu swoje apartamenty – komentowała dziennikarka, podkreślając, że dotychczasowe typy wyjazdowe polityka są już nieaktualne.

