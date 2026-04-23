Zbigniew Ziobro szuka nowego azylu. Ma rozważać kraj chętnie wybierany przez polskich turystów Fot. KSP

Wiele wskazuje na to, że polityczny azyl Zbigniewa Ziobry na Węgrzech może niedługo dobiec końca. Jak wynika z ustaleń dziennikarzy podcastu "W związku ze śledztwem", które opisał "Newsweek", były minister sprawiedliwości rozważa ucieczkę do Turcji. To nowy kierunek po wcześniejszych spekulacjach o USA czy Serbii.

Zbigniew Ziobro nadal przebywa na Węgrzech. Ostatnio na jednej z ulic w Budapeszcie polityka PiS spotkał reporter TVN24. Na pytania o ucieczkę z Polski były minister odpowiadał, że "nie uciekł", tylko "już tam był". Nie chciał jednak powiedzieć, gdzie planuje wyjechać po przegranych przez Viktora Orbána wyborach. Wspomniał również o "przygotowaniach do batalii sądowej przed węgierskim sądem".

Zbigniew Ziobro ma rozważać wyjazd do Turcji

Wydaje się jednak, że Zbigniew Ziobro, ale też Marcin Romanowski, będą musieli szukać dla siebie nowej przystani, jeśli nie zdecydują się wrócić do Polski (a na to się nie zanosi). Po wyborach na Węgrzech władzę obejmie TISZA, na czele której stoi Péter Magyar.

– Myślę, że bardzo jasno mówiłem na ten temat wcześniej, kiedy zasugerowałem, że nie powinni kupować żadnych mebli na Węgrzech, nie powinni chodzić do IKEI, bo tutaj długo nie zabawią. My na Węgrzech nie będziemy azylem dla międzynarodowych przestępców – odparł przyszły szef węgierskiego rządu, dopytywany o los dwóch polskich polityków.

Teraz, według informacji dziennikarzy podcastu "W związku ze śledztwem", na liście ewentualnych miejsc wyjazdu Ziobry miała pojawić się Turcja. Mariusz Gierszewski zwraca uwagę, że ten wybór nie jest przypadkowy. W Turcji prężnie działa środowisko Polaków powiązanych z prawicą, co mogłoby zapewnić politykowi PiS niezbędne zaplecze, ponieważ wielu prezesów spółek kupiło tam apartamenty. A Dominika Długosz dodaje, że polityk mógłby liczyć na gościnność znajomych.

– Miałby się gdzie zatrzymać, jeśli koledzy zechcą go przytulić i udostępnić mu swoje apartamenty – komentuje dziennikarka, podkreślając, że dotychczasowe typy wyjazdowe polityka są już nieaktualne.

Ziobro na USA nie ma co liczyć? Sikorski zapytał ambasadora

Dodajmy, że wcześniej była mowa m.in. o USA, a nawet Serbii. Jak informowaliśmy w naTemat.pl, Radosław Sikorski rozmawiał na ten temat z ambasadorem USA i na antenie RMF FM szef MSZ podzielił się tym, czego się dowiedział od Toma Rose'a. – Pan ambasador Rose zapewnia, że nie ma takich planów ze strony Stanów Zjednoczonych – przekazał wicepremier w kontekście ubiegania się Ziobry o azyl w USA.

Mimo beznadziejnej sytuacji, były lider Suwerennej Polski nie zamierza poddawać się bez walki. Według informatorów z kręgów PiS, Ziobro planuje zaskarżyć decyzję o cofnięciu azylu do węgierskiego sądu, co ma dać mu czas na zorganizowanie wyjazdu z kraju w inne miejsce.

Sam zainteresowany zachowuje jednak pewność siebie. Zapytany w Polsat News o swoje dalsze działania, odpowiedział krótko: "O tym, jakie będę miał plany, będę informował Donalda Tuska, gdy będę je realizował".