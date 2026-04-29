XTB to jedna z największych prywatnych firm w Polsce i jeden z największych płatników podatku CIT. Fot. PhonlamaiPhoto/Getty Images/Deila Pindaru/XTB

Inwestowanie, niegdyś postrzegane jako zajęcie dla wąskiej grupy specjalistów, stało się elementem codziennego zarządzania finansami osobistymi dla milionów, w tym także dla Polaków. To duża transformacja na rynku finansowym. W centrum tej zmiany stoi XTB – firma, która udowodniła, że polski fintech może nie tylko skutecznie rywalizować na światowych rynkach, ale również być jednym z największych płatników CIT w kraju.

Według statystyk Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW), na koniec marca 2026 roku w Polsce istniało ponad 2,7 mln rachunków maklerskich. Fakt, że niemal co trzeci z nich – dokładnie 991 791 kont – to rachunek prowadzony w XTB. Ta dominująca pozycja na rodzimym rynku nie jest dziełem przypadku.

Globalna skala z mocnymi, polskimi korzeniami

XTB to dziś jedna z największych prywatnych firm w Polsce, notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2016 roku. Przy kapitalizacji rynkowej przekraczającej 12 miliardów złotych , spółka ta pozycjonuje się jako jeden z czołowych graczy w Europie zaufany partner dla ponad 2,5 mln klientów na całym świecie. Na koniec marca klienci posiadali u nich ponad 991 791 rachunków inwestycyjnych (w momencie pisania tego materiału najpewniej jest ich ponad milion).

W samym tylko 2025 roku XTB pozyskało 864 tys. nowych klientów, ze wzrostem 73,4 proc. rok do roku, a łącznie klienci firmy zawarli 281,2 mln transakcji. Aktywa klientów wzrosły ponad 45,8 mld zł.

Dla wielu świadomych konsumentów kluczowe znaczenie ma nie tylko jakość samej usługi, ale również to, gdzie firma odprowadza podatki. Model działalności XTB jest pod tym względem klarowny: dochody generowane z globalnych operacji są opodatkowane w Polsce według stawki 19 proc. W latach 2021-2025 firma zapłaciła w Polsce łącznie 715 mln zł podatku CIT:

W 2025 r. 133,1 mln zł, W 2024 r. 191,5 mln zł, co dało XTB trzecie miejsce wśród firm z kapitałem prywatnym w rankingu największych płatników CIT w Polsce1, W 2023 169,1 mln zł.

Zaktualizowana strategia podatkowa na lata 2025–2028 zakłada dalszą transparentność i pełną zgodność z przepisami, co czyni z XTB jednego z najbardziej solidnych płatników w kraju. Wiele wskazuje na to, że w przyszłości wpływy do budżetu mogą być jeszcze większe, ponieważ w planie XTB jest również mocniejsza ekspansja na nowe rynki jak m.in. Chile czy Węgry. XTB już jest liderem w Polsce, w Czechach, na Słowacji, w Rumunii oraz w Portugalii.

To nie wszystko. Należy również podkreślić, że chociaż polski fintech ma biura w kilkunastu krajach świata, to zdecydowaną większość ze swoich ponad 1500 pracowników zatrudnia właśnie w Polsce i to w Warszawie powstaje technologia, która zdobywa serca inwestorów na całym globie.

Demokratyzacja inwestowania technologią fintech

Atrakcyjność platformy wynika z konsekwentnego obniżania barier wejścia. XTB odchodzi od wizerunku skomplikowanych wykresów dostępnych tylko dla wybranych, oferując narzędzia, które pozwalają "regularnie i samodzielnie pracować" zgromadzonym środkom.

Co ułatwia przeciętnemu klientowi inwestowanie?

Niskie progi wejścia : Możliwość inwestowania małych kwot w akcje, fundusze ETF oraz szeroką gamę innych instrumentów. Plany Inwestycyjne: Funkcja pozwalająca na tworzenie koszyków funduszy ETF już od 50 zł. Od tego zaczyna inwestowanie 80 proc. nowych klientów z Unii Europejskiej2. Automatyzacja: Dzięki funkcji Auto Inwestowania użytkownik może ustawić regularne wpłaty według wybranej metody i częstotliwości, eliminując konieczność każdorazowego podejmowania trudnych decyzji zakupowych. Produkty emerytalne: Dostęp do kont IKE oraz IKZE (oraz ich odpowiedników na rynkach zagranicznych) pozwala na efektywne budowanie poduszki finansowej na przyszłość w ramach preferencyjnych rozwiązań podatkowych. Wsparcie techniczne: Nowoczesny proces otwierania konta zajmuje zaledwie kilka minut, a klienci mogą liczyć na wsparcie w 20 językach (24/5) oraz pomoc inteligentnego asystenta AI.

Wystarczy tylko smartfon.

Wystarczy tylko smartfon. I to nie tylko łatwe wejście w świat inwestycji, ale również przygotowanie edukacyjne. Fundacja XTB aktywnie angażuje się w projekty edukacyjne, takie jak program "Akademia jutra. Finanse z klasą", skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Firma współpracuje również z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, wspierając m.in. Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej. XTB oferuje również wsparcie poprzez analizy rynkowe.

Wizerunek nowoczesnego fintechu dopełniają działania prospołeczne i charytatywne. XTB wspierało przedsiębiorców z Dolnego Śląska poszkodowanych w powodziach oraz przekazało rekordowe 6,25 mln zł na rzecz Cancer Fighter Foundation podczas zbiórki online. Tym samym zapisali się w historii jako największy darczyńca podczas rekordowego charytatywnego streama.

Uwaga: Inwestowanie wymaga odpowiedniego przygotowania, stosowania właściwych strategii i zawsze wiąże się z ryzykiem utraty środków.