Firmy hojnie wsparły akcję charytatywną Łatwoganga Fot. YouTube / latwogang

Historyczny stream charytatywny Łatwoganga na rzecz podopiecznych fundacji Cancer Fighters dobiegł końca. Podczas transmisji duża grupa firm hojnie wsparła akcję, licytując się o miano największego darczyńcy. Padła nawet kwota ponad 6 milionów złotych.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Dziewięciodniowa transmisja na żywo prowadzona przez Łatwoganga na YouTube, która na stałe zapisze się w historii polskiego internetu, zakończyła się w niedzielę 26 kwietnia o godz. 21:37. Ostateczny wynik zbiórki na walkę dzieci z nowotworami przekroczył najśmielsze oczekiwania, osiągając niebotyczną sumę ponad 250 milionów złotych. Ostatnie godziny streamu były z kolei prawdziwym wyścigiem czołowych firm, które prześcigały się w przekazywaniu gigantycznych kwot, by wesprzeć małych pacjentów.

Ranking Top 15 firm i walka o szczytny cel

Przez cały czas trwania transmisji widzowie mogli śledzić specjalne zestawienie piętnastu największych wpłat. Motywacja była ogromna – firma, która zajmie pierwsze miejsce, miała otrzymać bilety na finał Ligi Mistrzów oraz unikatową koszulkę "Cancer Fighters" z autografami wszystkich gości, którzy pojawili się na live. Dodatkowo w geście wdzięczności Łatwogang i Bedoes 2115 zaoferowali zwycięzcy jeszcze darmową reklamę ze swoim udziałem, w którą zaangażują się także inni uczestnicy akcji.

REKLAMA

Oficjalny ranking, zamknięty w niedzielny wieczór, prezentuje się imponująco:

XTB – 6,2 mln zł InPost – 6 mln zł Zen.com – 5,5 mln zł Kuchnia Vikinga – 5,1 mln zł WK Dzik – 5 mln zł Budimex – 3 mln zł Tymbark – 2,51 mln zł Wydawnictwo NieZwykłe – 1,3 mln zł Pitbull – 1,2 mln zł Eveline Cosmetics – 1,2 mln zł Erste Bank Polska – 1,1 mln zł ING Bank Śląski – 1,1 mln zł Onlybio & Stars.Space – 1 mln zł Apart – 1 mln zł

Tylko ta grupa czołowych darczyńców zasiliła konto fundacji kwotą ponad 41 milionów złotych. Choć oficjalna część transmisji i rywalizacja firm dobiegły końca, zbiórka pozostaje otwarta.

REKLAMA

Inspiracja, która zjednoczyła Polskę w walce z rakiem

Początkiem tej lawiny była współpraca rapera Bedoesa 2115 z 11-letnią Mają Mecan. Dziewczynka, podopieczna fundacji Cancer Fighters, już po raz trzeci toczy walkę z ostrą białaczką szpikową. Ich wspólny utwór "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)" stał się hymnem, który 17 kwietnia skłonił Łatwoganga do uruchomienia dziewięciodniowego maratonu na żywo. Przez ten czas jego mieszkanie odwiedziły dziesiątki osób – od gwiazd kina i muzyki po legendy sportu – wszystko po to, aby jak najbardziej nagłośnić akcję.

REKLAMA

Finał, pierwotnie planowany na godzinę 16:00, został przedłużony do późnego wieczora. W ostatnich godzinach przed kamerami pojawili się już sami inicjatorzy akcji, czyli Łatwogang i Bedoes 2115 wraz z podopiecznymi fundacji Cancer Fighters i jej przedstawicielami. Wspólny czas spędzony z dziećmi, pełen uśmiechu i wzajemnej inspiracji, pokazał całej Polsce, że o chorobie nowotworowej należy mówić otwarcie.