Ta szafka nocna z Action to hit. Fot. shutterstock // Fot. action / montaż: naTemat.pl

Czasem na promocjach w znanych sieciówkach można znaleźć naprawdę fajny mebel. Tym razem ciekawa oferta pojawiła się w gazetce promocyjnej Action. Szafka nocna, która jest ostatnio w trendach, kosztuje tam niecałe 60 zł. W innych sklepach za podobne szafki z ryflowanymi drzwiczkami trzeba wydać ok. 300 zł.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Kto choć raz w swoim życiu wykańczał mieszanie lub po prostu szukał jakiegoś mebla, ten wie, że znalezienie takiego niedrogiego i dobrej jakości często graniczy z cudem. Choć na rynku nie brakuje wszelkiego rodzaju szaf, sof, komód, biurek, to zazwyczaj, jeśli już są w niskiej cenie, można się spodziewać, że będą wykonane ze słabej jakości materiału. Oczywiście zdarzają się jednak wyjątki, a raczej okazje promocyjne.

Taka pojawiła się właśnie w Action. O fenomenie holenderskiej sieci słyszał już chyba każdy Polak. W sklepach tego dyskontu nie brakuje tanich gadżetów czy sezonowych produktów. Na półkach znajdziemy tam czasem naprawdę prawdziwe perełki.

REKLAMA

Chociaż mało kto by się spodziewał, to teraz hitem w Action stał się mebel. A dokładnie szafka nocna. Powinna być wystawiona w alejce z "dekoracjami" do domu. Jej wymiary to 38 x 50 cm. Ma okrągły kształt blatu i stoi na zaoblonych nóżkach. Do tego ma ryflowane drzwiczki. To bardzo modny model w tym sezonie.

Action podał w ogłoszeniu jej kolejne zalety:

ma poręczne drzwiczki, drewno, z którego jest wykonana jest z certyfikatem FSC, do zestawu dołączone są wszystkie elementy montażowe (wkręty, zawiasy itp.), można ją też wykorzystać jako stolik przystawny.

REKLAMA

Fot. screen action.pl

Stosunek jakości do ceny też wydaje się naprawdę w porządku. Ta szafka nocna w Action kosztuje 59,95 zł. To naprawdę dobra okazja, bo takie same szafki na innych stronach internetowych kosztują ponad 100 zł, a podobne, tylko w innych odcieniach (np. kaszmirowych) nawet 300 zł.

Wspominana szafka będzie w ofercie Action do 5 maja, więc chętni klienci będą mieli jeszcze kilka dnia na jej zakup. Patrząc jednak na jej okazyjną cenę i atrakcyjny wygląd, może szybko zniknąć z półek.

Ostatnio w naTemat opisywaliśmy też inny ciekawy przedmiot, idealny pod majówkę. Mowa o pułapce na owady Nor-Tec, opartej na technologii LED UV. To rozwiązanie wykorzystuje światło o konkretnej długości fali, które działa na insekty jak magnes. Komary czy muchy, zwabione blaskiem żarówki, mają być następnie bezpiecznie i skutecznie chwytane wewnątrz urządzenia.

REKLAMA

To, co może wyróżniać ten model na tle konkurencji, to jego cicha praca. Według producenta urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o użytku wewnątrz pomieszczeń, takich jak sypialnie czy salony. Dzięki temu mamy pożegnać się z irytującym bzyczeniem tuż nad uchem, gdy próbujemy zasnąć.