Czasem na promocjach w znanych sieciówkach można znaleźć naprawdę fajny mebel. Tym razem ciekawa oferta pojawiła się w gazetce promocyjnej Action. Szafka nocna, która jest ostatnio w trendach, kosztuje tam niecałe 60 zł. W innych sklepach za podobne szafki z ryflowanymi drzwiczkami trzeba wydać ok. 300 zł.
Kto choć raz w swoim życiu wykańczał mieszanie lub po prostu szukał jakiegoś mebla, ten wie, że znalezienie takiego niedrogiego i dobrej jakości często graniczy z cudem. Choć na rynku nie brakuje wszelkiego rodzaju szaf, sof, komód, biurek, to zazwyczaj, jeśli już są w niskiej cenie, można się spodziewać, że będą wykonane ze słabej jakości materiału. Oczywiście zdarzają się jednak wyjątki, a raczej okazje promocyjne.
Szafka nocna w Action to hit za niecałe 60 zł
Taka pojawiła się właśnie w Action. O fenomenie holenderskiej sieci słyszał już chyba każdy Polak. W sklepach tego dyskontu nie brakuje tanich gadżetów czy sezonowych produktów. Na półkach znajdziemy tam czasem naprawdę prawdziwe perełki.
Chociaż mało kto by się spodziewał, to teraz hitem w Action stał się mebel. A dokładnie szafka nocna. Powinna być wystawiona w alejce z "dekoracjami" do domu. Jej wymiary to 38 x 50 cm. Ma okrągły kształt blatu i stoi na zaoblonych nóżkach. Do tego ma ryflowane drzwiczki. To bardzo modny model w tym sezonie.
Action podał w ogłoszeniu jej kolejne zalety:
Stosunek jakości do ceny też wydaje się naprawdę w porządku. Ta szafka nocna w Action kosztuje 59,95 zł. To naprawdę dobra okazja, bo takie same szafki na innych stronach internetowych kosztują ponad 100 zł, a podobne, tylko w innych odcieniach (np. kaszmirowych) nawet 300 zł.
Wspominana szafka będzie w ofercie Action do 5 maja, więc chętni klienci będą mieli jeszcze kilka dnia na jej zakup. Patrząc jednak na jej okazyjną cenę i atrakcyjny wygląd, może szybko zniknąć z półek.
Inna ciekawa oferta z Action
Ostatnio w naTemat opisywaliśmy też inny ciekawy przedmiot, idealny pod majówkę. Mowa o pułapce na owady Nor-Tec, opartej na technologii LED UV. To rozwiązanie wykorzystuje światło o konkretnej długości fali, które działa na insekty jak magnes. Komary czy muchy, zwabione blaskiem żarówki, mają być następnie bezpiecznie i skutecznie chwytane wewnątrz urządzenia.
To, co może wyróżniać ten model na tle konkurencji, to jego cicha praca. Według producenta urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o użytku wewnątrz pomieszczeń, takich jak sypialnie czy salony. Dzięki temu mamy pożegnać się z irytującym bzyczeniem tuż nad uchem, gdy próbujemy zasnąć.
Pułapka nie emituje żadnych toksyn, co czyni ją także bezpiecznym wyborem dla rodzin z dziećmi czy właścicieli czworonogów. A co najważniejsze i najbardziej przyciągające uwagę, to cena, która jest zaskakująco niska jak na taki gadżet. Pułapka na owady z Action kosztuje 17 zł.