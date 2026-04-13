Action wprowadza nowy gadżet do sprzedaży Fot. Shutterstock.com

Majówka zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią powraca zmora każdego ciepłego wieczoru – owady. Sprawdziliśmy, co tym razem przygotował popularny dyskont Action, by nasza sypialnia (i nie tylko) przestała być polem bitwy.

Wraz z pierwszymi promieniami słońca i planowaniem grillowych wypadów, musimy przygotować się na mało przyjemną inwazję. Komary, muchy i meszki potrafią skutecznie zepsuć nawet najlepiej zapowiadający się odpoczynek. Sieci handlowe doskonale o tym wiedzą i co roku prześcigają się w oferowaniu gadżetów, które mają nas ochronić przed niechcianymi gośćmi. W tym sezonie oczy klientów zwrócone są na nowość z Action, która obiecuje spokój za niewielkie pieniądze.

Technologia w walce z insektami. Jak działa nowa pułapka?

Zamiast chemicznych sprayów o drażniącym zapachu czy głośnych łapek elektrycznych, coraz częściej szukamy rozwiązań bardziej dyskretnych i przyjaznych dla domowników. Jak czytamy na stronie Action, ich nowa pułapka na owady Nor-Tec opiera się na technologii LED UV. To rozwiązanie wykorzystuje światło o konkretnej długości fali, które działa na insekty jak magnes. Komary czy muchy, zwabione blaskiem żarówki, mają być następnie bezpiecznie i skutecznie chwytane wewnątrz urządzenia.

To, co może wyróżniać ten model na tle konkurencji, to jego cicha praca. Według producenta urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o użytku wewnątrz pomieszczeń, takich jak sypialnie czy salony. Dzięki temu mamy pożegnać się z irytującym bzyczeniem tuż nad uchem, gdy próbujemy zasnąć. Pułapka nie emituje żadnych toksyn, co czyni ją także bezpiecznym wyborem dla rodzin z dziećmi czy właścicieli czworonogów.

Pułapka na owady Nor-Tec z Action. Fot. Action

Wielu z nas kojarzy starsze wersje takich lampek, które albo wymagały stałego dostępu do gniazdka, albo pożerały dziesiątki baterii w ekspresowym tempie. Action postawiło tu na praktyczność – pułapka jest zasilana przez złącze USB.

To rozwiązanie, które znacząco ułatwia życie, ponieważ możemy podłączyć ją do zwykłej ładowarki od telefonu, laptopa, a nawet do powerbanku. Takie zasilanie sprawia, że urządzenie staje się mobilne w obrębie całego domu i ogrodu.

Gadżet i ozdoba w jednym

Lampki owadobójcze często kojarzą się z nieestetycznymi, niebieskimi kratkami, które pasują bardziej do zaplecza sklepu mięsnego niż do salonu. Wyglądają po prostu dziwnie i często psują wystrój wnętrza. Nowa wersja dostępna w Action wydaje się jednak zrywać z tym wizerunkiem. Pułapka ma minimalistyczną formę, która na pierwszy rzut oka przypomina prostą lampkę nocną lub nawilżacz powietrza. Urządzenie dostępne jest również w dwóch uniwersalnych kolorach: białym oraz czarnym.

