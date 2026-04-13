Majówka zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią powraca zmora każdego ciepłego wieczoru – owady. Sprawdziliśmy, co tym razem przygotował popularny dyskont Action, by nasza sypialnia (i nie tylko) przestała być polem bitwy.
Wraz z pierwszymi promieniami słońca i planowaniem grillowych wypadów, musimy przygotować się na mało przyjemną inwazję. Komary, muchy i meszki potrafią skutecznie zepsuć nawet najlepiej zapowiadający się odpoczynek. Sieci handlowe doskonale o tym wiedzą i co roku prześcigają się w oferowaniu gadżetów, które mają nas ochronić przed niechcianymi gośćmi. W tym sezonie oczy klientów zwrócone są na nowość z Action, która obiecuje spokój za niewielkie pieniądze.
Technologia w walce z insektami. Jak działa nowa pułapka?
Zamiast chemicznych sprayów o drażniącym zapachu czy głośnych łapek elektrycznych, coraz częściej szukamy rozwiązań bardziej dyskretnych i przyjaznych dla domowników. Jak czytamy na stronie Action, ich nowa pułapka na owady Nor-Tec opiera się na technologii LED UV. To rozwiązanie wykorzystuje światło o konkretnej długości fali, które działa na insekty jak magnes. Komary czy muchy, zwabione blaskiem żarówki, mają być następnie bezpiecznie i skutecznie chwytane wewnątrz urządzenia.
To, co może wyróżniać ten model na tle konkurencji, to jego cicha praca. Według producenta urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o użytku wewnątrz pomieszczeń, takich jak sypialnie czy salony. Dzięki temu mamy pożegnać się z irytującym bzyczeniem tuż nad uchem, gdy próbujemy zasnąć. Pułapka nie emituje żadnych toksyn, co czyni ją także bezpiecznym wyborem dla rodzin z dziećmi czy właścicieli czworonogów.
Wielu z nas kojarzy starsze wersje takich lampek, które albo wymagały stałego dostępu do gniazdka, albo pożerały dziesiątki baterii w ekspresowym tempie. Action postawiło tu na praktyczność – pułapka jest zasilana przez złącze USB.
To rozwiązanie, które znacząco ułatwia życie, ponieważ możemy podłączyć ją do zwykłej ładowarki od telefonu, laptopa, a nawet do powerbanku. Takie zasilanie sprawia, że urządzenie staje się mobilne w obrębie całego domu i ogrodu.
Gadżet i ozdoba w jednym
Lampki owadobójcze często kojarzą się z nieestetycznymi, niebieskimi kratkami, które pasują bardziej do zaplecza sklepu mięsnego niż do salonu. Wyglądają po prostu dziwnie i często psują wystrój wnętrza. Nowa wersja dostępna w Action wydaje się jednak zrywać z tym wizerunkiem. Pułapka ma minimalistyczną formę, która na pierwszy rzut oka przypomina prostą lampkę nocną lub nawilżacz powietrza. Urządzenie dostępne jest również w dwóch uniwersalnych kolorach: białym oraz czarnym.
Ostatnim, ale dla wielu najważniejszym argumentem za przetestowaniem tej nowości, jest jej cena. Pułapka na owady w Action kosztuje 16,99 zł. Jeśli szukacie sposobu na spokojną majówkę i lato bez bąbli na skórze, warto zajrzeć do najbliższego sklepu i sprawdzić ten gadżet osobiście. Biorąc pod uwagę popularność poprzednich sezonowych hitów tej sieci, można się spodziewać, że zapasy znikną z półek szybciej, niż słońce zdąży na dobre zajść za horyzont.