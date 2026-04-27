Przygotuj się na zakupy przed majówką. Biedronka zmienia godziny otwarcia sklepów. Fot. Materiały Prasowe / media.biedronka.pl

Biedronka ma niespodziankę dla klientów robiących zakupy przed majówką. Sprawi ona, że zakupy będą bardziej komfortowe, a godziny szczytu nie będą tak straszne jak zazwyczaj ma to miejsce przed długimi weekendami.

Majówka tuż za rogiem. Warto więc przygotować się na dni wolne od handlu i zaopatrzyć lodówkę już dziś. Albo 29 i 30 kwietnia, bo wtedy część sklepów będzie czynna dłużej, co pozwoli na bardziej komfortowe i spokojne zakupy. Na taki krok zdecydowała się największa sieć dyskontów w Polsce.

Biedronka planuje przedłużenie godzin otwarcia w ponad 3000 placówkach. Duża część z nich będzie czynna aż do 23:30. To ukłon m.in. wobec osób, które zapomniały zrobić zakupy w niedzielę handlową 26 kwietnia.

Wydłużone godziny otwarcia w Biedronce dotyczą przede wszystkim tych marketów, które spodziewają się szczególnego natłoku klientów. Mowa tu o lokalach mieszczących się w centrach miast, blisko popularnych kurortów, a także o tych, które znajdują się na terenie gęsto zaludnionych osiedli.

Nie jest to pierwsza sytuacja, w której Biedronka zdecydowała się na wydłużenie godzin otwarcia. Sieć z powodzeniem wykorzystywała to rozwiązanie od dawna, nie tylko w przypadku weekendu majowego, ale też Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych czy też długiego weekendu związanego z obchodami Święta Niepodległości 11 listopada.

Gdzie zrobić zakupy w trakcie majówki?

1 maja i 3 maja obowiązuje zakaz handlu. Istnieją jednak sposoby, by zrobić zakupy nawet pomimo takiego obostrzenia. Operację pod tytułem "awaryjny shopping" możemy przeprowadzić na stacji benzynowej i w wybranych sklepach, które zdecydują się na skorzystanie z możliwości postawienia za ladą ich właściciela.

1 i 3 maja czynne będzie więc sporo sklepów pod szyldem Żabki. Zakupy zrobimy też w sklepach bezobsłogowych, np. Żabka Nano. Zakaz handlu nie dotyczy też aptek, punktów gastronomicznych, piekarni, cukierni, lodziarni i sklepów, które są ulokowane w ważnych z perspektywy infrastruktury turystycznej miejscach, np. na dworcach.

Warto też mieć na uwadze, że popularne w ostatnich czasach zakupy z dowozem też mogą nie działać 1 i 3 maja. Niedawno blokadę możliwości zamówienia dostawy w tym terminie wprowadziło Frisco.

Poradnik majówkowicza – jak przygotować się na zakupy pod koniec kwietnia?

W najeździe klientów na sklepy przed majówką łatwo się zgubić. Dlatego warto rozważyć podjęcie kilku kroków:

