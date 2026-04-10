Lampy solarne z Action to ogrodowy hit w Polsce. Dlaczego są tak rozchwytywane? Fot. DirkVG / Shutterstock

W dyskontach sieci Action znów pojawiły się hitowe słupki solarne. Te efektowne i powoli kultowe gadżety do ogrodu od lat wyprzedają się na pniu, oferując o wiele niższą cenę w zestawieniu z podobnymi ofertami ze sklepów internetowych.

REKLAMA

Prawdziwa wiosna już puka do naszych drzwi. Musimy wierzyć synoptykom na słowo. Choć od rana przywitały nas przymrozki, to prognozy na przyszły tydzień obiecują wreszcie ocieplenie. Wielu z nas właśnie już zaczęło porządkować i dekorować swoje zielone zakątki. Jedną z najmodniejszych ozdób ostatnich sezonów są lampy solarne.

Lampy solarne z Action stale poszukiwane przez klientów

W sklepach tej holenderskiej sieciówki słupki świetlne pojawiają się regularnie co najmniej od 2024 roku i stały się wręcz kultowe. Nie znajdziemy ich jednak w stałym asortymencie. Trafiają do sprzedaży zazwyczaj falami, najczęściej na przełomie zimy i wiosny oraz latem. Teraz znów można je upolować.

REKLAMA

Fot. "Action Polska Zakupy" / Facebook

Jak wynika z postów na popularnej grupie facebookowej "Action Polska Zakupy", klienci nieustannie dopytują o ich dostępność w poszczególnych miastach. I w jednych są, w drugich już nie. Przy odrobinie szczęścia wciąż da się zgarnąć ostatnie sztuki lub czekać na kolejny rzut.

Lampy szybko schodzą, bo zwykle nikt nie kupuje jednego egzemplarza, lecz od razu kilka, by stworzyć np. świetlną dróżkę przy domu lub oświetlić cały ogród nocą. Nie da się też ukryć, że cena również zachęca do zakupu (pomijając już sam aspekt darmowej energii słonecznej).

Tanie oświetlenie ogrodu robi niesamowite wrażenie

Za jedną sztukę bez promocji zapłacimy zaledwie 35,99 zł. To świetny interes, biorąc pod uwagę, że w innych sklepach lub np. na Allegro, podobne lub takie same modele potrafią kosztować niemal dwa razy więcej.

REKLAMA

Fot. Allegro

Lampa jest też całkiem duża. Cała konstrukcja mierzy 68 centymetrów, ale warto pamiętać, że około 15 centymetrów to szpikulec do wbicia w grunt. Całość zamknięto w stylowej, solidnej metalowej obudowie.

Sprzęt wyposażono w czujnik zmierzchu (zatem włącza i wyłącza się sama), a jego moc wynosi 20 lub 25 lumenów. Zdjęcia udostępniane przez internautów udowadniają, że te budżetowe lampy ogrodowe potrafią tanim kosztem i klimatycznie rozjaśnić nocą podwórko przed domem. Nie są tylko punktem świetlnym, ale też oświetlają kawałek trawnika wokół.

Fot. "Action Polska Zakupy" / Facebook

Kolorowa lampa solarna LED w promocji

Jeśli ubiegną nas inni klienci i półki będą świecić pustkami, to jest jeszcze alternatywa. W aktualnej ofercie promocyjnej znajdziemy inny słupek solarny z wbudowanymi diodami RGB pozwalającymi uzyskać efekt tęczy lub wybrać jeden, podstawowy kolor.

REKLAMA

Model RGB posiada w zestawie dodatkowo pilot ułatwiający zdalne sterowanie i zmianę kolorów. Właśnie obniżono jego cenę z 39,99 zł na 29,99 zł, co oznacza zniżkę na poziomie 25 proc. Promocja potrwa do 14 kwietnia, czyli do wtorku.

Fot. Action