Czarzasty zabrał głos na pogrzebie Litewki. Przywołał jedno wspomnienie Fot. YouTube / Sejm RP

Tłum osób żegna w środę posła Łukasza Litewkę. Włodzimierz Czarzasty w krótkim przemówieniu podzielił się jedną osobistą historią związaną ze zmarłym parlamentarzystą.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

– Łukasz był dobrym człowiekiem, kochał ludzi. Żył dla innych ludzi, dla zwierząt. Pomagał – zaczął Włodzimierz Czarzasty. Marszałek Sejmu zabrał głos na pogrzebie posła Łukasza Litewki.

– Pamiętam Wielkanoc w 2021 r. Dzwoni i mówi: w Warszawie jest pies, dla którego znalazłem dom w Sosnowcu. Przywieź go. Przywiozłem, bo to było dla niego ważne. Nie polityka. Stworzenia, ludzie i Sosnowiec. Był oddany ludziom i sprawom. To on określał, co jest ważne – wspominał.

Czarzasty podkreślił, że Łukasz Litewka jednoczył ludzi. – Potrafił zgromadzić wokół siebie osoby o różnych poglądach, nawet po śmierci. Ludzie go kochali i mu wierzyli. Widzieli w nim szansę na ratunek. Jak nikt nie mógł pomóc, wierzyli, ze Łukasz pomoże. Często był ostatnią szansa na ich życie. Mało jest takich ludzi – mówił.

REKLAMA

– Dziś łączę się w bólu z jego rodziną i bliskimi. Żegnacie kogoś najbliższego, ukochanego, ale wiedzcie, że był bliski i ukochany dla tysięcy ludzi. Był dobrym człowiekiem. Łukasz pozostanie w naszych sercach. Dziękuję ci za twoje życie – dodał Czarzasty.

Na pogrzebie odczytano list rodziców Łukasza Litewki

"Synku, syneczku drogi... żegnamy się dzisiaj z tobą. Nie ma słów, które potrafiłyby opisać ból rodziców stojących nad trumną własnego dziecka. To nie tak miało być" – to fragment listu rodziców Litewki, który odczytano zaraz po przemówieniu marszałka Sejmu.

REKLAMA

W pierwszych chwilach uroczystości przed wszystkimi żałobnikami stanął prezydent RP. Zwrócił się do ojca tragicznie zmarłego posła Lewicy. Przekazał mu odznaczenie syna. Przypomnijmy, że Karol Nawrocki zdecydował się na uhonorowanie Łukasza Litewki Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za jego "wybitne zasługi w działalności publicznej i społecznej".

Poseł był znany ze swoich akcji charytatywnych. Jego fundacja "TeamLitewka" poprzez media społecznościowe nagłaśniała i wspierała leczenie dzieci czy ratowanie zwierząt. Litewka nie przechodził obojętnie wobec osób, które mierzyły się z trudnymi sytuacjami życiowymi. Zbierał środki na sprzęt rehabilitacyjny czy pomoc poszkodowanym w wypadkach.

REKLAMA

Więcej informacji wkrótce.

