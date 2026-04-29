Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek przekazał, że poseł Łukasz Mejza przestaje być członkiem klubu. W ostatnim czasie głośno było o jego pirackiej jeździe i ponad 160 punktach karnych. Nie były to jedyne kontrowersje wokół polityka.

"Od dzisiaj, po rozmowie z kierownictwem partii i klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość poseł Łukasz Mejza przestaje być członkiem klubu PiS. Jednocześnie informujemy, iż członkiem partii nigdy nie był" – napisał w środowe popołudnie 29 kwietnia rzecznik Rafał Bochenek.

Przypomnijmy, że poseł PiS Łukasz Mejza ma na swoim koncie liczne mandaty za przekroczenie prędkości. Niedawno (pod koniec marca) w Sejmie zakończyła się procedura, w ramach której zrzekł się immunitetu w związku z 16 takimi karami. Z medialnych ustaleń wynika, że otrzymał on 168 punktów karnych.

W ramach ostatniego wybryku miał przekroczyć prędkość o 31 km/h, za co policjanci mieli go ukarać go mandatem w wysokości 800 zł i dziewięcioma punktami karnymi. Dopuszczalna prędkość na drodze ekspresowej wynosi 120 km/h, a polityk miał jechać z prędkością ponad 150 km/h. Do zdarzenia doszło w niedzielę (12 kwietnia) na drodze ekspresowej S3 pod Zieloną Górą.

Mejza mandat przyjął. Gdy media pytały go o to łamanie prawa odpowiadał zazwyczaj z ironią. Po zakończeniu procedur polityk najpewniej straci uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Będzie więc musiał ponownie iść na kurs prawa jazdy, a następnie zdać egzamin.

