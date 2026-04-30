Aleksander Kwaśniewski opowiada o trudnych negocjacjach z Kremlem. Były prezydent surowo ocenia również obecnych liderów i zachodnią dyplomację. Fot. ERA Foto / Shutterstock

Aleksander Kwaśniewski w wywiadzie dla naTemat podzielił się historiami z czasów swojej prezydentury. Wspomniał m.in. swoje rozmowy z Władimirem Putinem. Ujawnił też, jak na przestrzeni lat zmienił się rosyjski przywódca i dlaczego jego zachowanie różni się od stylu Donalda Trumpa.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Aleksander Kwaśniewski ujawnił kulisy dyplomacji z czasów, gdy Władimir Putin dopiero zaczynał prezydenturę. Dzisiejszy obraz przywódcy Rosji budzi odrazę i strach, ale początki jego rządów wyglądały inaczej. Rozmówca naTemat obserwował tę transformację z pierwszego rzędu. W wywiadzie opowiedział o dawnych relacjach z człowiekiem, który dziś stanowi gigantyczne zagrożenie dla całego świata.

Władimir Putin kontra Donald Trump . Dwa światy polityki

W publicznych debatach często zestawia się największych graczy na arenie międzynarodowej. Aleksander Kwaśniewski stanowczo oddziela jednak sposób uprawiania polityki przez przywódcę USA i prezydenta Rosji.

REKLAMA

"Z tak narcystycznym ego nie przypominam sobie nikogo. Każdy polityk musi mieć ego, bo inaczej wewnętrzne dylematy by go zniszczyły, ale w przypadku Trumpa mamy do czynienia z rodzajem patologii. To jest patologiczny narcyz" – wyjaśnia bez ogródek Aleksander Kwaśniewski. "Mogę się tylko cieszyć, że nie muszę pracować z Donaldem Trumpem" – dodał.

Zupełnie inną postawę reprezentuje Putin. "To zupełnie inna postać, człowiek niezwykłej wewnętrznej dyscypliny. Antypody Trumpa" – ocenia były polski prezydent. Zwraca uwagę, że dawny oficer wywiadu do dziś tylko chłodno kalkuluje. "Putin ma zupełnie inny sposób uprawiania polityki, dużo bardziej profesjonalny, bo w dużej mierze opiera się na analizach. Mądrych czy głupich – nieważne. Ale on je czyta" – uściśla Kwaśniewski.

REKLAMA

Aleksander Kwaśniewski wspomina Putina i trudne negocjacje

Początki relacji polsko-rosyjskich w latach 2000-2005 wyglądały... obiecująco. Kwaśniewski przypomina, że rosyjski prezydent potrafił być "czarującym dżentelmenem", który chętnie słuchał innych. Znajomość języka rosyjskiego ułatwiała obu przywódcom komunikację, pozwalając na rozmowy w cztery oczy bez obecności tłumaczy.

Sytuacja w relacjach uległa pogorszeniu podczas Pomarańczowej Rewolucji na Ukrainie. Rosyjski przywódca nie ukrywał niezadowolenia z polskiego zaangażowania w regionie, traktując to jako starcie wpływów wschodnich i zachodnich. "Osobiście pomogłem wtedy w rozwiązaniu kryzysu i wystąpiłem przeciwko Wiktorowi Janukowyczowi, który fałszował wybory" – wspomina.

REKLAMA

Nasze rozmowy były twarde i nieprzyjemne. Powiedział mi, że wie, dlaczego tak się zaangażowałem w tę sprawę. Uważał, że to walka dwóch imperiów o Ukrainę. "O jakich ty imperiach mówisz?" – zapytałem, a on na to, że o Polsce i Rosji. Ja mówię: "Chłopie, o ile wy możecie mówić o sobie 'imperium', to myśmy już się wyleczyli z tej choroby, bo od XVII wieku nikt nie myśli o Polsce w takich kategoriach. Na 130 lat straciliśmy państwowość. Mieliśmy wojny, okupacje i dzisiaj w ogóle nie o to chodzi". Aleksander Kwaśniewski

Były prezydent mówi, że "Putin żył w przekonaniu, że Ukraina zawsze była celem walki dwóch czy nawet trzech imperiów, bo trzecim były Austro-Węgry, które też już nie istniały". "Proszę natomiast zauważyć, że on od 26 lat jest przy władzy. Nie ma wśród światowych przywódców nikogo, kto mógłby się z nim równać" – zauważył.

Obecny stosunek Kremla do zachodnich liderów jest jednak pełen lekceważenia. Rosyjskie służby często kpią z przywódców demokratycznego świata, traktując ich jak amatorów znikających ze sceny po kilku latach. Ostatnim zagranicznym politykiem, którego Putin szanował, była niemiecka kanclerz Angela Merkel.

Aleksander Kwaśniewski dla naTemat . Nowe wyzwania dla Polski

Wywiad przeprowadzony przez Katarzynę Zuchowicz, wykracza poza wschodnią dyplomację. Rozmówca analizuje bieżącą sytuację w Stanach Zjednoczonych i prognozuje wyzwania, z jakimi zmierzy się polska polityka. Porusza kwestie nieprzewidywalności USA oraz wewnętrznych napięć na prawicy. W gorzkich słowach diagnozuje też stan spolaryzowanego do granic możliwości społeczeństwa. "Dzisiaj jest zupełnie nowy koncept. Trzeba dzielić społeczeństwo. Szukać wroga. Budować mury czy okopy" – ocenia niepokojące trendy w cyfrowym świecie. Całą rozmowę z Aleksandrem Kwaśniewskim przeczytacie na łamach naTemat.