Cła Trumpa początkiem wojny gospodarczej z Niemcami. Niemieccy eksperci biją na alarm fot. Shutterstock

Zapowiedziane przez Trumpa podwyższenie ceł na samochody z UE mocno uderzy w Niemcy – oceniają eksperci motoryzacyjni. I apelują o deeskalację.

Zdaniem ekspertów ogłoszone przez Donalda Trumpa dodatkowe cła na samochody osobowe i ciężarowe z UE szczególnie mocno dotkną Niemcy.

– Planowaną podwyżkę do 25 procent można interpretować jako początek wojny gospodarczej z Niemcami – ocenił ekspert motoryzacyjny Ferdinand Dudenhöffer.

Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Motoryzacyjnego (VDA) określiło oświadczenie Trumpa jako "kolejne i poważne obciążenie dla stosunków transatlantyckich" i wezwało do "deeskalacji". Trump uzasadnił podwyżkę ceł naruszeniem obowiązującej umowy handlowej przez państwa UE, nie podając jednak szczegółów.

Będzie większa presja na niemieckich producentów

Ekspert ostrzegł, że dodatkowe koszty mogą jeszcze bardziej nasilić presję na niemieckich producentów, by przenosili zakłady produkcyjne poza granice Niemiec. Co prawda, jego zdaniem, silne niemieckie marki mogłyby prawdopodobnie przenieść część kosztów na amerykańskich nabywców poprzez podwyżki cen, jednak producenci samochodów odczują to w różnym stopniu.

Dyrektor Centrum Badawczego CAR w Bochum wyjaśnił, że w odniesieniu do samych nowych samochodów produkowanych w Niemczech i eksportowanych do USA podwyższenie ceł z dotychczasowych 15 do przyszłych 25 procent oznacza dodatkowe obciążenie finansowe w wysokości około 2,5 miliarda euro rocznie – do kwoty około 6,14 miliarda. Środki te można interpretować jako skierowane konkretnie przeciwko Niemcom, ponieważ eksport innych europejskich producentów samochodów do USA jest "nieistotny".

Podczas gdy BMW i Mercedes dysponują pewną "ochroną celną" dzięki własnym dużym zakładom w USA, środek ten w pełni dotknie marki nieposiadające własnej produkcji w Stanach Zjednoczonych, takie jak Porsche i Audi. Dudenhöffer zakłada zatem, że podwyżka ceł przyspieszy realizację planów budowy nowych zakładów w Stanach Zjednoczonych.

Koszty będą ogromne

Prezeska stowarzyszenia branżowego VDA, Hildegard Müller, określiła grożące niemieckim producentom dodatkowe koszty wynikające z ceł jako "ogromne". Prawdopodobnie będą one miały jednak również wpływ na konsumentów w USA.

– Przemysł motoryzacyjny wzywa obie strony do natychmiastowego złagodzenia napięć i podjęcia szybkich rozmów – dodała, odnosząc się do UE i USA.

Prezydent USA ogłosił w piątek (01.05.2026) znaczny wzrost ceł importowych na pojazdy z UE. "Ponieważ Unia Europejska nie przestrzega uzgodnionej umowy handlowej, w przyszłym tygodniu podniosę cła na samochody osobowe i ciężarowe importowane z Unii Europejskiej do USA" – napisał w serwisie internetowym Truth Social. "Stawka celna zostanie podwyższona do 25 procent".

Donald Trump nie podał jednak szczegółów dotyczących tego, w jaki sposób jego zdaniem UE narusza umowę handlową. Podczas wydarzenia w stanie Floryda w piątek wieczorem (czasu lokalnego) Trump zarzucił w szczególności niemieckim producentom samochodów, takim jak Mercedes-Benz i BMW, że oszukują obywateli USA.

Ogłoszenie Trumpa dotyczące ceł nastąpiło wkrótce po tym, jak ostro skrytykował kanclerza Friedricha Merza (CDU). Trump wezwał Merza, by skoncentrował się na zakończeniu wojny wUkrainie, zamiast "wtrącać się w sprawy Iranu". Ponadto Merz powinien "uporządkować swój upadający kraj" – oświadczył prezydent USA w czwartek w mediach internetowych.

Słowa prezydenta USA poprzedziły wypowiedzi Merza na temat wojny w Iranie. – Cały naród jest poniżany przez irańskie władze – powiedział Merz w poniedziałek (27.04.2026), odnosząc się do negocjacji USA z Iranem w sprawie zakończenia wojny, która ma globalne skutki gospodarcze, zwłaszcza ze względu na rosnące ceny paliw. Ponadto kanclerz wyraził opinię, że Stany Zjednoczone "najwyraźniej nie mają żadnej strategii” w wojnie z Iranem.