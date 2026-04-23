Rok szkolny 2026/207 będzie pełen dni wolnych. Kiedy będą przerwy świąteczne i ferie?

Kalendarz roku szkolnego 2026/2027 układa się wyjątkowo korzystnie dla uczniów. Mogą liczyć na aż 187 dni laby, co oczywiście może być problematyczne dla wielu rodziców. Jak dokładnie rozłożą się dni wolne w nadchodzącym roku szkolnym?

Uczniowie z niecierpliwością odliczają dni do zakończenia obecnego roku szkolnego. Nastąpi to w piątek 26 czerwca i zaraz potem zaczną się wakacje trwające aż do 31 sierpnia (poniedziałek). Chwilę później szkolna machina ruszy od nowa.

Harmonogram roku szkolnego 2026/2027

MEN jeszcze nie opublikowało oficjalnego kalendarza (nie znamy też dokładnych dat egzaminów), ale bardzo łatwo obliczyć najważniejsze terminy na bazie rozporządzenia i zwykłego kalendarza. Poniżej przedstawiamy grafik, który warto uwzględnić w planowaniu rodzinnych urlopów.

Rozpoczęcie zajęć – 1 września 2026 (wtorek) Zimowa przerwa świąteczna – od 23 grudnia (środa) do 31 grudnia 2026 (czwartek) Ferie zimowe – od 18 stycznia do 28 lutego 2027 (zależnie od regionu) Wiosenna (wielkanocna) przerwa świąteczna – od 25 marca (czwartek) do 30 marca 2027 (wtorek) Zakończenie zajęć w klasach maturalnych – 30 kwietnia 2027 (piątek) Egzamin ósmoklasisty oraz matury – maj 2027 (dodatkowe dni wolne dla młodszych klas) Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 25 czerwca 2027 (piątek) Ferie letnie (wakacje) – od 26 czerwca do 31 sierpnia 2027 (wtorek)

Ferie zimowe 2027. Trzy turnusy zamiast czterech

W nadchodzącym roku szkolnym czeka ciąg dalszy wielkiej zmiany w harmonogramie ferii zimowych. Teraz mamy podział na trzy, a nie jak dotychczas cztery turnusy. Oznacza to większe zagęszczenie uczniów w kurortach w zazębiających się terminach i mniejsze obłożenie w pozostałych (górale byli z tego faktu niepocieszeni).

18 stycznia - 31 stycznia 2027: p odkarpackie, podlaskie, dolnośląskie, łódzkie, śląskie, opolskie 1 lutego - 14 lutego 2027: mazowieckie, pomorskie, świętokrzyskie, lubelskie, 15 lutego - 28 lutego 2027: lubuskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, małopolskie.

Rekordowa liczba dni wolnych. Dlaczego aż 187 dni?

Dzieci będą miały aż 187 dni wolnego od nauki. Składa się na to przede wszystkim świąteczny maraton pod koniec roku kalendarzowego. Zimowa przerwa rozpocznie się już w środę 23 grudnia, a ponieważ Święto Trzech Króli również wypada w środę, wiele szkół prawdopodobnie wydłuży wolne aż do 6 stycznia przy pomocy dni dyrektorskich.

Tylko majówka wypada niekorzystnie (podobnie jak w tym roku), bo 1 maja będzie w sobotę, więc 3 maja przypadnie na poniedziałek. Jednak inne święta, jak 14 października czy 11 listopada, wypadające w środku tygodnia (dosłownie w środy), to kolejne okazje do przerw od nauki.

