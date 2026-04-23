Kalendarz roku szkolnego 2026/2027 układa się wyjątkowo korzystnie dla uczniów. Mogą liczyć na aż 187 dni laby, co oczywiście może być problematyczne dla wielu rodziców. Jak dokładnie rozłożą się dni wolne w nadchodzącym roku szkolnym?
Uczniowie z niecierpliwością odliczają dni do zakończenia obecnego roku szkolnego. Nastąpi to w piątek 26 czerwca i zaraz potem zaczną się wakacje trwające aż do 31 sierpnia (poniedziałek). Chwilę później szkolna machina ruszy od nowa.
Harmonogram roku szkolnego 2026/2027
MEN jeszcze nie opublikowało oficjalnego kalendarza (nie znamy też dokładnych dat egzaminów), ale bardzo łatwo obliczyć najważniejsze terminy na bazie rozporządzenia i zwykłego kalendarza. Poniżej przedstawiamy grafik, który warto uwzględnić w planowaniu rodzinnych urlopów.
Zobacz także
Ferie zimowe 2027. Trzy turnusy zamiast czterech
W nadchodzącym roku szkolnym czeka ciąg dalszy wielkiej zmiany w harmonogramie ferii zimowych. Teraz mamy podział na trzy, a nie jak dotychczas cztery turnusy. Oznacza to większe zagęszczenie uczniów w kurortach w zazębiających się terminach i mniejsze obłożenie w pozostałych (górale byli z tego faktu niepocieszeni).
Rekordowa liczba dni wolnych. Dlaczego aż 187 dni?
Dzieci będą miały aż 187 dni wolnego od nauki. Składa się na to przede wszystkim świąteczny maraton pod koniec roku kalendarzowego. Zimowa przerwa rozpocznie się już w środę 23 grudnia, a ponieważ Święto Trzech Króli również wypada w środę, wiele szkół prawdopodobnie wydłuży wolne aż do 6 stycznia przy pomocy dni dyrektorskich.
Tylko majówka wypada niekorzystnie (podobnie jak w tym roku), bo 1 maja będzie w sobotę, więc 3 maja przypadnie na poniedziałek. Jednak inne święta, jak 14 października czy 11 listopada, wypadające w środku tygodnia (dosłownie w środy), to kolejne okazje do przerw od nauki.
Oprócz ustalonych przerw, każda szkoła dysponuje pulą tzw. dni dyrektorskich. Dyrektorzy najczęściej wykorzystują je, aby połączyć pojedyncze dni wolne w dłuższe weekendy. Do tego uczniowie młodszych klas nie przychodzą do szkoły zwykle wtedy, gdy starszaki piszą egzaminy. Rodzice będą musieli się jakoś dostosować do tej sytuacji i tak manewrować urlopami, by zapewnić dzieciom opiekę w dniach wolnych od lekcji.