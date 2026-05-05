Kolejne potwierdzone zakażenia hantawirusem na statku wycieczkowym MV Hondius. Fot. shutterstock

Rejs tym luksusowym statkiem MV Hondius zamienił się w koszmar. Wśród pasażerów wycieczkowca potwierdzono ognisko hantawirusa. Trzy osoby zmarły, a jedna jest w stanie krytycznym. Na pokładzie są także Polacy. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przekazała nowe informacje.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Statkiem wycieczkowym MV Hondius, kursującym po Atlantyku, podróżowało 147 osób: 88 pasażerów i 59 członków załogi. Według najnowszych informacji siedmioro z nich zachorowało. Trzy osoby zmarły, a jedna przebywa na oddziale intensywnej terapii w stanie krytycznym.

Zaczęło się od Holendra, który źle się poczuł...

A wszystko zaczęło się od 70-letniego Holendra, który skarżył się na gorączkę, ból głowy i łagodną biegunkę. Po kilku dniach jego stan się pogorszył. Pojawiły się problemy z oddychaniem. Mężczyzna zmarł 11 kwietnia. Jego ciało zabrano dopiero trzynaście dni później, gdy statek dobił do Wyspy Świętej Heleny.

REKLAMA

69-letnia żona zmarłego również zaczęła skarżyć się dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Jej stan gwałtownie się pogorszył. Przetransportowano ją do jednego ze szpitali w Republice Południowej Afryki. Zmarła krótko po przybyciu do placówki. Już pośmiertnie potwierdzono u tych dwóch osób zakażenie hantawirusem.

Tym patogenem można się zakazić na skutek kontaktu ze śliną, moczem lub odchodami gryzoni. Naprawdę rzadko możliwa jest jego transmisja między ludźmi. Wszystko wskazuje jednak na to, że tutaj mogło do niej dojść. Na razie nie zostało to jednak jeszcze oficjalnie potwierdzone.

REKLAMA

3 osoby nie żyją. WHO pilnie bada całą sytuację

Dodajmy, że zanim para Holendrów wsiadła na statek, podróżowała m.in. po Argentynie. WHO otrzymało informację, że na pokładzie wcześniej nie odkryto hantawirusa. Pojawiły się więc podejrzenia, że turyści mogli go zawlec właśnie z Ameryki Południowej.

2 maja – po zaledwie czterech dniach z gorączką i ogólnym osłabieniem – zmarła kolejna pasażerka statku. Wtedy zaalarmowano Światową Organizację zdrowia (WHO), która dokładnie i w trybie pilnym analizuje sprawę.

Na ten moment wiadomo, że z uciążliwymi objawami mierzy się kilka kolejnych osób. Jedna – jak wspomnieliśmy – jest w stanie krytycznym w szpitalu w PRA. Reszta pasażerów nadal przebywa na pokładzie statku. MV Hondius znajduje się obecnie u wybrzeży Republiki Zielonego Przylądka. Władze tego kraju nie pozwoliły na dokowanie statku, ze względu na bezpieczeństwo.

REKLAMA

"Ryzyko dla ogółu społeczeństwa pozostaje niskie. Nie ma powodu do paniki ani wprowadzania ograniczeń w podróżowaniu" – przekazał dyrektor regionalny Światowej Organizacji Zdrowia dr Hans Kluge.

Polacy na statku MV Hondius

Na statku wśród członków załogi są także Polacy. Potwierdził to w poniedziałek 4 maja rzecznik MSZ Maciej Wewiór w oświadczeniu przesłanym PAP. "Monitorujemy sytuację i jesteśmy w stałym kontakcie z odpowiednimi służbami sanitarnymi. Według aktualnych informacji wszyscy obywatele Polski na statku czują się dobrze. Nikt nie zgłaszał potrzeby wsparcia medycznego ani konsularnego" – przekazał.