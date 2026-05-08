Setki kierowców każdego dnia otrzymują listy z żądaniem uiszczenia "opłaty dodatkowej" w wysokości 500 zł. Taka przesyłka potrafi zepsuć dzień, zwłaszcza gdy dotyczy dawno zapomnianej podróży po autostradzie. Sprawa dotyka ogromnej liczby osób w całej Polsce i jest małe prawdopodobieństwo, że uda się odwołać z sukcesem.
To kary za przejazd płatnymi odcinkami państwowych autostrad. Mowa o trasach, na których od czerwca 2021 roku do lipca 2023 roku funkcjonował wyłącznie system opłat elektronicznych za pomocą aplikacji e-Toll. Nie wszyscy zdawali sobie z tego sprawę, więc teraz ponoszą tego konsekwencje.
Skąd biorą się kary za e-Toll na autostradach?
Sytuacja wynika z nagłej zmiany systemu poboru opłat na drogach GDDKiA. "Interia" przypomina, że szlabany zniknęły 1 grudnia 2021 roku, by zmniejszyć korki, a w ich miejsce wprowadzono obowiązek płacenia przez aplikację. Wielu kierujących, widząc swobodny przejazd, uznało trasy za darmowe i po prostu ignorowało znaki informacyjne.
"Interia" ustaliła, że w samym ubiegłym roku Krajowa Administracja Skarbowa wysłała aż 85 514 pism z ostatecznym żądaniem uregulowania należności. "Daje to ponad 234 tego rodzaju pisma dziennie" – czytamy.
Wspomniana kara wynika więc ze złamania przepisów, często zupełnie nieświadomego. Wystarczyła zaledwie jedna weekendowa wyprawa nad morze i szybki powrót, by narazić się na opłatę dodatkową w kwocie 1000 zł, a nieświadomi rekordziści uzbierali znacznie wyższe sumy.
Do kiedy KAS wysyła wezwania za nieopłacony przejazd?
Problem uderza przede wszystkim w osoby, które przemieszczały się państwowymi odcinkami między 1 grudnia 2021 a 30 czerwca 2023 roku. Nadzór nad płynnością ruchu i ścisłym przestrzeganiem prawa prowadziły wtedy nowoczesne kamery oraz specjalne radiowozy kontrolne, więc łatwo było wyłapać niepłacących.
Kierowcy zastanawiają się, czy kara się przedawni kiedy i nie będą musieli płacić? Na to raczej nie ma co liczyć. "Obowiązek wniesienia opłaty dodatkowej przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym opłata dodatkowa powinna zostać wniesiona" – czytamy w ustawie o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym Tym samym wojaże z pierwszej połowy 2023 roku skarbówka ma pełne prawo ścigać aż do końca 2028 roku. Jeśli więc jeszcze nie otrzymaliśmy wezwania do zapłaty, a jechaliśmy płatnymi odcinkami, to możliwe, że list dopiero do nas dojdzie.
Jak złożyć sprzeciw od nałożonej kary za autostradę?
Egzekucją należności i obsługą pism zajmuje się centralnie Izba Administracji Skarbowej w Łodzi. Odbiorca takiego wezwania ma prawo zareagować na narzuconą sankcję.
Przedstawiciele skarbówki potwierdzili serwisowi "Interia", że na złożenie sprzeciwu przysługuje zaledwie 14 dni od momentu fizycznego odebrania listu z rąk doręczyciela. Jeśli wniosek zostanie odrzucony, kierowca ma przed sobą jeszcze dwie drogi administracyjne.
W rzeczywistości jednak urzędnicy rzadko uznają jakiekolwiek racje i tłumaczenia kierowców. Uniknięcie kary od KAS w tym przypadku jest praktycznie niemożliwe, ale zawsze warto próbować.