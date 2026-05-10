Takich słów ze strony Władimira Putina nikt by się nie spodziewał. Przywódca Rosji zabrał głos w sprawie zakończenia wojny z Ukrainą. Postawił warunki i wskazał, kto mógłby być mediatorem. Wcale nie chodzi o Donalda Trumpa.

W sobotę (9 maja) w Rosji odbywały się obchody z okazji Dnia Zwycięstwa. Tego samego dnia Władimir Putin powiedział, że sądzi, iż "konflikt z Ukrainą zbliża się do końca". Wskazał, że jest "gotowy na bezpośrednie rozmowy z Zełenskim", ale... w stolicy Rosji.

Putin o zakończeniu wojny z Ukrainą

– Każdy, kto chce się ze mną spotkać, musi przyjechać do Moskwy – stwierdził. Jak wiadomo, Wołodymyr Zełenski nie raz zapewniał, że do Rosji na takie rozmowy nie poleci.

Przywódca Rosji dodał jednak później, że możliwe byłoby spotkanie z Zełenskim "w kraju trzecim, gdyby zawarte zostało długotrwałe porozumienie pokojowe". Wspomniał też, że Moskwa "jest wdzięczna Stanom Zjednoczonym za ułatwianie podjęcia rozmów, ale negocjacje pokojowe to sprawa tylko Rosji i Ukrainy".

Jako osobę, która jego zdaniem powinna podjąć się mediacji pomiędzy oboma krajami, Putin wskazał byłego kanclerza Niemiec Gerharda Schroedera. Niemiecka agencja DPA przypomina, że Schroeder i Putin są uważani za przyjaciół.

UE chce pokoju i zakończenia wojny Rosja-Ukraina

Ponadto jak podawał niedawno "Financial Times", powołując się na szefa Rady Europejskiej Antonio Costę, "UE przygotowuje się na ewentualne rozmowy pokojowe z Putinem, a prezydent Zełenski zaaprobował ten plan".

Według doniesień "Financial Times", "przywódcy krajów unijnych rozważają podjęcie negocjacji pokojowych z Putinem, ponieważ państwa Wspólnoty są coraz bardziej sfrustrowane rozmowami, jakie w tej sprawie prowadzi administracja prezydenta USA Donalda Trumpa".

Wskazano też, że "Europa obawia się, iż rozmowy prowadzone pod egidą Waszyngtonu niebezpiecznie marginalizują UE i może ona zostać zmuszona do zaakceptowania porozumienia, które uważa za niewłaściwe".

Wymiany jeńców jednak nie będzie?

Przypomnijmy: w piątek Donald Trump na platformie Truth Social ogłosił trzydniowy rozejm między Rosją i Ukrainą. Jak zapowiedział, 9, 10 i 11 maja będzie obowiązywało zawieszenie broni. Ma to bezpośredni związek właśnie z obchodami w Moskwie.Prezydent Stanów Zjednoczonych dodał, że rozejm obejmuje także "wymianę więźniów w formule 1000 za 1000". To właśnie przekonało Wołodymyra Zełenskiego.

Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że Putin chce się z tego wymigać. Przekonywał na briefingu, że z Kijowa nie przyszły żadne propozycje dotyczące wymiany jeńców. – Nie wpłynęła od strony ukraińskiej żadna propozycja w tej sprawie – stwierdził.

Przekazał też, że Rosja, jeszcze przed ogłoszonym przez Donalda Trumpa zawieszeniem broni, miała wysłać Ukrainie własną propozycję wymiany jeńców wojennych, ale później sprawa rzekomo ucichła.

– Przekazaliśmy listę 500 ukraińskich wojskowych. Początkowa reakcja była taka, że ​​musimy się temu bliżej przyjrzeć – może nie wszystkich 500, może 200 – a potem całkowicie zniknęli z radaru – powiedział rosyjski prezydent, cytowany przez TASS.