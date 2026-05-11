Patryk Budniak uległ groźnemu wypadkowi na torze. Klub żużlowy apeluje o oddawanie krwi Fot. Start Gniezno / www.facebook.com/gtmstartgniezno

Patryk Budniak uległ bardzo poważnemu wypadkowi podczas niedzielnego meczu żużlowego. Zawodnik Ultrapur Omega Gniezno przebywa obecnie w szpitalu w śpiączce farmakologicznej. Klub prosi kibiców o pilne oddawanie krwi.

Niedzielne (10 maja) spotkanie na stadionie w Gnieźnie zakończyło się przedwcześnie w wyniku groźnego wypadku. Patryk Budniak z miejscowej ekipy zderzył się z rywalem, po czym przeleciał przez bandę i uderzył w busa na parkingu. Młodego sportowca do szpitala zabrał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Wypadek na torze w Gnieźnie

Do zdarzenia doszło w trakcie dwunastego biegu spotkania Krajowej Ligi Żużlowej. Ekipa Ultrapur Omega Gniezno podejmowała na własnym obiekcie Śląsk Świętochłowice. Na drugim wirażu pierwszego okrążenia motocykle dwóch zawodników szczepiły się ze sobą.

RMF FM relacjonuje, że Patryk Budniak przeleciał nad bandą, uderzył w siatkę oddzielającą sektor gości, a następnie spadł na teren dawnego parkingu. Uderzył tam w zaparkowanego tam busa, a motocykl zatrzymał się kilkanaście metrów dalej.

Zaraz po upadku na murawie wylądował śmigłowiec LPR i zabrał 19-latka do szpitala. Drugi uczestnik kolizji, Leon Szlegiel, miał więcej szczęścia i po upadku na nawierzchnię wrócił do parku maszyn w karetce. Mecz został przerwany z wynikiem 43:23 dla gospodarzy.

Sprawą zajmuje się policja. Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację zawodów, sprawdzili licencję toru oraz polisy ubezpieczeniowe. Przesłuchano pierwszych świadków i zabezpieczono nagrania z monitoringu. Dalsze kroki będą konsultowane z miejscową Prokuraturą Rejonową.

Stan zdrowia Patryka Budniaka

Poszkodowany żużlowiec trafił do Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu. Rzeczniczka, Zuzanna Pankros, potwierdziła dziennikarzom, że 19-letni Budniak przeszedł w nocy operację kręgosłupa i przebywa obecnie na oddziale intensywnej terapii anestezjologicznej, a w najbliższym czasie czeka go tomografia komputerowa.

W poniedziałkowy poranek do sytuacji odniósł się również sam klub z Gniezna. "Możemy oficjalnie powiedzieć, że stan Patryka jest stabilny. 19-latek znajduje się w stanie śpiączki farmakologicznej, a przeprowadzone badania nie wykazały urazu narządów wewnętrznych" – poinformowali przedstawiciele Startu Gniezno.

Apel o oddawanie krwi dla żużlowca

Zespół z Gniezna zwrócił się bezpośrednio do kibiców oraz wszystkich osób gotowych nieść pomoc. Potrzebne jest wsparcie, które pomoże w dalszym procesie leczenia i szpitalnej rekonwalescencji młodego sportowca.

"Wychodzimy zarazem z apelem do kibiców czerwono-czarnych, którzy chcą wspomóc Patryka Budniaka oraz innych pilnie potrzebujących krew. Zachęcamy do jej oddawania w Można to zrobić w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa. Prosimy również o uszanowanie prywatności rodziny Patryka oraz o niepowielanie niesprawdzonych informacji o jego stanie zdrowia. Wszelkie możliwe doniesienia będziemy publikować w mediach społecznościowych oraz na startgniezno.com. Patryk, walcz!". Start Gniezno