Ziobro w USA jak nielegalny imigrant? Prof. Kuźniar: Ludzie upadli moralnie
– To człowiek, który wyrządził Polsce wiele krzywd i dla mnie on mógłby pozostać już do końca życia w Stanach Zjednoczonych. Im dalej jest od Polski, tym lepiej dla nas – tak mówi o Zbigniewie Ziobro w Rozmowie naTemat prof. Roman Kuźniar. Jego zdaniem ta sytuacja jest nie tylko problemem prawnym, ale przede wszystkim świadectwem "nędzy amerykańskiej polityki" pod rządami Donalda Trumpa.

Czy Zbigniew Ziobro po wyjeździe z Węgier do USA stał się "nielegalnym imigrantem"? Prof. Roman Kuźniar w Rozmowie naTemat studzi nastroje w tej sprawie, choć nie szczędzi gorzkich słów byłemu ministrowi z czasów rządów PiS. Podobne pytania dotyczą Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości, który również miał wyjechać do USA.

Ziobro w USA pod "parasolem" Trumpa. "Hańbiący przypadek"

– Ludzie upadli moralnie są na łasce innego człowieka upadłego moralnie, czyli Donalda Trumpa. Nieprzypadkowo są tam, ponieważ Donald Trump zachowuje się arbitralnie jak cesarz Jean-Bédel Bokassa. Dla niego prawo jest bez znaczenia i takich gości bierze pod opiekę – komentuje politolog i były szef Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

To wstyd i hańba dla Stanów Zjednoczonych. Ambasada amerykańska będzie miała duży problem w Warszawie z wytłumaczeniem tego czynu, ponieważ jest to akt niecywilizowany w stosunkach między sojusznikami, którzy respektują traktaty. Jeśli USA ignorują wszystkie przepisy międzynarodowe w stosunkach z sojusznikiem, to żadna ekwilibrystyka amerykańskiego ambasadora w Warszawie nie będzie w stanie tego przesłonić. To jest hańbiący przypadek dla administracji amerykańskiej.

Prof. Roman Kuźniar

Dla prof. Kuźniara Ziobro jest postacią "politycznie skończoną". – To człowiek, który wyrządził Polsce wiele krzywd i dla mnie on mógłby pozostać już do końca życia w Stanach Zjednoczonych – ocenia.

Czy dla Ziobry ucieczka do USA była jedynym kierunkiem? – Tych gwoździ do trumny jest więcej, dlatego że mamy mnóstwo krajów, które nie liczą się z prawem międzynarodowym, gdzie Zbigniew Ziobro mógłby wylądować. W tej chwili to są Stany Zjednoczone. Jeżeli Trump przegra wybory, to być może wtedy będzie musiał uciekać do Paragwaju – zauważa politolog.

Ja bym wystosował na miejscu naszych polityków taki apel. Proszę go trzymać jak najdalej od Polski. Dziękujemy panu panie prezydencie Trump za to, że pan przechowuje u siebie Zbigniewa Ziobrę i proszę go tam trzymać.

Prof. Roman Kuźniar

W odniesieniu do wypowiedzi Ziobry dla TV Republika, w której były minister chwalił amerykańskie sądy, prof. Kuźniar stwierdził, że nie czeka na żadne komentarze ze strony polityka PiS i nazwał go "szubrawcem".

Prof. Kuźniar wyśmiewa słowa Ziobry o sądach w USA

Rozmówca naTemat ostro opisał stan amerykańskich sądów za kadencji Trumpa, nazywając je instytucją "absolutnie niewiarygodną". W kontekście słów Ziobry o wierze w niezawisłość sądów w USA politolog mówi krótko: – Proszę nie żartować. Ziobro i niezawisłe sądy...

Prof. Kuźniar reaguje również na zarzuty wobec polskiego rządu, że "dał ciała" w sprawie Ziobry, pozwalając politykowi na opuszczenie Węgier. Wyjaśnia, że scenariusze rodem z filmów szpiegowskich byłyby niepoważne. – Co miał zrobić polski rząd? Przywieźć Ziobrę związanego w bagażniku? Przecież to nie jest poważne. Granice są otwarte, jednak tego nie ryzykowaliśmy i słusznie. Im dalej od Polski jest Ziobro, tym lepiej dla Polski – dodaje.

Rozmowa z prof. Kuźniarem to nie tylko wątek Ziobry. Ekspert opisuje możliwe zmiany w NATO, analizuje konsekwencje wycofywania wojsk USA z Europy przez administrację Trumpa oraz wskazuje na rosnącą rolę Polski jako inicjatora "strategicznego utwardzania" kontynentu. Czy Europa poradzi sobie bez Stanów Zjednoczonych? I dlaczego prof. Kuźniar radzi europejskim przywódcom, by Trumpa "traktować jak powietrze"?

