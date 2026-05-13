Tommy Robinson i Dominik Tarczyński na proteście w Wielkiej Brytanii w 2025 roku. Tym razem europoseł dostał zakaz wjazdu Fot. Conflict Wire / Shutterstock

Dominik Tarczyński nie został wpuszczony do Wielkiej Brytanii. Miał tam wziąć udział w "największym patriotycznym wydarzeniu w Europie". Europoseł PiS zapowiada teraz wytoczenie procesu brytyjskiemu premierowi.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Ostatnie dni uświadamiają prawicy, jak to jest mieć problem z przekraczaniem granic. Jednak w przeciwieństwie do innych polityków, tylko Dominik Tarczyński nie zdołał niczego wynegocjować. Dlaczego odprawiono go z kwitkiem?

Odmowa wjazdu do UK dla Tarczyńskiego . Decyzja bez szans na odwołanie

Dominik Tarczyński nie otrzymał akceptacji ETA (Electronic Travel Authorisation, która stanowi warunek wjazdu do Wielkiej Brytanii bez wizy. Jego dokument został anulowany wczoraj, 12 maja. I nie może nic z tym więcej zrobić.

Brytyjskie władze uzasadniły to w swoim piśmie. "Twoja obecność w Wielkiej Brytanii nie jest uważana za sprzyjającą dobru publicznemu. Nie możesz odwołać się od tej decyzji" – czytamy w wiadomości udostępnionej przez polskiego polityka.

Europoseł oczywiście nie krył oburzenia, ale nie zamierza się poddać. "Tak wygląda komunizm w XXI wieku. (...) Starmer zostanie przeze mnie pozwany. Nie rząd, nie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ale Starmer osobiście" – zapowiedział Tarczyński. Zarzucił brytyjskiemu premierowi próbę uciszania milionów ludzi.

REKLAMA

Zatrzymanie Mentzena na londyńskim lotnisku . Problemy lidera Konfederacji

Zaledwie parę dni temu bardzo podobne trudności na lotnisku przeżywał Sławomir Mentzen. Lider Konfederacji przymusowo spędził trzy godziny w specjalnym pomieszczeniu podczas kontroli paszportowej w Londynie. Jemu udało się jednak w końcu przejść dalej.

Polityk relacjonował, że padł ofiarą zgłoszenia pochodzącego z niejasnego źródła. Celnik miał mu wprost wytłumaczyć, że "jakaś organizacja oznaczyła mnie i oni muszą mnie teraz zatrzymać".

Zdarzenie to podsumował równie ostro, co Tarczyński. Stwierdził, że "To upadające państwo nie ma problemu z tym, że jest kolonizowane przez Hindusów i Arabów, ale ma problem z tym, że mogłem chcieć coś komuś tutaj powiedzieć" i podsumował, że "Wielka Brytania jest państwem totalitarnym".

REKLAMA

Zbigniew Ziobro i ucieczka do USA . Były minister z nową posadą

Prawdziwym ekspertem od przekraczania granic w ostatnim czasie stał się Zbigniew Ziobro. Były minister, który początkowo korzystał z ochrony i azylu na Węgrzech, a obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych. Tymczasem jego paszport został unieważniony.

Zbieg skorzystał ze sprytnej furtki na Węgrzech. Posłużył się Genewskim Dokumentem Podróży wydawanym na podstawie Konwencji Genewskiej, a także najprawdopodobniej uzyskał dziennikarską wizy wjazdowej. Ma to związek z jego nową pracą.

Były minister sprawiedliwości przebywa w Waszyngtonie, gdzie jest komentatorem politycznym Telewizji Republika. Na antenie przyznał dumnie, że "to dla mnie zaszczyt i bardzo się z tego cieszę, że będę mógł w największej konserwatywnej telewizji w Europie uczestniczyć w debatach i przedstawiać subiektywny punkt widzenia".