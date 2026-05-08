Sławomir Mentzen zatrzymany na lotnisku w Londynie. Fot. shutterstock

Sławomir Mentzen miał spore problemy z wjazdem do Londynu. Jeden z liderów Konfederacji został zatrzymany podczas kontroli paszportowej na lotnisku. Wszystko – jak opisał – przez sygnał z "jakiejś organizacji".

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Sławomir Mentzen nie będzie raczej miło wspominał tej wyprawy do Londynu. Polityk zrelacjonował w piątek (8 maja), co spotkało go na lotnisku w stolicy Wielkiej Brytanii, zanim odzyskał swój paszport. "Dzisiaj rano przyleciałem z żoną i dziećmi do Londynu na weekend. Gdy przechodziliśmy przez kontrolę paszportową, zostałem zatrzymany do wyjaśnienia. Zapewnili mnie, że potrwa to krótko. I rzeczywiście, dla wszystkich innych zatrzymanych, trwało to krótko" – rozpoczął swój obszerny wpis.

Mentzen oznaczony przez "jakąś organizację". Przetrzymali go 3 godziny na lotnisku

Polityk twierdził, że znalazł się w pomieszczeniu z innymi osobami, których również sprawdzano. "Znalazłem się bez żadnych informacji w pomieszczeniu z przybyszami z Bliskiego Wschodu. Co parę minut do któregoś z nich przychodził funkcjonariusz, wyjaśniał jakieś problemy, dopytywał, co robili w Iranie i Afganistanie, po czym gdzieś razem wychodzili. A ja siedziałem bez żadnych wyjaśnień" – skarżył się.

REKLAMA

Zaczęło być coraz dziwniej, gdy nawet sami funkcjonariusze nie wiedzieli, o co dokładnie chodzi. "Po godzinie funkcjonariusz przyszedł i zapytał się mnie, czy wiem, o co chodzi i czy mnie to już wcześniej spotkało. Odpowiedziałem, że nie. Na co on, że też nie wie, z czym jest problem. W tym momencie zrobiło się groteskowo" – opisywał Mentzen.

Po chwili okazało się, że "jakaś rganizacja" miała ostrzec celników przed podróżą polityka Konfederacji do Wielkiej Brytanii. "Jakaś organizacja (funkcjonariusz mówił, że nie wie jaka) oznaczyła mnie i oni muszą mnie teraz zatrzymać. Powiedział też, że wysłał maila, żeby się dowiedzieć, co dalej z tym zrobić. Bo on nie wie, w czym jest problem, ani nawet kto ma ze mną problem" – czytamy w poście Mentzena.

REKLAMA

"Brytyjczycy nie chcą ludzi o moich poglądach"

Później, jak opisał polityk, wypytali, po co tu przyleciał, gdzie nocuje, co będzie robił. Dopytywali też, czy zamierza uczestniczyć w jakichś wydarzeniach i na nich przemawiać. Mogło chodzić o poglądy lidera Konfederacji? Sam zainteresowany nawet to przyznał i dodał, że "już kilka lat temu problemy z wjazdem mieli przecież Rafał Ziemkiewicz i Janusz Korwin-Mikke".

Mentzen ujawnił, że paszport otrzymał dopiero po trzech godzinach czekania. "Powiedzieli, że mogę iść. Bez żadnych wyjaśnień, kto i dlaczego nie chciał, żebym mógł wjechać do Wielkiej Brytanii (...) Zmarnowali mi dzień z rodziną w Londynie i nie dowiedziałem się nawet, o co chodzi" – podsumował.

REKLAMA