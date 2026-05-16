Seniorka pokazująca na dokument w pomieszczeniu ze szklaną przegrodą
Wielu polskich seniorów może całkowicie legalnie uniknąć abonamentu RTV. Wszystko zależy od wysokości otrzymywanego świadczenia. Fot. AnnaStills / Shutterstock

Nie wszyscy obywatele muszą obowiązkowo płacić abonament RTV za swoje telewizory i radia. Całkiem spora grupa Polaków jest z tego ustawowo zwolniona. Należą do niej między innymi emeryci, ale w przepisach ukryto pewien haczyk finansowy.

Choć od lat słyszymy o likwidacji lub poważnej modyfikacji abonamentu RTV, opłata ta nadal funkcjonuje i trzeba ją regularnie płacić. Do tego w tym roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zrobiła podwyżkę stawek. Jednak wiele osób nie musi się tym przejmować.

Kto nie musi płacić abonamentu RTV w 2026 roku?

Lista obywateli uprawnionych do darmowego korzystania z telewizora i radia wynika bezpośrednio z ustawy o opłatach abonamentowych i rozporządzeń m.in. KRRiT. Obejmuje ona przede wszystkim osoby starsze, borykające się z problemami zdrowotnymi oraz te w słabszej sytuacji materialnej.

Zgodnie z obowiązującym prawem całkowicie zwolnieni z opłacania abonamentu RTV są:

  • Emeryci po 60. roku życia, których świadczenie nie przekracza określonego progu (o tym za chwilę).
  • Seniorzy, którzy w danym roku ukończyli 75. rok życia.
  • Osoby posiadające prawomocne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
  • Obywatele otrzymujący państwowe świadczenia pielęgnacyjne lub rentę socjalną.
  • Osoby niesłyszące oraz pacjenci niewidomi ze znacznym ubytkiem wzroku.
  • Osoby ze statusem bezrobotnego oraz pobierające określone zasiłki przedemerytalne.
  • Inwalidzi wojenni, wojskowi oraz poszkodowani weterani.

    • Zwolnienie z opłat dla emerytów. Istnieje konkretny próg dochodowy

    Wielu seniorów żyje w przekonaniu, że po przejściu na emeryturę z automatu nie muszą już płacić. To błąd, ponieważ osoby, które ukończyły 60 lat, muszą spełniać dodatkowe kryterium finansowe, a także złożyć specjalne oświadczenie, by legalnie uniknąć opłaty.

    "W 2026 roku ze zwolnienia z opłat abonamentowych mogą skorzystać osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, a ich miesięczna emerytura nie przekracza kwoty 4 451,78 zł brutto (50 proc. kwoty 8 903,56 zł, tj. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2025 roku" – przekazała Poczta Polska portalowi Interia.

    Jeśli więc pobieramy wyższe świadczenie z ZUS, to nadal musimy płacić abonament. I tak aż do 75 roku życia, gdy kryterium dochodowe nie będzie już brane pod uwagę.

    Ile wynosi abonament za telewizor i jak wysokie są kary?

    Polacy, którzy nie kwalifikują się do żadnej z opisywanych ulg, muszą uiszczać wpłaty według zaktualizowanych w 2026 roku cenników. Miesięczny abonament za samo radio wynosi aktualnie 9,50 zł. Posiadacze telewizorów i radia płacą więcej, bo 30,50 zł każdego miesiąca. Opłacanie prywatnych telewizji kablowych czy platform z filmami nie zwalnia z tej państwowej opłaty.

    Kupno odbiornika wiąże się z obowiązkiem. Trzeba zalegalizować sprzęt, a cały proces można przeprowadzić bezpośrednio na poczcie lub przez internet. Do ewentualnej kontroli delegowani są m.in. pracownicy poczty, którzy mają przy sobie odpowiednie upoważnienie oraz legitymację.

    W razie ujawnienia niezarejestrowanego sprzętu inspektorzy nakładają karę stanowiącą równowartość trzydziestokrotności miesięcznej opłaty. W przypadku samego telewizora oznacza to konieczność zapłaty aż 915 zł grzywny.