Nie wszyscy obywatele muszą obowiązkowo płacić abonament RTV za swoje telewizory i radia. Całkiem spora grupa Polaków jest z tego ustawowo zwolniona. Należą do niej między innymi emeryci, ale w przepisach ukryto pewien haczyk finansowy.

Choć od lat słyszymy o likwidacji lub poważnej modyfikacji abonamentu RTV, opłata ta nadal funkcjonuje i trzeba ją regularnie płacić. Do tego w tym roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zrobiła podwyżkę stawek. Jednak wiele osób nie musi się tym przejmować.

Kto nie musi płacić abonamentu RTV w 2026 roku?

Lista obywateli uprawnionych do darmowego korzystania z telewizora i radia wynika bezpośrednio z ustawy o opłatach abonamentowych i rozporządzeń m.in. KRRiT. Obejmuje ona przede wszystkim osoby starsze, borykające się z problemami zdrowotnymi oraz te w słabszej sytuacji materialnej.

Zgodnie z obowiązującym prawem całkowicie zwolnieni z opłacania abonamentu RTV są:

Emeryci po 60. roku życia, których świadczenie nie przekracza określonego progu (o tym za chwilę). Seniorzy, którzy w danym roku ukończyli 75. rok życia. Osoby posiadające prawomocne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Obywatele otrzymujący państwowe świadczenia pielęgnacyjne lub rentę socjalną. Osoby niesłyszące oraz pacjenci niewidomi ze znacznym ubytkiem wzroku. Osoby ze statusem bezrobotnego oraz pobierające określone zasiłki przedemerytalne. Inwalidzi wojenni, wojskowi oraz poszkodowani weterani.

Zwolnienie z opłat dla emerytów. Istnieje konkretny próg dochodowy

Wielu seniorów żyje w przekonaniu, że po przejściu na emeryturę z automatu nie muszą już płacić. To błąd, ponieważ osoby, które ukończyły 60 lat, muszą spełniać dodatkowe kryterium finansowe, a także złożyć specjalne oświadczenie, by legalnie uniknąć opłaty.

"W 2026 roku ze zwolnienia z opłat abonamentowych mogą skorzystać osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, a ich miesięczna emerytura nie przekracza kwoty 4 451,78 zł brutto (50 proc. kwoty 8 903,56 zł, tj. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2025 roku" – przekazała Poczta Polska portalowi Interia.

Jeśli więc pobieramy wyższe świadczenie z ZUS, to nadal musimy płacić abonament. I tak aż do 75 roku życia, gdy kryterium dochodowe nie będzie już brane pod uwagę.

Ile wynosi abonament za telewizor i jak wysokie są kary?

Polacy, którzy nie kwalifikują się do żadnej z opisywanych ulg, muszą uiszczać wpłaty według zaktualizowanych w 2026 roku cenników. Miesięczny abonament za samo radio wynosi aktualnie 9,50 zł. Posiadacze telewizorów i radia płacą więcej, bo 30,50 zł każdego miesiąca. Opłacanie prywatnych telewizji kablowych czy platform z filmami nie zwalnia z tej państwowej opłaty.

Kupno odbiornika wiąże się z obowiązkiem. Trzeba zalegalizować sprzęt, a cały proces można przeprowadzić bezpośrednio na poczcie lub przez internet. Do ewentualnej kontroli delegowani są m.in. pracownicy poczty, którzy mają przy sobie odpowiednie upoważnienie oraz legitymację.