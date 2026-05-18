Robert Lewandowski ambasadorem CHERY Materiały prasowe CHERY

Robert Lewandowski został ogłoszony oficjalnym globalnym ambasadorem marki CHERY. To nie jest zwykła, lokalna współpraca na polski rynek, a potężny, międzynarodowy projekt, który ma całkowicie zmienić postrzeganie tej marki na świecie.

Najpierw Wojciech Szczęsny i jego żona Marina, którzy zostali ambasadorami Omoda& Jeacoo w Polsce, a teraz Robert Lewandowski związał się umową z koncernem CHERY. Tylko, że tutaj polski napastnik nie będzie działał tylko na rynku krajowym. "Lewy" pomoże marce globalnie.

I umówmy się, kiedy sportowiec tej klasy co Robert Lewandowski decyduje się na podpisanie globalnego kontraktu, w świecie marketingu i biznesu momentalnie podnosi się temperatura.

Zazwyczaj widywaliśmy "Lewego" w otoczeniu luksusowych, europejskich klasyków, ale globalny rynek motoryzacyjny przechodzi zmiany. I oto mamy kolejny dowód.

Wielki transfer Roberta Lewandowskiego

Sama ceremonia podpisania umowy w Europejskim Centrum Operacyjnym CHERY w Barcelonie miała iście mistrzowską oprawę. W wydarzeniu wziął udział sam Zhu Shaodong, Executive Vice President Chery International oraz CEO regionu Unii Europejskiej.

Obie strony nie tylko sformalizowały partnerstwo i wymieniły się pamiątkowymi upominkami, ale przede wszystkim doszło do symbolicznego przekazania kluczy. Do jakiego auta wsiądzie polski napastnik?

Wybór padł na flagowy model Chery Tiggo 9 PHEV. To nowy SUV hybrydowy marki typu plug-in. Przekazanie kluczyków to jednocześnie symboliczny początek zupełnie nowego rozdziału w globalnej strategii giganta z Wuhu.

– Cieszę się, że mogę współpracować z marką, która naprawdę stawia rodzinę na pierwszym miejscu. Łączą nas te same wartości, najbliżsi jako priorytet, koncentracja na celu i dążenie do doskonałości. Z niecierpliwością czekam na współpracę z CHERY i możliwość promowania filozofii "For Family" wśród rodzin na całym świecie – powiedział Robert Lewandowski podczas oficjalnej ceremonii w Barcelonie.

Dlaczego właśnie Chery?

Powiedzmy sobie szczerze: na pierwszy rzut oka to połączenie mogło niektórych zaskoczyć. Dlaczego ambasador marki Chery to akurat "Lewy"? Odpowiedź tkwi w spójności wizerunkowej.

Robert Lewandowski to nie tylko bezwzględny egzekutor na boisku, maszyna do strzelania goli i tytan pracy, ale również człowiek kojarzony z nienagannym, pozytywnym wizerunkiem, dyscypliną i głębokim przywiązaniem do wartości rodzinnych.

I to właśnie tutaj interesy obu stron zbiegają się idealnie. Dla chińskiego producenta hasło "For Family" to coś znacznie więcej niż pusty slogan marketingowy skrojony pod ładne reklamy w telewizji. To fundament, wokół którego projektowane są samochody dla rodziny.