Budowa zamku w Stobnicy zmierza ku końcowi. W środku powstaje "średniowieczne miasteczko", które ma stać się nowym magnesem na turystów. Twierdza w środku puszczy od samego początku nie przestaje budzić ogromnych emocji i kontrowersji.

Wszystko zaczęło się w 2015 roku w sercu Wielkopolski. Właśnie wtedy w chronionej Puszczy Noteckiej zaczęła rosnąć monumentalna konstrukcja przypominająca twierdzę z dawnych wieków. Jednym przypomina Hogwart, drugim Alcatraz, a trzeci pewnie będą zastanawiać się, jaki król tam kiedyś urzędował.

Historia zamku w Stobnicy i ekologiczne kontrowersje

Przez pierwsze lata budowa pozostawała ścisłą tajemnicą. Inwestycja firmy DJT była odgrodzona od świata wałami ziemnymi i drutem kolczastym. Lokalni mieszkańcy od początku wspierali jednak poznańską spółkę, licząc na nowe miejsca pracy w obsłudze tego ogromnego obiektu.

W kolejnych latach na jaw wychodziły nowe problemy. Pojawiły się poważne obawy dotyczące zrzutu ścieków do pobliskiego stawu, co mogło doprowadzić do jego zarośnięcia.

Eksperci donosili o politycznych interwencjach w "polskim Hogwarcie" oraz widmie katastrofy na wrażliwym przyrodniczo obszarze Natura 2000. Ostatecznie po wieloletnich bataliach, w kwietniu 2026 roku Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę ekologów. Wyrok ten finalnie przypieczętował legalność istnienia obiektu.

Nowa atrakcja turystyczna i apartamenty za miliony

Z ustaleń serwisu Business Insider wynika, że prace wykończeniowe są aktualnie na ostatniej prostej. Właściciele planują szerzej udostępnić wnętrza zwiedzającym. Budowana jest tam instalacja naśladująca stare dzieje. Znajdzie się w niej rynek oraz warsztaty dawnych rzemieślników, takich jak kowale czy złotnicy.

"Podobno w środku powstaje coś, co ma imitować 'średniowieczne miasteczko' – z małym ryneczkiem czy zakładami inspirowanymi pracą kowali, złotników czy innych rzemieślników. Turyści mają więc 'posmakować' zamku – i oczywiście mieć okazję do wydania pieniędzy na wiele atrakcji. Przedsmakiem tego wszystkiego jest obecna ścieżka wokół zamku" – czytamy w artykule.

Business Insider podaje, że już teraz można popływać łodzią wokół zamku za 40 zł. Przejście się wspomnianą ścieżką też kosztuje: normalne bilety kosztują od 35 zł do 50 zł. Otwarcie wewnętrznej trasy turystycznej zaplanowano z kolei na 2027 rok.

Wielka twierdza będzie nie tylko atrakcją turystyczną, ale przede wszystkim zamkniętą enklawą dla milionerów. W środku znajdzie się kilkadziesiąt przestronnych apartamentów, które będzie można kupić za sześciocyfrowe kwoty. Do dyspozycji mieszkańców oddana zostanie strefa spa, basen oraz imponująca sala balowa.

Całość ma w pełni opierać się na nowoczesnych technologiach. Business Insider podaje, że będzie to istny inteligentny zamek. Inwestor wyposażył gmach w zintegrowany system zarządzania budynkiem, który pozwala na żywo monitorować stan otwarcia okien czy temperaturę w każdym zakamarku obiektu.

Zamek w Stobnicy to imitacja średniowiecza. Kto bogatemu zabroni?

Pomysł stworzenia sztucznego miasteczka i udawania dawnych wieków budzi bardzo mieszane uczucia. Redakcja Spider's Web zauważa, że obiekt nie ma absolutnie żadnej historycznej wartości, a "jego właściciele chcą zrobić wszystko, żeby odwiedzający o tym drobnym fakcie szybko zapomnieli".

To nie jest rekonstrukcja prawdziwych ruin, jak chociażby w przypadku zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu (woj. łódzkie), ale w pełni współczesna fantazja. Zresztą nie tylko zamek w Stobnicy znalazł się na liście 5 najbrzydszych zamków w Polsce. Podobnych architektonicznych kuriozów na rodzimej mapie nie brakuje.

"Łatwo się wyzłośliwiać, aczkolwiek problemem nie jest zabawa w średniowiecze - wszak to nie pierwszy park rozrywki próbujący nawiązywać do dawnych epok - ale wszystko to, co działo się dookoła tej inwestycji" – napisał Adam Bednarek.