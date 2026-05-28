Seat nie umiera, ale klonem Cupry nie będzie. Fot. Łukasz Grzegorczyk / naTemat.pl

Grupa Volkswagen dzielnie odpiera napór chińskich marek na Europę, dowodzą tego liczby dot. sprzedaży. Gdzie w tym wszystkim jest SEAT i Cupra? Szef obu marek, Markus Haupt w wywiadzie dla "Autocara" wywrócił rynkowe przewidywania do góry nogami.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Gdy testuję dla was kolejne flagowe okręty na prąd za setki tysięcy złotych, zawsze uświadamiam sobie brutalną prawdę: to nie są i długo nie będą auta dla mas. Koszty produkcji platform EV wciąż są absurdalnie wysokie.

Głównodowodzący hiszpańskiego duetu doskonale zdaje sobie z tego sprawę. W najnowszym wywiadzie dla "Autocara" Haupt przyznał wprost, że nowe, elektryczne modele Seata pojawią się w salonach dopiero wtedy, gdy inżynierom i księgowym w Wolfsburgu i Martorell uda się solidnie ściąć koszty ich produkcji.

Dzisiaj zrobienie taniego auta na prąd, na którym budżetowa marka mogłaby jeszcze cokolwiek zarobić, graniczy z cudem. Dlatego Hiszpanie trzymają się tego, co po prostu działa i generuje gotówkę.

REKLAMA

W przyszłym roku na rynek wjadą nowy Seat Ibiza i Arona z miękkimi hybrydami (mild-hybrid) pod maską. To one mają wciąż ciągnąć ten wózek, i robią to nadspodziewanie dobrze, bo dość powiedzieć, że starzejąca się przecież Ibiza była w lutym najchętniej kupowanym autem w całej Hiszpanii.

:

– Kiedy zbliżymy się do 2029 i 2030 roku, a regulacje dotyczące emisji CO2 staną się bardziej rygorystyczne, z pewnością nadejdzie moment, w którym będziemy musieli przedyskutować, jaka może być przyszłość marki Seat – mówi Haupt.

Do tego czasu firma trzyma się swoich sprawdzonych modeli spalinowych, a sam prezes ucina wszelkie spekulacje o końcu marki jednym zdaniem: – Nie wyobrażamy sobie naszej firmy bez Seata.

REKLAMA

Żadnego taniego kopiowania. Seat i Cupra to dwa różne światy

Przez dwie dekady w tej branży naoglądałem się już "badge engineeringu", czyli chamskiego przepinania znaczków na maskach, byle tylko sztucznie napompować gamę modelową.

Jaki byłby w tym wypadku najprostszy scenariusz dla Seata? "Autocar" miał na ten temat dywagacje. Możnaby było wziąć elektryczną Cuprę Raval, wyrzucić z niej lepsze materiały, wyciąć połowę wyposażenia, wstawić najmniejszą baterię, nakleić literę "S" i wypuścić do salonów jako budżetową alternatywę.

Czy Seat mógłby kopiować Cuprę? Haupt gasi tę myśl krótko i brutalnie. – Nigdy byśmy tego nie zrobili, ponieważ uważam, że musimy utrzymać zróżnicowanie obu marek. Raval zawsze będzie Cuprą, a samo zubażanie samochodów Cupry i robienie z nich Seatów z pewnością nie jest dla nas właściwą strategią – podkreśla.

REKLAMA

Owszem, w przeszłości taki numer przeszedł. Wypuszczenie Cupry Leon obok Seata Leona było strzałem w dziesiątkę, a obie wersje bez problemu znalazły swoich, zupełnie innych odbiorców.

:

Dziś jednak różnica między Seatem a Cuprą ma być dużo bardziej fundamentalna i nikt nie zamierza już tego powtarzać. Cupra idzie w stronę globalnej marki premium z własnym, wyraźnie zarysowanym DNA. Z kolei Seat ma nadal dostarczać niezawodne i tanie samochody spalinowe, co jest absolutnie kluczowe dla Volkswagena chociażby na rynkach pozaeuropejskich, gdzie szeroko pojęta elektryfikacja wciąż jest zjawiskiem marginalnym.

Co dalej z hiszpańskim rodzeństwem?

Niezmiernie rzadko słyszy się dziś tak bezpośrednie i trzeźwe spojrzenie na rynek od prezesa wielkiego, motoryzacyjnego koncernu. Marki zazwyczaj pudrują rzeczywistość, obiecują pełną elektryfikację na jutro, a potem po cichu i w panice wycofują się z własnych deklaracji ratując się hybrydami. Tutaj mamy jasny, logiczny podział ról.

Seat i Cupra idą od teraz zupełnie osobnymi drogami. Nikt nie planuje na siłę wciskać nam tego samego auta w dwóch różnych cennikach. – Z pewnością nie zobaczymy modelu Raval z logo Seata. Obie marki zasługują na własne DNA – podsumowuje prezes.

REKLAMA