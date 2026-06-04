Mówisz Toyota, myślisz osobówki. Tymczasem Japończycy nieźle poczynają sobie na innym polu Fot. Adam Nowiński / naTemat.pl

Toyota w Polsce to od wielu lat lider sprzedaży jeśli chodzi o auta osobowe. Corolla, Yaris, Yaris Cross to tuzy sprzedaży zarówno we flotach jak i wśród klientów indywidualnych. Ale Japończycy bardzo dobrze poczynają sobie także wśród dostawczaków. I trzeba przyznać, że to skumulowana wypadkowa kilku czynników.

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Jak podaje SAMAR według danych zawartych w Centralnej Ewidencji Pojazdów w maju 2026 roku zarejestrowano w Polsce 6 197 samochodów dostawczych, o 17,0 proc. więcej niż rok wcześniej. Na drugim miejscu w ubiegłym miesiącu uplasowała się Toyota z wynikiem rejestracji 4 897 pojazdów, o 4,10 proc. więcej niż przed rokiem.

Ale nie oszukujmy się, Toyota nie zbudowała swojej potęgi w lekkich autach dostawczych wyłącznie samym produktem. Gdy Japończycy wchodzili do gry na poważnie, rywale mieli za sobą dekady doświadczeń i ugruntowaną pozycję.

Kluczowe okazało się jednak coś, co dla klientów biznesowych jest często znacznie ważniejsze niż sucha specyfikacja z katalogu czy liczba uchwytów na kubki: dostępność serwisu, obsługa sieci, przewidywalność kosztów i zwykłe, ludzkie zaufanie, a tutaj Toyota no ma mocne karty.

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W LCV nie wygrywa tylko fabryka

Dla przeciętnego kierowcy samochód to emocje, design i przyspieszenie od zera do setki. Dla przedsiębiorcy? Samochód dostawczy to narzędzie pracy. Ma na siebie zarabiać, a nie stać tygodniami na podnośniku u mechanika. W segmencie LCV wygrywa ten, kto potrafi dać właścicielowi firmy jedną, absolutnie bezcenną walutę, czyli święty spokój.

Pamiętam, jak branża lekko pukała się w czoło, gdy Japończycy postanowili mocniej rozepchać się w tej klasie. Konkurencja z Europy dosłownie zjadła zęby na blaszakach.

Ale prawda jest taka, że w twardym świecie biznesu nie wygrywa tylko ten, kto ma największą fabrykę i najdłuższą historię w segmencie. Wygrywa marka, która zapewnia szybkie wsparcie po zakupie.

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Wszyscy wiemy też, jak działa dzisiejsza motoryzacja. Współpraca produktowa to standard, a modele użytkowe potrafią dzielić swoje geny i platformy z europejskimi braćmi (chociażby w ramach współpracy ze Stellantis).

I tu laik mógłby powiedzieć: "Przecież to to samo auto, tylko ze zmienionym znaczkiem na masce". Błąd. O ile hardware na etapie produkcji bywa wspólny, o tyle cały rynkowy "software", czyli jakość obsługi klienta, robi kolosalną, dającą się policzyć w pieniądzach różnicę.

Samochody użytkowe Toyoty od samego początku mogły liczyć na potężnego asa w rękawie, którego brakowało wielu rywalom. Zamiast uczyć się rynku B2B od zera, marka wykorzystała to, co od lat ma najmocniejsze. Ich rozbudowana sieć serwisowa oraz relacje z klientami flotowymi sprawiły, że sprzedaż ruszyła od razu.

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